Новости Светлана Гончарова: «В 2026 году средний рост на речные круизы составит не более 15%» Руководитель службы по туризму компании «Мостурфлот» подвела итоги минувшего года и рассказала, каких новинок ждать в ходе речной навигации-2026

Об итогах 2025 года, о том, какие маршруты стали самыми популярными, как меняется портрет круизного туриста и чего ждать от навигации-2026, в интервью «Турбизнесу» рассказала руководитель службы по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова. Светлана, как Вы оцениваете итоги круизного сезона 2025 года? Каковы были объемы рынка речных круизов и динамика роста по сравнению с 2024 годом? По итогам 2025 года рынок речных круизов в России продемонстрировал устойчивый рост и высокий уровень спроса. В навигацию было задействовано порядка чуть более 100 круизных судов с суммарной пассажировместимостью около 23 тыс. мест. На рынке работало около 20 судоходных компаний. Общий объем рынка составил порядка 500 тыс. туристов, было выполнено около 5,5 тыс. круизов с отправлением из различных городов России. Средняя продолжительность круиза составила около 6 суток, а средняя протяженность — около 1000 км. Всего рынок сформировал порядка 3 млн пассажиро-дней и около 500 млн пассажиро-километров. Круизная география охватила 28 регионов России, более 50 городов, включая 12 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По сравнению с 2024 годом в 2025 году наблюдался заметный рост спроса, особенно на классические маршруты в центральной части России. В одном из предыдущих интервью вы выделяли три ключевых фактора, влияющих на круизный рынок: покупательная способность населения, активность выездного туризма и рост цен на топливо. Как эти факторы проявили себя в 2025? Появились ли новые вызовы? Факторы, о которых мы говорили ранее — покупательная способность населения, активность выездного туризма и стоимость топлива — продолжают оказывать влияние на рынок. В 2025 году выездной туризм оставался ограниченным, что способствовало перераспределению спроса в пользу внутренних направлений, включая речные круизы. При этом стоимость топлива оставалась относительно стабильной, что позволило судоходным компаниям удерживать цены на круизы в разумных пределах. Среди новых вызовов можно отметить сохраняющуюся необходимость обновления флота, а также растущие ожидания туристов к уровню сервиса и разнообразию программ. Какие круизные маршруты были в топ-10 продаж в 2025 году? По опыту компании «Мостурфлот», наибольшим спросом пользовались следующие направления: Круизы между Москвой и Санкт-Петербургом

Круизы до Казани

Маршруты по городам Золотого кольца

«Московская кругосветка»

Круизы до Великого Новгорода

Круизы по Оке

Карелия

Круизы из Москвы до Соловецких островов

Круизы по Каме Какие маршруты наиболее востребованы у туристов в навигации-2026? Есть ли тенденции роста спроса на новые программы (например, тематические круизы, гастрономические, музыкальные)? В 2026 году на рынке также ожидается работа более 100 круизных теплоходов от 20 компаний. Навигация традиционно продлится с конца апреля по ноябрь. На примере компании «Мостурфлот» наиболее востребованными остаются следующие направления из Москвы: Санкт-Петербург

Казань

Золотое кольцо

«Московская кругосветка» Круизы по Оке

Пермь

Астрахань При этом усиливается интерес к тематическим круизам. Речной круиз сам по себе является насыщенным межрегиональным турпродуктом, а дополнительные программы: гастрономические, этнографические, культурные — органично усиливают его ценность. Особой популярностью пользуются: гастрономические и эно-круизы

литературные и художественные программы

фото-круизы Природные ландшафты и атмосфера путешествия по реке создают уникальную среду для таких форматов. Насколько выросли цены на круизы в 2025 году и что ожидаете в 2026-м? вязано ли это с удорожанием топлива или есть другие факторы? Рост цен на круизы носит умеренный и дифференцированный характер. В 2025 году средний рост составил около 15%, что связано с общими экономическими факторами. Аналогичная динамика наблюдается и в ценах на 2026 год. При этом традиционно: в высокий сезон цены выше

в начале и конце навигации сохраняются более доступные предложения Как изменился портрет круизного туриста за последний год? Остается ли высокой доля возвратных путешественников? Какие новые группы туристов (возраст, семейный статус) стали чаще выбирать круизы? Структура аудитории остается относительно стабильной. Круизы — это универсальный формат отдыха, подходящий для разных возрастных групп, однако: около 70% туристов — это люди старше 45 лет

доля женщин примерно в 2 раза выше, чем мужчин

дети до 14 лет составляют около 10% (в основном 7–14 лет)

аудитория 25–44 лет — около 11% Сохраняется высокий уровень возвратных клиентов, что является важным показателем качества продукта. При этом заметен рост интереса со стороны семейной аудитории, благодаря комфортному и безопасному формату отдыха. В 2024 году вы отмечали, что средний возраст флота — более 50 лет, и что строительство новых судов идет медленно. Какое пополнение флота ожидается в 2026 году? Вопрос обновления флота остается актуальным для отрасли. В 2026 году ожидается ввод двух новых круизных судов, однако в целом темпы обновления флота пока остаются сдержанными. Ваш прогноз на навигацию-2026: каким будет спрос, загрузка, динамика цен? На что стоит обратить внимание агентам при продаже круизов в этом сезоне? Спрос на круизы в 2026 году сохраняется в рамках показателей прошлого года, но скорее за счет большей глубины продаж. В последнее время круизные операторы отмечают снижение динамики продаж. Делать какие-либо прогнозы на навигацию преждевременно, факторы, влияющие на спрос имеют непредсказуемый характер. Можно отметить следующие тенденции: высокая глубина продаж у длительных круизов (10–23 дня)

ограниченное предложение уникальных маршрутов

более широкий выбор по коротким и недельным круизам Агентам стоит обратить внимание на: раннее бронирование редких маршрутов

работу с круизами разной длительности и направлений, а также на возможность продавать только часть круиза.

подбор продукта под разные запросы клиентов — от стандарта до люкса.

/TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка