Cпрос на майскую Италию резко вырос

Среди причин роста интереса к поездкам в Италию, туроператоры называют в первую очередь стабильный курс рубля

Италия возглавила рейтинг европейских направлений на майские праздники: рост продаж – до трех раз. Туристы бронируют не только Рим и Милан, но и посещение Венецианской биеннале, сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Так, в «Русском Экспрессе» зафиксировали рекордный рост продаж туров в Италию на майский праздничный период 2026 года: +213% по сравнению с 2025 годом.

Италия замыкает ТОП-10 самых бронируемых направлений с долей 1,7% от общего объема продаж.

Средний чек отдыха в Италии, по данным «Русского Экспресса», достиг 400 тыс. руб., причем 93% заявок включали только наземное обслуживание (многие розничные партнеры компании также бронируют размещение в Италии через агентский онлайн-агрегатор туроператора Online Express).

В PAC Group подтверждают, что спрос на туры в Италию значительно выше прошлогоднего, и направление входит в ТОП-5 самых востребованных на майские праздники.

«Интурист» также называет Италию самым популярным европейским направлением: объем бронирований вырос примерно на 30%, и страна фактически занимает первое место среди европейских стран по интересу туристов в этот период.

В компании также подчеркивают, что спрос на Италию показывает устойчивую положительную динамику – ежегодный прирост за постковидные годы составляет около 20%.

В Let’s Fly фиксируют рост продаж на 15–20% и также ставят Италию на первое место среди европейских направлений на майские праздники. В ГК «Спектрум» отмечают динамику в 5%.

Наконец, в ПАКС констатируют, что количество бронирований осталось на уровне прошлого года, однако и там подтверждают: среди европейских направлений Италия по-прежнему на первом месте по популярности.

Среди причин, стимулирующих интерес туристов к поездкам в Италию, туроператоры называют в первую очередь стабильный курс рубля.

Как подчеркивают в «Интуристе», колебания курса валют учитываются туристами при планировании, но критического влияния на общий спрос не оказывают: Италия остается направлением, на которое готовы тратиться даже при изменениях валютной ситуации.

В PAC Group отмечают, что Италия популярна круглогодично, но весна – особо востребованный период для поездок в Европу благодаря комфортной погоде – нет изнуряющей жары, солнечно, все цветет, работают фонтаны.

В «Русском Экспрессе» среди основных причин роста спроса называют возможность получения виз в Италию, расширение собственного пакетного продукта и появление новых вариантов перелета с удобными стыковками. По оценке экспертов Let’s Fly, сказывается и накопившийся отложенный спрос на поездки в Европу.

На майские праздники наибольшим спросом среди туристов пользуются Рим и Венеция, а также Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо.

Оформить визу в Италию к майским праздникам при подаче прямо сейчас уже не получится: по данным туроператоров, запись на подачу документов в Москве идет после 9 мая, поэтому успеть физически оформить итальянский шенген невозможно.

Средняя стоимость недельного тура в Италию на двоих на майские праздники сильно варьируется в зависимости от формата поездки и включенных опций.

Экскурсионный тур в Италию без авиаперелета стоит примерно от 75 тыс. руб. на двоих, а с перелетом – от 175 тыс. руб., рассказали в PAC Group.



Авиабилеты в Италию можно купить от 50 тыс. руб. туда и обратно на одного человека. В Space Travel советуют перелеты через Баку – они обойдутся чуть дороже, от 56 тыс. руб. в обе стороны.

Альтернативный вариант – билет с багажом от армянской авиакомпании Fly One со стыковкой в Ереване, его цена, по данным ПАКС, начинается от 79 тыс. руб.

