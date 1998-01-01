Губернатор Ставрополья: Турналог надо повысить, а льготы для отдыхающих в санаториях отменить

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в Железноводске предложил повысить минимальную ставку турналога вдвое и отменить льготы для ряда категорий постояльцев санаториев, - сообщает сегодня «Интерфакс».



"Мы предполагаем курортный налог в этом году довести до миллиарда рублей. Очень бы хотелось, чтобы минимальную ставку курортного налога мы подняли со 100 до 200 рублей. И мы сталкиваемся в Ставропольском крае с большой проблемой: 30% санаториев, фактически 3 млн человек у нас попали под федеральную льготу и не платят курортный налог.

То есть 3 млн человек, которые сегодня приезжают, пользуются всей курортной инфраструктурой и фактически перекладывают финансовое бремя на региональные власти. Поэтому очень бы хотелось, чтобы льготы по курортному налогу либо на уровне субъекта устанавливались, либо были отменены на федеральном уровне", - сказал он.



Российские регионы получили право вводить турналог с 1 января 2025 года, его ставка в 2025 году составляла 1% со стоимости размещения в сутки, но не менее 100 рублей, в 2026 году – 2%. По закону она будет повышаться на 1% в год ежегодно до 2029 года, когда достигнет 5%.

Ранее в Российском союзе туриндустрии призвали установить ее предел в размере 2%, так как турналог, как считают в объединении, создал избыточное фискальное давление на гостиничный бизнес. Также бизнес предложил отменить минимальный порог в 100 рублей, который оказался слишком высоким для тех объектов, у которых размещение стоит менее 3 тыс. рублей в сутки, - напоминает «Интерфакс».



Губернатор Ставропольского края добавил, что туризм – это одна из трех составляющих экономики региона наряду с сельским хозяйством и химической промышленностью

"В 2025 году, по статистическим данным, нас посетило порядка 3 млн туристов, а если брать по данным сотовых операторов, порядка 10 млн. Фактически 50% туристов, которые приезжают в Северо-Кавказский федеральный округ, приезжают в Ставропольский край.

Мы – туристическая территория, которая пользуется круглогодичным. Сегодня у нас глубина-бронирования на предстоящий туристический сезон порядка шести месяцев", - сказал губернатор.

По его словам, загрузка объектов размещения края составляет фактически 100%.



Ранее вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко отмечала, что минимальная ставка туристического налога оказалась слишком высокой для бюджетных объектов размещения и ее необходимо снижать.

"Первый год применения турналога показал необходимость донастройки законодательства. Для малого бизнеса минимальная ставка 100 рублей за ночь становится существенной, особенно в бюджетном сегменте средств размещения. Получается, что для них ставка налога превышает 1%. Нужно либо исключать минимальный порог в 100 рублей для этой категории отельеров, либо снижать его размер", - сообщила она в феврале в своем телеграм-канале по итогам встречи в Госдуме с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на которой обсуждались ключевые проблемы развития туризма.

/TOURBUS.RU