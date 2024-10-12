14 апреля
NL Times: Хакеры взломали сервис бронирования Booking.com
В результате «третьи лица» смогли изучить данные бронирований, имена, адреса, номера и электронную почту пользователей
Ряд пользователей сервиса по бронированию отелей Booking.com получили электронные письма, в которых их извещают об утечке данных с платформы, сообщают газета NL Times и «Интерфакс».
"Booking.com сообщил, что "неуполномоченные третьи стороны" получили доступ к информации о бронированиях клиентов. Некоторые получили в воскресенье соответствующее электронное письмо.
При этом в сервисе заверили, что проблема уже обнаружена и находится под контролем", - пишет издание.
В письмах клиентам не уточняется, когда именно хакерам удалось взломать сервис и сколько пользователей пострадало в результате утечки.
После ухода из России международного сервиса бронирования отелей Booking.com в эту нишу полностью заняли российские сервисы, их услугами для бронирования отелей пользуются 63% россиян, сообщил ранее Российский союз туриндустрии .
"Российские сервисы бронирований гостиниц продолжают укреплять свои позиции на рынке, особенно – те из них, кто ассоциирован с ведущими экосистемами страны.
Пока ни один из российских агрегаторов не приблизился к доле Booking.com в 70%, которую тот, занимал до ухода с российского рынка в марте 2022 года, тем не менее, ядро лидеров сформировалось", - говорилось в сообщении.
/TOURBUS.RU
