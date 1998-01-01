|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
09 апреля
Туроператоры надеются на восстановление турпотока в Дагестан к летнему сезону
Эксперты сообщают, что туристы, собиравшиеся в Дагестан, «пока что занимают выжидательную позицию»
Как мы сообщали ранее, из-за обильных осадков 28-29 марта и 5 апреля в Дагестане произошли камнепады, сходы селей, повреждены дороги и мосты. Ливневые дожди вызвали подтопления домов, перебои водо- и электроснабжения. Повреждения получили несколько тысяч домов.
В зоне ЧС проживают порядка 1,5 млн жителей республики. Более 6,2 тыс. эвакуированы, включая 1,3 тыс. детей.
Туроператоры между тем рассчитывают на восстановление спроса на путешествия в Дагестан к началу высокого летнего сезона, продажи туров на этот период не снижаются и аннуляций нет, сообщают «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.
"Темпы бронирования туров в Дагестан в течение последней недели замедлились на 40%. Спрос сместился на лето, на даты после 1 июня. На апрель бронирований нет, на май – единичные.
Аннуляции поступают от туристов, которые должны были заезжать в Дагестан на этой неделе, - их уже около 40% от общего объема. В целом в регионе пока низкий сезон, поэтому влияние природной стихии на годовой турпоток будет небольшим", - сообщил член правления РСТ, гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.
От ранее приобретенных туров на период май-сентябрь путешественники не отказываются. Объекты размещения готовятся к приему туристов в высокий сезон. По мере стабилизации ситуации в ближайшие недели спрос будет восстанавливаться", - цитирует пресс-служба РСТ директора Оксану Булах.
Как сообщила директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей, туристы пока занимают выжидательную позицию.
Лето бронируют, и сделанных заранее броней не снимают. А спрос в этом году изначально был ниже прошлогоднего.
Понятно, что май, скорее всего, выпадает из-за наводнения, но с июня продажи идут на уровне прошлого года", - цитирует его пресс-служба РСТ.
/TOURBUS.RU
ФОТО: ТВ
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|