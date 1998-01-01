|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
13 апреля
Туроператоры: Бронирование летней Греции в этом году заметно выросло
Эксперты связывают это с лояльностью в выдаче виз и несущественным ростом цен
Российские туристы стали чаще бронировать Грецию на лето, это связано с лояльностью в выдаче виз и несущественным ростом цен на размещение, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.
"Пляжная Греция бронируется значительно лучше, чем годом ранее, направление входит в топ-5 самых бронируемых в Европе на летний сезон 2026 года. Так, в TEZ TOUR фиксируют рост 57%, в PAC Group – около 10%, в Space Travel – 15%, в "Интуристе" – 15–20%, а в компании "ПАКС" количество забронированных туров за первые три месяца текущего года выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2025 года.
В "Русском Экспрессе" видят увеличение количества бронирований на 7%", - говорится в сообщении.
Греция при этом остается одной из самых лояльных стран Шенгенской зоны, подчеркивают туроператоры, большинство из которых аккредитованы при греческих консульствах в столице и регионах.
«В Москве греческий шенген сейчас оформляют в среднем от 15 календарных дней – это один из самых быстрых показателей среди стран Шенгенской зоны. В регионах срок зависит от доставки: плюс минимум четыре дня и более», – отмечают в TEZ Tour.
Туроператоры советуют подавать документы заранее: за месяц, а лучше за два месяца до поездки, не дожидаясь последнего момента, так как по мере роста спроса время ожидания может увеличиваться.
В регионах визы могут делать дольше, и доступность подачи зависит от конкретного города – в некоторых случаях туристам удобнее обратиться в Москву, отмечают в «Интуристе».
Подать документы на греческий шенген можно за 6 месяцев до начала тура.
Чтобы добраться до Греции остаются востребованными рейсы через Стамбул, а также паромные переправы из турецких городов, например, Даламана, Бодрума", - рассказали в АТОР.
Востребованы отели 4-5*, работающие по системе "все включено" или полупансион.
"Размещение в греческих отелях в этом году подорожало, но не сильно. По информации туроператоров, тарифы выросли на 5-15% в зависимости от дат и отелей. Рост цен никак не влияет на предпочтения туристов.
На практике они его почти не замечают – гораздо сильнее на итоговую стоимость влияет перелет и разница валютного курса", - пояснили в ассоциации.
В материковой Греции популярны Халкидики, Афинская Ривьера и Пелопоннес.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|