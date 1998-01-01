“Эль Аль” начала продажу авиабилетов по маршруту Тель-Авив – Москва

Израильская авиакомпания “Эль Аль” начинает восстановление регулярного авиасообщения по всем направлениям

Как сообщили нам в пресс-службе Министерства туризма Израиля, с 12 апреля . израильская авиакомпания “Эль Аль” начнет постепенное восстановление прямого регулярного авиасообщения по всем направлениям. Напомним, что рейсы в Израиль были отменены с 28 февраля из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В настоящее время продажа по маршруту Тель-Авив – Москва - Тель-Авив открыта. По некоторым другим направлениям будет открыта с 18 апреля.

«Полное восстановление полетов займет некоторое время, в ближайшие дни регулярные рейсы еще могут быть отменены», - пояснила Татьяна Токаренко, руководитель отдела продаж российского представительства Эль Аль.

«Возобновление полетов национального перевозчика Израиля – прекрасное событие для жителей РФ и Святой земли: наши страны связывают прочные культурные и исторические связи.

И это также важный шаг для будущей возможности путешественников из России побывать в гостеприимном Израиле, стране главных святынь и 4 морей», - отметила Ксения Воронцова, директор российского представительства Министерства туризма Израиля в РФ.

“Авиапарк авиакомпании “Эль Аль” состоит исключительно из самолетов концерна Boeing, которые отвечают высоким стандартам безопасности и комфорта пассажиров”- Напомнили также в пресс-службе.

В минувшем Израиль посетило около 64 тыс. российских граждан, и, по итогам россияне занимают четвертое место среди зарубежных стран по турпотоку в Израиль после США, Франции и Великобритании.

Для статистики, в рекордном 2019 году, из России в Израиль приехало 318 тысяч российских граждан.

Как рассказала ранее директор российского представительства Министерства туризма Ксения Вронцова, “Израиль – страна компактная, но подсчитать количество достопримечательностей и невероятных ландшафтов тут просто нереально.

«Три моря», пустыни, природные парки, религиозные святыни, старинные и современные города – увидеть все за одну поездку получится с трудом. И поэтому спрос на поездки в Израиль, по данным туроператоров, несмотря ни на какие сложности, никогда не снижался до нуля, потому что между двумя странами очень обширные личные и культурные связи”.

По ее словам, новинкой 2026 года станет запуск Карты туриста. Впервые Tel Aviv City Card или Go Israil Card, включающая все основные музеи и достопримечательности города, будет опробована в Тель-Авиве. В будущем ее действие планируется распространить на всю территорию Израиля. Стоимость карты составит 100 шекелей или 2,5 тыс. рублей. Она действует 72 часа с момента активации.

"После пандемии в Израиле быстро развивается туристическая инфраструктура. В частности, на Мертвом море число номеров в отелях в ближайшее время удвоится. Это важно для российского рынка, так как россияне приезжают отдыхать на Мертвое море на самые большие сроки – на 14 и даже 21 день.

В Эйлате в благоустройство береговой линии инвестировано порядка $62 млн, на месте старого аэропорта создан новый терминал-парк, строятся современные отели международных цепочек.

В Тель-Авиве появился новый участок прибрежного парка, в городе также появятся до 10 новых отелей, это плюс тысяча номеров", - добавила Ксения Воронцова.

