Туроператоры: Бронирование летней Греции в этом году заметно выросло

Эксперты связывают это с лояльностью в выдаче виз и несущественным ростом цен

Российские туристы стали чаще бронировать Грецию на лето, это связано с лояльностью в выдаче виз и несущественным ростом цен на размещение, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

"Пляжная Греция бронируется значительно лучше, чем годом ранее, направление входит в топ-5 самых бронируемых в Европе на летний сезон 2026 года. Так, в TEZ TOUR фиксируют рост 57%, в PAC Group – около 10%, в Space Travel – 15%, в "Интуристе" – 15–20%, а в компании "ПАКС" количество забронированных туров за первые три месяца текущего года выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2025 года.

В "Русском Экспрессе" видят увеличение количества бронирований на 7%", - говорится в сообщении.

Греция при этом остается одной из самых лояльных стран Шенгенской зоны, подчеркивают туроператоры, большинство из которых аккредитованы при греческих консульствах в столице и регионах.

«В Москве греческий шенген сейчас оформляют в среднем от 15 календарных дней – это один из самых быстрых показателей среди стран Шенгенской зоны. В регионах срок зависит от доставки: плюс минимум четыре дня и более», – отмечают в TEZ Tour.

Туроператоры советуют подавать документы заранее: за месяц, а лучше за два месяца до поездки, не дожидаясь последнего момента, так как по мере роста спроса время ожидания может увеличиваться.

В регионах визы могут делать дольше, и доступность подачи зависит от конкретного города – в некоторых случаях туристам удобнее обратиться в Москву, отмечают в «Интуристе».

Подать документы на греческий шенген можно за 6 месяцев до начала тура.



"В апреле-мае большинство авиакомпаний уже выставляет свою полетную программу до конца сезона, и выбор по рейсам расширяется.

Чтобы добраться до Греции остаются востребованными рейсы через Стамбул, а также паромные переправы из турецких городов, например, Даламана, Бодрума", - рассказали в АТОР.



По данным туроператоров, предпочтения российских туристов на лето 2026 года на греческом направлении не изменились.

Востребованы отели 4-5*, работающие по системе "все включено" или полупансион.

"Размещение в греческих отелях в этом году подорожало, но не сильно. По информации туроператоров, тарифы выросли на 5-15% в зависимости от дат и отелей. Рост цен никак не влияет на предпочтения туристов.

На практике они его почти не замечают – гораздо сильнее на итоговую стоимость влияет перелет и разница валютного курса", - пояснили в ассоциации.



Что касается географии, то востребована, прежде всего, островная Греция. Основной спрос распределяется между Родосом и Косом, Критом, Корфу.

В материковой Греции популярны Халкидики, Афинская Ривьера и Пелопоннес.

/TOURBUS.RU



