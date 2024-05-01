Fun&Sun: Полетная программа на курорт Sea Breeze в Азербайджане стартует 16 июня

Туроператор Fun&Sun с 16 июня запускает вторую полетную программу на курорт Sea Breeze на побережье Каспийского моря, рейсы из Москвы будут выполнять "Азербайджанские авиалинии" четыре раза в неделю, сообщил руководитель направления в туркомпании Кирилл Сухов, которого цитирует «Интерфакс».

"Мы впервые запустили это направление в 2025 году из Москвы, Петербурга и Новосибирска. Среди наших предложений наибольшим спросом пользовались туры в See Breeze с перелетами "Азербайджанских авиалиний", их выбрали 74% туристов. Еще 17% покупали только размещение в отелях курорта.

Чаще всего туристы выбирали проживание в отелях с завтраком, на втором месте апартаменты. Часть туристов заранее бронировали полупансион или полный пансион в ресторанах курорта", - сообщил он на презентации курорта в Москве.



Г-н Сухов пояснил, что прежде никто не позиционировал Азербайджан как направление пляжного отдыха. Россияне обычно ездили туда в экскурсионные туры.

"Прошлый год подтвердил потенциал республики как пляжного направления. Ранние продажи на лето 2026 года показывают, что интерес туристов к отдыху на побережье Каспия сохраняется.

Vы продвигаем Sea Breeze как курорт для семейных туристов, которых интересует пляжный отдых в комбинации с экскурсиями в Баку, до которого всего 20 минут езды", - рассказал представитель Fun&Sun.



Он добавил, что наибольшим спросом продукт пользовался в регионах Сибири, так как туроператор сделал упор на продвижение в Новосибирске, организовав ознакомительный тур в Баку для 100 представителей местных турагентств.



Sea Breeze – город-курорт на побережье Каспийского моря в 30 км от Баку, его основал бизнесмен Эмин Агаларов в 2006 году. Протяженность береговой линии составляет 7 км, вдоль которых строятся отели, комплексы апартаментов и виллы, а также необходимая для резидентов и туристов инфраструктура – рестораны, кафе, спа- и фитнес-центры, бассейны, спортивные арены, магазины.

Сейчас запущено более 40% объектов, включая отели, апартаменты, рестораны, марину для катеров и яхт, луна-парк. Ведутся переговоры с международными гостиничными цепочками о запуске отелей под их брендами, включая отель формата "все включено".



В 2026 году полетная программа на курорт продлится до 29 августа. Стоимость пакетных туров, включающих перелет, трансферы, размещение и страховку, на первом рейсе 11 июня начинается от 93,2 тыс. рублей на человека.

Как рассказала PR-директор компании Agalarov Development и проекта Sea Breeze Наталья Мишина, летом 2025 года на курорте отдохнули около 100 тыс. туристов, из которых порядка 80% приехали из России. Помимо россиян и туристов из Азербайджана, сюда приезжали граждане других стран СНГ, Турции, ОАЭ.

Она добавила, что туристов привлекает не только пляжный отдых, но и событийный календарь курорта, включающий концерты мировых звезд. Одно из самых заметных событий – музыкальный фестиваль Dream Fest, который в этом году пройдет с 23 по 26 июня.



Представитель бюро по туризму Азербайджана в РФ и странах СНГ Махир Алиев напомнил, что гражданам России не нужна виза для поездки в Азербайджан на срок до 90 дней, а перелет в Баку из Москвы занимает около трех часов.

Наиболее популярны у россиян в стране экскурсионные туры в Баку и по всей стране, отдых на горном курорте Шахдаг, отдых в санаториях на бальнеологических курортах в Габалинском районе.

В прошлом году Азербайджан посетили 615 тыс. туристов из России.

