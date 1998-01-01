KEYRUSSIA MOLECULA: Более тысячи деловых встреч профессионалов MICE и Event

14-й воркшоп KEYRUSSIA MOLECULA для профессионалов индустрии встреч с успехом прошел в столице

На минувшей неделе в современном и стильном зале гостиницы «Звезды Арбата» Отель и Апартаменты» 5* состоялся 14-й воркшоп KEYRUSSIA MOLECULA для профессионалов индустрии встреч (MICE, Event), а также организаторов авторских индивидуальных поездок ВИП-уровня. Мероприятие роводится с 2018 года дважды в год – весной и осенью.

Количество по-настоящему «качественных посетителей воркшопа впечатляет из года в год. КЕЙРУССИЯ МОЛЕКУЛА давно зарекомендовала себя как площадка, на которой можно найти не только надежных и проверенных партнеров, но и новые продукты, которые организаторы тщательно выбирают для профессиональной аудитории делового рынка.

Постоянными участниками и визитной карточкой воркшопа в который раз стали регионы Севера – Кольский полуостров (Мурманск, Териберка, Хибины, Ловозеры), столь популярные сейчас среди В2В- сегмента клиентов.

Целая делегация экспонентов Заполярья не перестает удивлять новыми идеями как для индивидуальных поездок, так и для корпоративных.

Высокий интерес посетители проявили и к региону Северного Кавказа (Дагестан, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Кавминводы) и, традиционно, к Алтаю, который был представлен несколькими сильными принимающими компаниями региона.

Отели-экспоненты порадовали своими креативными концепциями пребывания: шалле, виллы, арт-резиденция в нетронутых цивилизацией уголках дикой природы, обновленные конференц-отели с качественно новым подходом к комфорту и пребыванию гостей.

Представители принимающих компаний из стран СНГ и дальнего зарубежья также вызывали очень живой интерес аудитории. Тем более, что все они могут принимать оплату в рублях напрямую из России.

Итог: 1000+ встреч. Встречи для подтвержденных посетителей проходили, как заранее запланированные в приложении многолетнего партнера Event Rocks, так и в режиме "свободного стола".

Участники-экспоненты не перестают радовать посетителей необычными и креативными призами во время вечерней части воркшопа: от сертификатов на путешествие по своим направлениям до уникальных местных подарков.

Самое ценное — слышать от участников, что на мероприятиях KEYRUSSIA MOLECULA получается сохранить редкое сочетание: деловую, сильную аудиторию и при этом по-настоящему комфортную, тёплую атмосферу. Когда встречи не формальные, а живые. Когда приходят не «просто отметиться», а обсудить задачи, познакомиться, найти своих надежных партнёров и продолжить разговор уже после воркшопа.

Следующий, юбилейный 15-й воркшоп KEYRUSSIA MOLECULA состоится 26 октября 2026 г. в этом же прекрасном отеле.

