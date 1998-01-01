14 апреля
«КоммерсантЪ»: Въездной турпоток в Россию в первом квартале заметно снизился
Причину падения спроса на туры в РФ эксперты видят в закрытии аэропортов Ближнего Востока
Российские туроператоры фиксируют снижение организованного потока иностранных туристов в первом квартале 2026 года, оно связано с закрытием аэропортов Ближнего Востока, которыми пользовались для полетов в Россию не только жители самих стран Персидского залива, но и Юго-Восточной Азии, сообщает газета "Коммерсант".
"Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин оценил снижение въездного турпотока в первом квартале в 30-40%.
Гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко также говорит о выраженном снижении спроса. Ее компании в марте-апреле пришлось отменить приезд в Россию 34 туристических групп. Новых бронирований сейчас немного.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин также говорит о большом количестве аннуляций и снижении спроса со стороны классических туристов", - пишет издание.
Это сказалось не только на туристах из этих стран: рейсами ближневосточных авиакомпаний в Россию традиционно добирались путешественники из Юго-Восточной Азии", - сообщает газета.
Статически совокупное число поездок может расти за счет увеличения частоты приграничных частных поездок для посещения родственников или получения разного рода услуг", - пояснил г-н Горин.
/TOURBUS.RU
Фото: Официальный портал "Узнай Россию"
