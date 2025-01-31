Новости Виталий Савельев: Эксперимент по посадке в самолеты по биометрии начнется уже этим летом Сейчас в пилотном режиме уже запущен сервис посадки по биометрии на поезда в Кострому. Иваново и Н.Новгород

В России с лета 2026 года начнется эксперимент по посадке в самолеты по биометрии, сообщил сегодня вице-премьер Виталий Савельев. "Биометрия сейчас находит более широкое применение на транспорте. Не только железнодорожный транспорт, но и авиационный транспорт используют биометрические данные. Если сегодня вы можете проходить паспортный контроль по цифровому паспорту и по биометрии, то с лета начнется эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Мы надеемся, что он будет успешным", - сказал он в интервью каналу "Россия-24", посвященному итогам Международного транспортно-логистического форума в Петербурге. Говоря о цифровизации на транспорте, г-нСавельев добавил, что она внедряется очень активно во всех сферах, включая авиацию. В частности, быстро развивается коммерческая беспилотная авиация, а на железной дороге в поездах "Ласточка" в кабинах находится машинист, но поезд движется самостоятельно на путях общего пользования. Растет и количество беспилотных грузовых машин. Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ в пилотном режиме, сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на конференции Data Fusion. "У нас на сегодняшний день биометрия идет на ура - причем как для безопасности, так и для сервисности. На сегодняшний день у нас два десятка сервисов по биометрии. Сегодня поезд запускаем - проход на поезд по биометрии", - сказал г-н Григоренко.



Сервис "Мигом", позволяющий подтвердить личность без предъявления документов, запущен Центром биометрических технологий (ЦБТ) и РЖД на базе Единой биометрической системы (ЕБС), уточнили в аппарате вице-премьера.

В настоящее время сервис доступен в пилотном режиме в поездах на начальных станциях маршрутов Москва - Кострома, Москва - Иваново и Москва - Нижний Новгород.



Для использования сервиса пассажиру необходимо иметь подтвержденную биометрию. Зарегистрировать её можно в уполномоченном банке или с помощью выездной регистрации. После этого требуется предоставить согласие на обработку персональных данных.



Подтверждение личности проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир может выбрать, как именно удостоверить личность - по паспорту или с помощью биометрии.



"На период пилотной эксплуатации сервиса пассажиру следует иметь при себе удостоверяющий личность документ, данные которого были использованы при покупке билета", - уточнили в аппарате вице-премьера.



Сервис посадки на поезд без паспорта - часть платформы сервисов "Мигом", реализуемой на базе ЕБС. Платформа включает в себя сервисы заселения в гостиницу, обслуживания в МФЦ, подтверждения возраста без предъявления документов, безбарьерного прохождения предполетных проверок и ряд других,- сообщает «Интерфакс».

