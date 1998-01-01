«КоммерсантЪ»: Въездной турпоток в Россию в первом квартале заметно снизился

Причину падения спроса на туры в РФ эксперты видят в закрытии аэропортов Ближнего Востока

Российские туроператоры фиксируют снижение организованного потока иностранных туристов в первом квартале 2026 года, оно связано с закрытием аэропортов Ближнего Востока, которыми пользовались для полетов в Россию не только жители самих стран Персидского залива, но и Юго-Восточной Азии, сообщает газета "Коммерсант".

"Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин оценил снижение въездного турпотока в первом квартале в 30-40%.

Гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко также говорит о выраженном снижении спроса. Ее компании в марте-апреле пришлось отменить приезд в Россию 34 туристических групп. Новых бронирований сейчас немного.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин также говорит о большом количестве аннуляций и снижении спроса со стороны классических туристов", - пишет издание.



Как пояснили эксперты, с резким снижением въездного потока рынок столкнулся в том числе из-за отсутствия в марте гостей из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.



"Начавшиеся в конце февраля - начале марта в Иране и соседних странах боевые действия и массовые ограничения на полеты привели к отказу большинства туристов от поездок.

Это сказалось не только на туристах из этих стран: рейсами ближневосточных авиакомпаний в Россию традиционно добирались путешественники из Юго-Восточной Азии", - сообщает газета.



Г-жа Левченко отметила, что организованный въездной турпоток начал снижаться уже в прошлом году. Это связано с частыми ограничениями на работу аэропортов, барьерами для иностранных сим-карт и ростом стоимости поездок из-за укрепления рубля. Всплеска поездок китайских туристов после отмены виз 1 декабря 2025 года, на который рассчитывали туроператоры, по ее словам, не произошло.



"Но оценки туроператоров в части китайского потока касаются лишь классических путешественников, приезжающих для осмотра достопримечательностей.

Статически совокупное число поездок может расти за счет увеличения частоты приграничных частных поездок для посещения родственников или получения разного рода услуг", - пояснил г-н Горин.



Эксперты заметили, что первый квартал не показателен для въездного туризма - 80-85% иностранцев в Россию приезжают в Россию летом, поэтому по итогам года спад турпотока может снизиться.

Между тем напомним, что ранее в Минэкономразвития РФ со ссылкой на данные Росстата сообщили, что за январь-февраль турпоток в Россию вырос на 37%.

/TOURBUS.RU

Фото: Официальный портал "Узнай Россию"