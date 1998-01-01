10 апреля
Cегодня полностью заработала автоматизированная система въезда в страны Шенгена
Система EES заменит ручные штампы в паспортах российских туристов цифровой регистрацией
С 10 апреля в Европе начала полноценно работать автоматизированная система въезда/выезда (EES). Она направлена на контроль прибывающих в страны Шенгенского соглашения из третьих стран, в том числе из России, сообщает официальный портал Евросоюза, который цитирует «Интерфакс».
«Новая система призвана заменить в 29 странах ручные штампы в паспортах цифровой регистрацией, а также позволит постепенно сократить очереди на паспортном контроле, поскольку исключит трудозатратные ручные проверки», - говорится в сообщении.
Речь идет о поездках, которые составляют не более 90 дней в течение 180-дневного периода.
Пограничники сохранят все личные данные в цифровом файле, а вместо привычного штампа в паспорте документ необходимо будет провести через электронный киоск. Система сама определит, регистрировался ли турист ранее.
Превышение срока нахождения в странах Шенгена влечет штрафы или запрет на въезд.
Путешественникам со стыковочными рейсами критически важно выбирать длительные пересадки: первый пункт въезда в Шенген потребует полной биометрической регистрации, что может занять неожиданно много времени.
Тем, кто бронирует стыковочный рейс через оживленный европейский аэропорт, также лучше выбирать рейсы с длительными пересадками – это поможет снизить риск опоздать на следующий рейс.
Мобильное приложение Travel to Europe (официальное приложение ЕС), привязанное к EES, может помочь, но не сейчас и не при въезде во все страны ЕС. Пока приложение доступно только в двух странах (Португалия, Швеция), но к маю его обещают расширить на всю Шенгенскую зону.
Travel to Europe позволяет предварительно загрузить биометрическую фотографию и паспортные данные за 72 часа до прибытия. Это не отменяет прохождения контроля, но, по заявлениям Еврокомиссии, сокращает время обработки на границе до 70 секунд.
Приложение можно скачать из Google Play или Apple App Store. Пользователям необходимо заполнить анкету и сделать селфи для подтверждения личности”.
