Дмитрий Арютюнов: «Туроператоры строго соблюдают рекомендации остановить продажи туров в ОАЭ»

Россияне начали покупать горящие туры в ОАЭ на фоне перемирия на Ближнем Востоке, путевки на ближайшие дни подешевели почти вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, причем эту инфомацию вчера и сегодня перепечатали многие СМИ, часто без указания источника..

По словам туроператоров, которых цитирует канал, «сейчас распродаются путевки на апрель, от которых путешественники отказались в начале конфликта. Цена семидневного отпуска на двоих стартует от 74 тысяч рублей. Ранее аналогичные путевки стоили в районе 120–130 тысяч. Премиальный отдых в отелях класса люкс обойдется дороже — около 350 тысяч рублей на двоих. Часть россиян готова вылететь в Эмираты уже в этом месяце».

Туроператоры при этом утверждают, что «в Дубае возобновляют работу все экскурсии и развлекательные программы, которые временно отменили ранее. Практически полностью выкуплены путевки на август и сентябрь. Хороших вариантов на эти месяцы почти не осталось».

Напомним, США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня в ночь на 8 апреля. Переговоры Вашингтона и Тегерана о прекращении войны должны пройти в пятницу 10 апреля в Исламабаде.

Между тем, в РСТ, по информации «Интерфакса» заявили, что туроператоры строго соблюдают рекомендации Минэкономразвития РФ по приостановке продаж туров в страны Ближнего Востока, в том числе и ОАЭ.

"Рекомендации Минэкономразвития и МИД России о воздержании от посещения ОАЭ, действующие с марта текущего года, не были отменены. К нам не поступала информация о продажах туркомпаниями горящих путевок в ОАЭ в настоящее время", - пояснил соруководитель комитета по выездному туризму РСТ, гендиректор туроператора "АРТ-Тур" Дмитрий Арутюнов.



Эксперт подчеркнул, что рекомендации министерств выполняются всеми туроператорами и направлены на обеспечение безопасности российских туристов.



Напомним, что МИД и Минэкономразвития РФ 3 марта рекомендовали российским туристам не ездить в шесть стран Ближнего Востока из-за рисков для безопасности в условиях военного конфликта США, Израиля и Ирана.

Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в эти страны. После рекомендации они также обязаны вернуть средства туристам за туры, которые были приобретены ранее.

