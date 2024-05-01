Fun&Sun: Полетная программа на курорт Sea Breeze в Азербайджане стартует 16 июня
До минувшего сезона никто не позиционировал Азербайджан как направление пляжного отдыха
Туроператор Fun&Sun с 16 июня запускает вторую полетную программу на курорт Sea Breeze на побережье Каспийского моря, рейсы из Москвы будут выполнять "Азербайджанские авиалинии" четыре раза в неделю, сообщил руководитель направления в туркомпании Кирилл Сухов, которого цитирует «Интерфакс».
"Мы впервые запустили это направление в 2025 году из Москвы, Петербурга и Новосибирска. Среди наших предложений наибольшим спросом пользовались туры в See Breeze с перелетами "Азербайджанских авиалиний", их выбрали 74% туристов. Еще 17% покупали только размещение в отелях курорта.
Чаще всего туристы выбирали проживание в отелях с завтраком, на втором месте апартаменты. Часть туристов заранее бронировали полупансион или полный пансион в ресторанах курорта", - сообщил он на презентации курорта в Москве.
"Прошлый год подтвердил потенциал республики как пляжного направления. Ранние продажи на лето 2026 года показывают, что интерес туристов к отдыху на побережье Каспия сохраняется.
Vы продвигаем Sea Breeze как курорт для семейных туристов, которых интересует пляжный отдых в комбинации с экскурсиями в Баку, до которого всего 20 минут езды", - рассказал представитель Fun&Sun.
Сейчас запущено более 40% объектов, включая отели, апартаменты, рестораны, марину для катеров и яхт, луна-парк. Ведутся переговоры с международными гостиничными цепочками о запуске отелей под их брендами, включая отель формата "все включено".
Как рассказала PR-директор компании Agalarov Development и проекта Sea Breeze Наталья Мишина, летом 2025 года на курорте отдохнули около 100 тыс. туристов, из которых порядка 80% приехали из России. Помимо россиян и туристов из Азербайджана, сюда приезжали граждане других стран СНГ, Турции, ОАЭ.
Она добавила, что туристов привлекает не только пляжный отдых, но и событийный календарь курорта, включающий концерты мировых звезд. Одно из самых заметных событий – музыкальный фестиваль Dream Fest, который в этом году пройдет с 23 по 26 июня.
Наиболее популярны у россиян в стране экскурсионные туры в Баку и по всей стране, отдых на горном курорте Шахдаг, отдых в санаториях на бальнеологических курортах в Габалинском районе.
В прошлом году Азербайджан посетили 615 тыс. туристов из России.
