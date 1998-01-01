Новости Cosmos Hotel Group откроет первый “спортивный” отель 22 апреля у аэропорта Внуково заработает Cosmos Selection Moscow Vnukovo Sport Hotel 4* на 249 номеров

Федеральный гостиничный оператор Cosmos Hotel Group запускает новый объект — Cosmos Selection Moscow Vnukovo Sport Hotel категории 4*. Отель на 249 номеров станет первым в портфеле сети с масштабной спортивной инфраструктурой, включая стадион на 3000 зрителей. Cosmos Hotel Group готовит к открытию отель Cosmos Selection Moscow Vnukovo Sport Hotel, расположенный в пешей доступности от международного аэропорта Внуково и одноименной станции метро. Объект категории «4 звезды» начнет принимать первых гостей 22 апреля 2026 года. Как сообщили в пресс-службе компании, это первый отель в портфеле Cosmos Hotel Group с масштабной спортивной инфраструктурой. Комплекс объединяет современную гостиничную базу и возможности многофункционального спортивного центра, что позволяет проводить соревнования, тренировочные сборы федерального и международного уровней, а также деловые мероприятия, включая корпоративный спорт. «Для Cosmos Hotel Group запуск первого отеля со спортивной инфраструктурой — важный шаг в развитии нашего портфеля. Мы видим растущий спрос на объекты, которые могут объединять комфорт отеля и профессиональные спортивные возможности. Cosmos Selection Moscow Vnukovo Sport Hotel станет новым стандартом для проведения сборов, турниров и крупных мероприятий, а также удобной площадкой для индивидуальных гостей, корпоративного сегмента и тех, кому важно поддерживать спортивный режим во время бизнес-путешествий», — отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. Гостиничный комплекс расположен на 14 этажах по адресу ул. Большая Внуковская, д. 8. Для проживания доступны 249 номеров категорий «Стандарт», «Супериор», «Полулюкс» и «Люкс». Для гостей предусмотрена наземная и подземная парковка на 197 машино-мест. В ресторане русской кухни «Гжель» организуют завтраки «шведский стол», а также обслуживание по меню a la carte, проведение корпоративных мероприятий и групповое питание. Деловая инфраструктура включает 9 конференц-залов и переговорных комнат. Самый вместительный зал площадью 400 м² рассчитан на 250 гостей, предусмотрены зоны для кофе-брейков и фуршетов. Ключевая особенность нового отеля — многофункциональный спортивный комплекс. В его составе: - Многофункциональный зал площадью 1458 м² с гардеробом и раздевалками; - Зал для групповых занятий (166 м²); - Тренажерный зал (194,85 м²); - Зал функциональной подготовки (219 м²). Также в отеле работает термальная SPA-зона с тремя видами парных и бассейном размером 25×11,6 м для тренировок и восстановительного плавания. Рядом с отелем расположен современный стадион Cosmos Arena вместимостью 3000 зрителей, который примет первые соревнования уже весной. Инфраструктура стадиона включает футбольное поле 105×68 м с искусственным покрытием последнего поколения и подогревом, две VIP-трибуны, профессиональную кабину для комментаторов, а также зоны контрольно-пропускных пунктов и билетного контроля. Комплексная спортивная инфраструктура позволит принимать профессиональные и любительские соревнования, чемпионаты, а также проводить тренировки по различным видам спорта: футболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону, прыжкам на батуте, единоборствам, художественной гимнастике, спортивным танцам. Пространство подходит для тренировочных сборов национальных команд, профессиональных клубов, лиг и федераций, а также для организации открытых концертов и фестивалей. Cosmos Hotel Group — федеральный гостиничный оператор России, бренд создан в 2018 году. В портфель компании входит 46 отелей категорий от 3* до 5* в 28 городах России. Компания управляет номерным фондом более 11 тыс. Единиц. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка