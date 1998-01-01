Эксперты: Российские туристы заполнили санатории Беларуси

Через 4 года число мест в санаториях соседней страны увеличится на треть

Белорусские санатории заполнены на 85% по итогам 2025 года, а на летний сезон-2026 путевки почти полностью раскуплены.

Власти республики планируют увеличить номерной фонд на 30% к 2030 году, чтобы удовлетворить растущий спрос, в том числе со стороны российских туристов, ежегодный поток которых достигает 5 млн человек, - сообщают республиканские СМИ.

Беларусь остается одним из ключевых направлений для российских путешественников: ежегодно страну посещают около 5 млн граждан РФ.

Особой популярностью пользуется санаторно-курортный отдых — и спрос на него продолжает расти.

Как заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на открытии международной выставки-ярмарки «Отдых-2026» в Минске, по итогам 2025 года заполняемость белорусских санаториев составила около 85%.

«Традиционно в этом году, как и в другие годы, отмечается ажиотажный спрос на летний период. Практически все путевки раскуплены, остались единичные варианты», — цитирует г-на Болбатовского национальное информационное агентство БелТА.

Эксперт добавил, что даже в межсезонье загрузка была высокой: по итогам первого квартала 2026 года — более 80%, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Констатируем: спрос на данный вид услуг только возрастает», — отметил руководитель центра.

Чтобы справиться с растущим спросом, власти Беларуси приняли государственную программу развития туризма.

К 2030 году планируется увеличить емкость санаториев и оздоровительных учреждений на треть.

«Сейчас коечный фонд составляет 27 тыс. мест. Санаторно-курортный комплекс добавит еще треть мест — в каждом регионе без исключения, с привязкой к природному потенциалу, там, где есть месторождения минеральных вод, лечебной грязи, а также рекреационная местность, которую можно использовать для климатотерапию», — пояснил г-н Болбатовский.

Новые объекты появятся во всех областях страны, в том числе на территориях действующих здравниц. По словам директора центра, это перспективное направление и прибыльный бизнес.

Высокий спрос на белорусские санатории во многом формируется за счет российских туристов, для которых важны доступные цены, развитая лечебная база, отсутствие языкового барьера и схожий культурный код.

Ежегодный турпоток из России в Беларусь составляет около 5 млн человек, и санаторно-курортный сегмент занимает в нем значительную долю – 230 тыс. россиян стали гостями санаториев в 2025 году.

«Надеемся, что спрос сохранится и дальше», — резюмировал Геннадий Болбатовский.

