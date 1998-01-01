Туроператоры: Вьетнам и Индонезия показывают рекордный рост спроса

Российские туристы вернулись в Азию: по итогам 2025 года спрос на Вьетнам вырос в 6,8 раза, а на Индонезию — на впечатляющие 229%, сообщил коммерческий директор туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов.

Эта динамика подтверждает глобальный тренд: путешественники снова готовы к дальним перелетам и ищут новые впечатления, а не просто пляжный отдых.

Вьетнам стал абсолютным лидером по темпам роста. Показатель в 6,8 раза — это почти семикратное увеличение числа российских туристов по сравнению с 2024 годом. Такой взрывной рост объясняется сочетанием нескольких факторов: доступные цены на перелет и проживание, упрощенный визовый режим и значительное расширение географии полетов.

По данным Росстата, за январь-сентябрь 2025 года Вьетнам посетили 219,2 тыс. россиян, что в 6,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По итогам всего года, как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, турпоток вырос почти в три раза — до 690 тыс. человек, и Россия заняла пятое место по этому показателю среди всех иностранных рынков.

Индонезия также показала впечатляющую динамику. Ключевым драйвером роста стало появление прямых рейсов: запуск «Аэрофлотом» прямого сообщения между Москвой и Бали увеличил турпоток в 27 раз — с 1 тыс. до почти 27 тыс. поездок за 9 месяцев 2025 года.

Всего же, по данным Главного управления иммиграции Индонезии, за первые десять месяцев 2025 года страну посетили 178 434 туриста из РФ, что на 29,9% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

«Экзотика остается одним из самых маржинальных сегментов. Мы фиксируем стабильный рост в премиум-сегменте. Клиент снова готов лететь далеко», — прокомментировал ситуацию Воскан Арзуманов, добавив, что рост дальних направлений значительно обгоняет массовые: при общем увеличении выездного туризма на 15,6%, такие направления как Вьетнам и Индонезия растут в разы.

Ключевым фактором успеха Вьетнама стало упрощение визовых формальностей. Сейчас россияне могут находиться в стране без визы до 45 дней, что существенно облегчает планирование поездок и делает направление еще более привлекательным. Кроме того, Россия и Вьетнам активно прорабатывают введение безвизового режима для туристических групп, что в перспективе может дать новый импульс турпотоку.

Индонезия привлекает туристов не только своей природой и культурой, но и доступными ценами. Однако рынок не стоит на месте: если раньше на Бали приходилось более 90% всего российского турпотока, то сейчас туроператоры оценивают этот показатель в 70–80%.

Туристы все чаще открывают для себя другие острова архипелага — Ломбок, Гили, Комодо, Яву, Флорес.

Тренд переориентации россиян на экзотические страны Азии продолжился и в 2026 году. Вьетнам и Индонезия продолжают оставаться в топе, однако и другие направления, такие как Малайзия и Филиппины, набирают популярность.

По данным туроператора ПАКС, 40% туристов в Малайзии выбирают комбинацию Куала-Лумпур + Лангкави, а на Филиппинах 38% бронирований приходятся на комбинированные туры Боракай–Манила.

