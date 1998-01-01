Pegas Touristik рассказал про свои летние полетные программы
В летнем ассортименте туроператора - рейсы в Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам и страны СНГ
Как сообщает сегодня пресс-служба АТОР, туроператор Pegas Touristik представил летние полетные программы 2026 года. Компания предложила туристам пакетные туры с прямыми чартерными и блочными рейсами в популярные зарубежные страны. География вылетов охватывает до 28 городов РФ в зависимости от направления.
Турция остаётся ключевым летним направлением как на рынке в целом, так и в продажах Pegas Touristik .
Полетная программа в летнем сезоне включает три региона прилета:
Из 19 городов РФ, включая города с блочными рейсами и рейсы с билетами из систем GDS, возможны комбинированные туры «Один отпуск – два путешествия» (отдых в Анталье + средиземноморское побережье Египта). Такие готовые пакетные туры продолжительностью 8–14 ночей продает сейчас только Pegas Touristik.
Во Вьетнам туроператор в летнем сезоне 2026 года летает в аэропорт Камрань (курорты Камрань и Нячанг) из 12 городов: Москва (7–8 раз в месяц), Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Сургут, Уфа, Челябинск, а также Иркутск.
В летнем сезоне в ассортименте PEGAS Touristik представлены готовые пакетные туры в страны постсоветского пространства, все перелёты здесь выполняются на регулярных рейсах (GDS). Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан
Также в компании обратили внимание розничных партнеров, что с 1 ноября 2026 года Pegas Touristik запускает полётную программу на остров Фукуок (Вьетнам). Прямые рейсы и пакетные туры уже доступны в системе бронирован
