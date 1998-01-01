15 апреля
Эксперты рассказали, где наши туристы тратят больше всего денег
В России это Алтай, Кавказ, Карелия и Камчатка, за рубежом - страны Латинской Америки, Монако и Бельгия
Эксперты Российского союза туриндустрии назвали направления, где туристы тратят больше всего денег. Среди самых дорогих регионов России – Алтай, Кавказ, Калининградская, Краснодарская, Владимирская, Мурманская области, Карелия и Камчатка.
За рубежом это страны Латинской Америки, острова Индийского океана, Монако и Бельгия.
Директор по развитию платежного сервиса «Плати по миру» Павел Белов в топ-5 с самым высоким средним чеком за одну транзакцию назвал Монако – $161, Бельгия – $137, Мальдивы – $94, Сейшельские острова – $87, США – $79.
«Абсолютным рекордсменом математически стали Фиджи со средним чеком $423, однако туда доезжают единицы туристов, поэтому для статистики это, скорее, исключение.
По общему объему потраченных денег видно, что больше всего в поездках туристы тратят на базовую туристическую инфраструктуру: отели и проживание при оплате на стойке – более $1,58 млн, рестораны и кафе – $1,49 млн, супермаркеты и продукты питания – $1,07 млн, магазины одежды – $1,69 млн», – пояснил эксперт.
Через сервис «Плати по миру» за 9 месяцев – с августа 2025 года – больше всего денег потратили в ОАЭ ($2,77 млн), Турции ($1,34 млн), Таиланде ($1,27 млн), США ($1,02 млн), Индонезии ($872 тыс.).
«В 2026 году произошел резкий всплеск интереса к развлечениям, уходу за собой и активному отдыху. Среди категорий с заметным оборотом самый сильный прирост показали театральные кассы и развлекательные шоу, здесь рост трат вырос на 172,5%. Спортивная одежда и экипировка – на 165,3%, услуги в сфере активного отдыха и развлечений на 160%, спа, массаж и салоны красоты на 140,8%, фастфуд на 133,7%.
Несмотря на общий рост расходов в 2026 году есть категории, которые ушли в сильный минус или стагнировали. Например, туристы стали жестко экономить на медицинских услугах (-45,3%), в том числе, стали гораздо реже оплачивать своими картами медуслуги на месте», – сообщил г-н Белов.
В то же время общий объем трат через «Плати по миру» вырос почти в два раза – с $5,41 млн в 2025 году до $10,02 млн в 2026 году (+85%). Количество транзакций за покупки выросло со 147 тыс. до 271 тыс. (+84%).
«А вот средний чек, как ни парадоксально, не изменился: в прошлом году был $36,69, и этом – $36,96, то есть двукратный рост расходов связан исключительно с увеличением частоты поездок и количества совершаемых покупок», – заключил Павел Белов.
По данным сервиса «Островок», в число направлений с самой высокой стоимостью забронированной ночи в российских отелях и апартаментах в среднем за год входят: Кемеровская область (8 тыс. рублей), Карачаево-Черкесия (7,1 тыс.), Горный Алтай (7 тыс.), Карелия (6,4 тыс.), Калининградская область (6,2 тыс.), Владимирская область (6,2 тыс.), Краснодарский край (6,2 тыс.), Камчатский край (6,2 тыс.), Кабардино-Балкария (6,2 тыс.), Мурманская область (6,1 тыс.).
«Средняя стоимость ночи год к году – с марта 2025 по март 2026 – выросла умеренно. Например, такой расклад в популярных туристических регионах: в Калининградской области цена за сутки выросла с 4,4 тыс. до 4,5 тыс., в Краснодарском крае – с 6,4 тыс. до 6,6 тыс., в Татарстане – с 4,4 тыс. до 4,6 тыс.», – уточнила пресс-секретарь сервиса Анита Гусич.
Генеральный директор компании «ЛБ Тур» Елизавета Бордыкова рассказала, что самый дорогой тур по России в прошлом году был забронирован на Кавказ – сложный экскурсионный маршрут стоимостью 5 млн рублей на шестерых.
В прошлом году на майские праздники компания из 12 человек облетела практически весь Алтай на двух новых МИ-8. Программа стоила более 30 млн рублей, включая скрипичный концерт на Телецком озере, вертолетные экскурсии в отдаленные части Алтая, рыбалку в нестандартном месте и квест-день для детей.
«Самый дорогой зарубежный тур мы сделали в феврале этого года: путешествие по Бразилии стоимостью около $1 млн на семью из восьми человек. Туристы летали на вертолетах, несколько дней жили на яхте в Амазонии.
Организовали им захватывающую квест-программу в джунглях, ужин прямо на берегу реки Амазонки, приготовленный из рыбы, которую они сами поймали рано утром. Была и насыщенная программа в Рио-де-Жанейро», – рассказала г-жа Бордыкова.
/TOURBUS.RU
Инфографика: ТВ
