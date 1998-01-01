Новости Эксперты рассказали, где наши туристы тратят больше всего денег В России это Алтай, Кавказ, Карелия и Камчатка, за рубежом - страны Латинской Америки, Монако и Бельгия

Эксперты Российского союза туриндустрии назвали направления, где туристы тратят больше всего денег. Среди самых дорогих регионов России – Алтай, Кавказ, Калининградская, Краснодарская, Владимирская, Мурманская области, Карелия и Камчатка. За рубежом это страны Латинской Америки, острова Индийского океана, Монако и Бельгия. Директор по развитию платежного сервиса «Плати по миру» Павел Белов в топ-5 с самым высоким средним чеком за одну транзакцию назвал Монако – $161, Бельгия – $137, Мальдивы – $94, Сейшельские острова – $87, США – $79. «Абсолютным рекордсменом математически стали Фиджи со средним чеком $423, однако туда доезжают единицы туристов, поэтому для статистики это, скорее, исключение. По общему объему потраченных денег видно, что больше всего в поездках туристы тратят на базовую туристическую инфраструктуру: отели и проживание при оплате на стойке – более $1,58 млн, рестораны и кафе – $1,49 млн, супермаркеты и продукты питания – $1,07 млн, магазины одежды – $1,69 млн», – пояснил эксперт. Через сервис «Плати по миру» за 9 месяцев – с августа 2025 года – больше всего денег потратили в ОАЭ ($2,77 млн), Турции ($1,34 млн), Таиланде ($1,27 млн), США ($1,02 млн), Индонезии ($872 тыс.). «В 2026 году произошел резкий всплеск интереса к развлечениям, уходу за собой и активному отдыху. Среди категорий с заметным оборотом самый сильный прирост показали театральные кассы и развлекательные шоу, здесь рост трат вырос на 172,5%. Спортивная одежда и экипировка – на 165,3%, услуги в сфере активного отдыха и развлечений на 160%, спа, массаж и салоны красоты на 140,8%, фастфуд на 133,7%. Несмотря на общий рост расходов в 2026 году есть категории, которые ушли в сильный минус или стагнировали. Например, туристы стали жестко экономить на медицинских услугах (-45,3%), в том числе, стали гораздо реже оплачивать своими картами медуслуги на месте», – сообщил г-н Белов. В то же время общий объем трат через «Плати по миру» вырос почти в два раза – с $5,41 млн в 2025 году до $10,02 млн в 2026 году (+85%). Количество транзакций за покупки выросло со 147 тыс. до 271 тыс. (+84%). «А вот средний чек, как ни парадоксально, не изменился: в прошлом году был $36,69, и этом – $36,96, то есть двукратный рост расходов связан исключительно с увеличением частоты поездок и количества совершаемых покупок», – заключил Павел Белов. По данным сервиса «Островок», в число направлений с самой высокой стоимостью забронированной ночи в российских отелях и апартаментах в среднем за год входят: Кемеровская область (8 тыс. рублей), Карачаево-Черкесия (7,1 тыс.), Горный Алтай (7 тыс.), Карелия (6,4 тыс.), Калининградская область (6,2 тыс.), Владимирская область (6,2 тыс.), Краснодарский край (6,2 тыс.), Камчатский край (6,2 тыс.), Кабардино-Балкария (6,2 тыс.), Мурманская область (6,1 тыс.). «Средняя стоимость ночи год к году – с марта 2025 по март 2026 – выросла умеренно. Например, такой расклад в популярных туристических регионах: в Калининградской области цена за сутки выросла с 4,4 тыс. до 4,5 тыс., в Краснодарском крае – с 6,4 тыс. до 6,6 тыс., в Татарстане – с 4,4 тыс. до 4,6 тыс.», – уточнила пресс-секретарь сервиса Анита Гусич. Генеральный директор компании «ЛБ Тур» Елизавета Бордыкова рассказала, что самый дорогой тур по России в прошлом году был забронирован на Кавказ – сложный экскурсионный маршрут стоимостью 5 млн рублей на шестерых. В прошлом году на майские праздники компания из 12 человек облетела практически весь Алтай на двух новых МИ-8. Программа стоила более 30 млн рублей, включая скрипичный концерт на Телецком озере, вертолетные экскурсии в отдаленные части Алтая, рыбалку в нестандартном месте и квест-день для детей. «Самый дорогой зарубежный тур мы сделали в феврале этого года: путешествие по Бразилии стоимостью около $1 млн на семью из восьми человек. Туристы летали на вертолетах, несколько дней жили на яхте в Амазонии. Организовали им захватывающую квест-программу в джунглях, ужин прямо на берегу реки Амазонки, приготовленный из рыбы, которую они сами поймали рано утром. Была и насыщенная программа в Рио-де-Жанейро», – рассказала г-жа Бордыкова. /TOURBUS.RU Инфографика: ТВ

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка