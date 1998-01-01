10 апреля
Pegas Touristik рассказал про свои летние полетные программы
В летнем ассортименте туроператора - рейсы в Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам и страны СНГ 

Как сообщает сегодня пресс-служба АТОР, туроператор Pegas Touristik представил летние полетные программы 2026 года. Компания предложила туристам пакетные туры с прямыми чартерными и блочными рейсами в популярные зарубежные страны. География вылетов охватывает до 28 городов РФ в зависимости от направления.

 

Турция остаётся ключевым летним направлением как на рынке в целом, так и в продажах  Pegas Touristik . 

  • В Анталью туроператор выполняет чартерные и блочные рейсы из 20 города России, включая Москву, Архангельск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самару, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Нижний Новгород, Пермь, Краснодар, Минеральные воды, Саратов, Сочи, Тюмень, Красноярск.  Из Москвы и Санкт-Петербурга доступен бизнес-класс на рейсах Turkish Airlines.

  • В Даламан – блочные вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга (эконом-класс).

  • В Бодрум – блочные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга (эконом и бизнес-класс).

  • В Стамбул – блочные полетные программы из Москвы и Казани.

  • Египет остаётся вторым по популярности направлением лета у туроператора.

Полетная программа в летнем сезоне включает три региона прилета:

  • Хургада – 8 городов вылета (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Пермь, Самара, Уфа, Челябинск).

  • Шарм-эль-Шейх – 12 городов вылета (Москва, Екатеринбург, Казань, Калининград, Минводы, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, Челябинск).

  • Эль-Аламейн («египетские Мальдивы», аэропорт Эль-Дабаа – курорты Эль-Аламейн, Александрия и Мерса-Матрух) – через Анталью (стыковка). Такие блочные вылеты есть из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Омска, Оренбурга, Перми, Саратова, Уфы.  

Из 19 городов РФ, включая города с блочными рейсами и рейсы с билетами из систем GDS, возможны комбинированные туры «Один отпуск – два путешествия» (отдых в Анталье + средиземноморское побережье Египта). Такие готовые пакетные туры продолжительностью 8–14 ночей продает сейчас только  Pegas Touristik.


На таиландском направлении на летний сезон Pegas Touristik k сохраняет прямые чартерные рейсы на Пхукет из Москвы (2–3 раза в месяц), Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска (от 2 до 6 раз в месяц).

Во Вьетнам туроператор в летнем сезоне 2026 года летает в аэропорт Камрань (курорты Камрань и Нячанг) из 12 городов: Москва (7–8 раз в месяц), Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Сургут, Уфа, Челябинск, а также Иркутск.

 

В летнем сезоне в ассортименте PEGAS Touristik представлены готовые пакетные туры в страны постсоветского пространства, все перелёты здесь выполняются на регулярных рейсах (GDS). Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан

 

Также в компании обратили внимание розничных партнеров, что с 1 ноября 2026 года Pegas Touristik запускает полётную программу на остров Фукуок (Вьетнам). Прямые рейсы и пакетные туры уже доступны в системе бронирован

