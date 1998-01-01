Новости Cегодня полностью заработала автоматизированная система въезда в страны Шенгена Система EES заменит ручные штампы в паспортах российских туристов цифровой регистрацией

С 10 апреля в Европе начала полноценно работать автоматизированная система въезда/выезда (EES). Она направлена на контроль прибывающих в страны Шенгенского соглашения из третьих стран, в том числе из России, сообщает официальный портал Евросоюза, который цитирует «Интерфакс». «Новая система призвана заменить в 29 странах ручные штампы в паспортах цифровой регистрацией, а также позволит постепенно сократить очереди на паспортном контроле, поскольку исключит трудозатратные ручные проверки», - говорится в сообщении.

Как отмечает портал, система въезда/выезда предназначена для граждан стран, не входящих в ЕС, которые совершают краткосрочные поездки в страны Шенгенского соглашения. Речь идет о поездках, которые составляют не более 90 дней в течение 180-дневного периода.



При первом въезде в зону Шенгена у путешественников из третьих стран, включая россиян, будут собираться биометрические данные: фото лица и четыре отпечатка пальцев (дети до 12 лет освобождаются от сдачи отпечатков пальцев). Пограничники сохранят все личные данные в цифровом файле, а вместо привычного штампа в паспорте документ необходимо будет провести через электронный киоск. Система сама определит, регистрировался ли турист ранее.



Если турист уже прошел биометрию в консульстве при оформлении шенгенской визы, то пограничники внесут все недостающие данные, а биометрия при въезде не потребуется.

При последующих поездках внутри стран Шенгенского соглашения биометрию проверять не будут. Все данные в базе Entry/Exit System хранятся три года, затем их нужно будет обновить.



Путешественникам, отказавшимся предоставить биометрические данные, будет автоматически отказано во въезде. Превышение срока нахождения в странах Шенгена влечет штрафы или запрет на въезд.



Как сообщает сегодня АТОР, «Отраслевые эксперты настоятельно рекомендуют туристам прибывать в аэропорт на 2–3 часа раньше обычного, особенно в крупных хабах – таких как Рим-Фьюмичино, Милан-Мальпенса, Прага, Амстердам и Париж. Путешественникам со стыковочными рейсами критически важно выбирать длительные пересадки: первый пункт въезда в Шенген потребует полной биометрической регистрации, что может занять неожиданно много времени. Тем, кто бронирует стыковочный рейс через оживленный европейский аэропорт, также лучше выбирать рейсы с длительными пересадками – это поможет снизить риск опоздать на следующий рейс. Мобильное приложение Travel to Europe (официальное приложение ЕС), привязанное к EES, может помочь, но не сейчас и не при въезде во все страны ЕС. Пока приложение доступно только в двух странах (Португалия, Швеция), но к маю его обещают расширить на всю Шенгенскую зону. Travel to Europe позволяет предварительно загрузить биометрическую фотографию и паспортные данные за 72 часа до прибытия. Это не отменяет прохождения контроля, но, по заявлениям Еврокомиссии, сокращает время обработки на границе до 70 секунд. Приложение можно скачать из Google Play или Apple App Store. Пользователям необходимо заполнить анкету и сделать селфи для подтверждения личности”. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка