13 апреля
Виталий Савельев: Эксперимент по посадке в самолеты по биометрии начнется уже этим летом
Сейчас в пилотном режиме уже запущен сервис посадки по биометрии на поезда в Кострому. Иваново и Н.Новгород
В России с лета 2026 года начнется эксперимент по посадке в самолеты по биометрии, сообщил сегодня вице-премьер Виталий Савельев.
"Биометрия сейчас находит более широкое применение на транспорте. Не только железнодорожный транспорт, но и авиационный транспорт используют биометрические данные.
Если сегодня вы можете проходить паспортный контроль по цифровому паспорту и по биометрии, то с лета начнется эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Мы надеемся, что он будет успешным", - сказал он в интервью каналу "Россия-24", посвященному итогам Международного транспортно-логистического форума в Петербурге.
Говоря о цифровизации на транспорте, г-нСавельев добавил, что она внедряется очень активно во всех сферах, включая авиацию.
В частности, быстро развивается коммерческая беспилотная авиация, а на железной дороге в поездах "Ласточка" в кабинах находится машинист, но поезд движется самостоятельно на путях общего пользования. Растет и количество беспилотных грузовых машин.
Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ в пилотном режиме, сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на конференции Data Fusion.
"У нас на сегодняшний день биометрия идет на ура - причем как для безопасности, так и для сервисности. На сегодняшний день у нас два десятка сервисов по биометрии. Сегодня поезд запускаем - проход на поезд по биометрии", - сказал г-н Григоренко.
Платформа включает в себя сервисы заселения в гостиницу, обслуживания в МФЦ, подтверждения возраста без предъявления документов, безбарьерного прохождения предполетных проверок и ряд других,- сообщает «Интерфакс».
