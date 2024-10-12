NL Times: Хакеры взломали сервис бронирования Booking.com

Ряд пользователей сервиса по бронированию отелей Booking.com получили электронные письма, в которых их извещают об утечке данных с платформы, сообщают газета NL Times и «Интерфакс».

"Booking.com сообщил, что "неуполномоченные третьи стороны" получили доступ к информации о бронированиях клиентов. Некоторые получили в воскресенье соответствующее электронное письмо.

При этом в сервисе заверили, что проблема уже обнаружена и находится под контролем", - пишет издание.



Как отмечает газета, Booking.com заметил "подозрительную активность", которая затрагивает "ряд бронирований". В результате третьи лица смогли посмотреть данные бронирований, имена, адреса, номера и электронную почту пользователей.

В письмах клиентам не уточняется, когда именно хакерам удалось взломать сервис и сколько пользователей пострадало в результате утечки.



Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc, на российский рынок агрегатор вышел в 2007 году. В марте 2022 года Booking.com, а также сервис по бронированию частного жилья для туристов Airbnb прекратили работу в России.





После ухода из России международного сервиса бронирования отелей Booking.com в эту нишу полностью заняли российские сервисы, их услугами для бронирования отелей пользуются 63% россиян, сообщил ранее Российский союз туриндустрии .

"Российские сервисы бронирований гостиниц продолжают укреплять свои позиции на рынке, особенно – те из них, кто ассоциирован с ведущими экосистемами страны.

Пока ни один из российских агрегаторов не приблизился к доле Booking.com в 70%, которую тот, занимал до ухода с российского рынка в марте 2022 года, тем не менее, ядро лидеров сформировалось", - говорилось в сообщении.



По данным РСТ, в топ-10 самых крупных сервисов бронирования отелей России в 2025 году входят "Яндекс.Путешествия" с долей 28,85%, "Островок" (24,5%), Bronevik.com (11,3%), Acase.ru (10,9%), Zabroniruj (8,5%), 101Hotels.com (4,4%), "Т-Путешествия" (3,95%), "Отелло" (2,9%), OneTwoTrip (2,4%), "Суточно.ру" (2,3%).

