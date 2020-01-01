«Аэрофлот» начнет регулярные рейсы из Перми в Анталью/ FlyOne Asia начала полеты из Ташкента в аэропорт "Внуково"/ Red Wings открывает рейсы в Минск из Москвы и Перми

«Аэрофлот» начнет регулярные рейсы из Перми в Анталью

«Аэрофлот» запускает собственные регулярные рейсы из Перми в Анталью, - сообщили нам в пресс службе перевозчика. Полёты будут выполняться с 1 июня по 1 октября два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Продажа билетов открыта.

На воздушной линии будут задействованы лайнеры Airbus A320 в компоновке Эконом и Бизнес.

Пермь станет 12-м пунктом в программе полётов группы «Аэрофлот» из городов России в Анталью.

В летнем расписании авиакомпании будут выполнять регулярные рейсы на популярный курорт Турции из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы и Краснодара.

FlyOne Asia начала полеты из Ташкента в аэропорт "Внуково"

Авиакомпания FlyOne Asia в четверг начала полеты из Ташкента в московский аэропорт "Внуково", сообщает пресс-служба аэропорта.

Как пояснили в пресс-службе, FlyOne Asia – узбекская авиакомпания, с 2025 года входящая в группу компаний FlyOne. Базовый аэропорт перевозчика – Ташкент (TAS).

В дальнейшем полеты будут выполняться на Airbus A320-200 дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Сейчас прямые рейсы в Ташкент из Москвы выполняют восемь российских и узбекских перевозчиков.

Стоимость билета в апреле в зависимости от даты начинается от 23 тыс. рублей. У FlyOne Asia билет стоит от 30 тыс. рублей.

Red Wings открывает рейсы в Минск из Москвы и Перми

Авиакомпания Red Wings открыла рейсы между Пермью и Минском, сообщает в пятницу пресс-служба белорусского аэропорта.

"Новое направление от Red Wings. Полетная программа Пермь - Минск стартовала. На первом рейсе в белорусскую столицу прибыло 87 пассажиров", - говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Планируется, что полетная программа будет выполняться до конца сентября.

Red Wings также выполняет рейсы в Минск из Самары и Челябинска.

С 30 апреля компания начнет полеты в белорусскую столицу из московского аэропорта “Жуковский”, сообщает пресс-служба белорусского аэропорта.

