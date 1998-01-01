туристический бизнес
для профессионалов
14 апреля
Cosmos Hotel Group откроет первый “спортивный” отель
Федеральный гостиничный оператор Cosmos Hotel Group запускает новый объект — Cosmos Selection Moscow Vnukovo Sport Hotel категории 4*.
Отель на 249 номеров станет первым в портфеле сети с масштабной спортивной инфраструктурой, включая стадион на 3000 зрителей.
Cosmos Hotel Group готовит к открытию отель Cosmos Selection Moscow Vnukovo Sport Hotel, расположенный в пешей доступности от международного аэропорта Внуково и одноименной станции метро. Объект категории «4 звезды» начнет принимать первых гостей 22 апреля 2026 года.
Как сообщили в пресс-службе компании, это первый отель в портфеле Cosmos Hotel Group с масштабной спортивной инфраструктурой. Комплекс объединяет современную гостиничную базу и возможности многофункционального спортивного центра, что позволяет проводить соревнования, тренировочные сборы федерального и международного уровней, а также деловые мероприятия, включая корпоративный спорт.
«Для Cosmos Hotel Group запуск первого отеля со спортивной инфраструктурой — важный шаг в развитии нашего портфеля. Мы видим растущий спрос на объекты, которые могут объединять комфорт отеля и профессиональные спортивные возможности. Cosmos Selection Moscow Vnukovo Sport Hotel станет новым стандартом для проведения сборов, турниров и крупных мероприятий, а также удобной площадкой для индивидуальных гостей, корпоративного сегмента и тех, кому важно поддерживать спортивный режим во время бизнес-путешествий», — отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.
Гостиничный комплекс расположен на 14 этажах по адресу ул. Большая Внуковская, д. 8.
Для проживания доступны 249 номеров категорий «Стандарт», «Супериор», «Полулюкс» и «Люкс». Для гостей предусмотрена наземная и подземная парковка на 197 машино-мест.
В ресторане русской кухни «Гжель» организуют завтраки «шведский стол», а также обслуживание по меню a la carte, проведение корпоративных мероприятий и групповое питание.
Деловая инфраструктура включает 9 конференц-залов и переговорных комнат. Самый вместительный зал площадью 400 м² рассчитан на 250 гостей, предусмотрены зоны для кофе-брейков и фуршетов.
Ключевая особенность нового отеля — многофункциональный спортивный комплекс. В его составе:
- Многофункциональный зал площадью 1458 м² с гардеробом и раздевалками;
- Зал для групповых занятий (166 м²);
- Тренажерный зал (194,85 м²);
- Зал функциональной подготовки (219 м²).
Также в отеле работает термальная SPA-зона с тремя видами парных и бассейном размером 25×11,6 м для тренировок и восстановительного плавания.
Рядом с отелем расположен современный стадион Cosmos Arena вместимостью 3000 зрителей, который примет первые соревнования уже весной. Инфраструктура стадиона включает футбольное поле 105×68 м с искусственным покрытием последнего поколения и подогревом, две VIP-трибуны, профессиональную кабину для комментаторов, а также зоны контрольно-пропускных пунктов и билетного контроля.
Комплексная спортивная инфраструктура позволит принимать профессиональные и любительские соревнования, чемпионаты, а также проводить тренировки по различным видам спорта: футболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону, прыжкам на батуте, единоборствам, художественной гимнастике, спортивным танцам.
Пространство подходит для тренировочных сборов национальных команд, профессиональных клубов, лиг и федераций, а также для организации открытых концертов и фестивалей.
Cosmos Hotel Group — федеральный гостиничный оператор России, бренд создан в 2018 году. В портфель компании входит 46 отелей категорий от 3* до 5* в 28 городах России. Компания управляет номерным фондом более 11 тыс. Единиц.
