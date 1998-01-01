15 апреля
Губернатор Ставрополья: Турналог надо повысить, а льготы для отдыхающих в санаториях отменить
На заседании правительственной комиссии по развитию туризма Владимир Владимиров сделал ряд неожиданных заявлений
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в Железноводске предложил повысить минимальную ставку турналога вдвое и отменить льготы для ряда категорий постояльцев санаториев, - сообщает сегодня «Интерфакс».
То есть 3 млн человек, которые сегодня приезжают, пользуются всей курортной инфраструктурой и фактически перекладывают финансовое бремя на региональные власти. Поэтому очень бы хотелось, чтобы льготы по курортному налогу либо на уровне субъекта устанавливались, либо были отменены на федеральном уровне", - сказал он.
Ранее в Российском союзе туриндустрии призвали установить ее предел в размере 2%, так как турналог, как считают в объединении, создал избыточное фискальное давление на гостиничный бизнес. Также бизнес предложил отменить минимальный порог в 100 рублей, который оказался слишком высоким для тех объектов, у которых размещение стоит менее 3 тыс. рублей в сутки, - напоминает «Интерфакс».
Мы – туристическая территория, которая пользуется круглогодичным. Сегодня у нас глубина-бронирования на предстоящий туристический сезон порядка шести месяцев", - сказал губернатор.
"Первый год применения турналога показал необходимость донастройки законодательства. Для малого бизнеса минимальная ставка 100 рублей за ночь становится существенной, особенно в бюджетном сегменте средств размещения. Получается, что для них ставка налога превышает 1%. Нужно либо исключать минимальный порог в 100 рублей для этой категории отельеров, либо снижать его размер", - сообщила она в феврале в своем телеграм-канале по итогам встречи в Госдуме с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на которой обсуждались ключевые проблемы развития туризма.
