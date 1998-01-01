Новости Туроператоры: «Дипломаты впервые открыто заговорили об этом, значит проблема есть» Российское консульство во Вьетнаме сообщило об участившихся кражах у российских туристов

В консульстве РФ во вьетнамском Хошимине сообщили об участившихся кражах у российских туристов, прежде всего, на юге страны. Туристы преимущественно жалуются на воровство денег, телефонов и других ценных вещей, причем не только в общественных местах, включая пляжи, но и в отелях, и в аэропортах. Также россияне сообщают о полном бездействии местной полиции, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин отметил, что ситуация, о которой рассказал генконсул, соответствует действительности, но надо учитывать, что неприятная статистика – следствие значительного роста турпотока во Вьетнам. «Дипломаты впервые так открыто заговорили об этом, значит, ситуация из разряда слухов перешла в разряд официальных вопросов, которые надо решать. До этого проблему признавали в кулуарах турбизнеса, хотя местные гиды всегда предупреждали о нюансах отдыха в стране, особенно в высокий сезон», – подчеркнул он. «Жирным» минусом подобных случаев эксперт назвал бездействие полиции: во Вьетнаме подать заявление о краже – квест с низкой вероятностью успеха. «Но позитив в том, что теперь консульство России взяло этот вопрос на контроль. Если давление дипломатов продолжится, местные власти, которым явно не нужен скандал на международном уровне, могут начать шевелиться. Уже сейчас в Нячанге и Муйне появились патрули на пляжах – раньше их не было. Вьетнам, конечно же, прекрасен, но он не перестал быть Азией, где карманники – такая же достопримечательность, как фонарики в Хойане. Туристам надо быть к этому готовыми», – уточнил эксперт. В то же время коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов считает, что здесь необходимо учитывать, от кого поступают жалобы на кражи. По его мнению, от них чаще страдают релоканты, которые живут во Вьетнаме долго и размещаются не в отелях, а в жилых районах: «В таких зонах уровень контроля и безопасности объективно ниже и риски сопоставимы с любой другой страной. Что касается организованного туризма, в нашей компании подобных обращений не было: в службе контроля качества жалоб на кражи от наших туристов не фиксировали. Они проживают в отелях, где есть охрана, контроль доступа и базовые стандарты безопасности, что существенно снижает вероятность подобных инцидентов». По словам генерального директора One Click Travel Анары Ураловой, тенденции к увеличению краж у туристов в компании не наблюдают. «Возможно, на фоне перераспределения спроса и горящих туров во Вьетнам полетело больше россиян с бюджетами ниже среднего: они ограничены в средствах и бронируют довольно дешевые отели 2-3*. Скорее всего, они могли столкнуться с проблемой, о которой говорил консул. Конечно, сказывается и беспечность наших туристов. Но мы с такими случаями не сталкивались, наши клиенты не жаловались», – уточнила она. Как напоминают в РСТ, российский турпоток во Вьетнам в 2025 году вырос втрое – с 200 тыс. до почти 600 тыс. человек. Как ожидается, в 2026 году он может достичь 1,5 млн. /TOURBUS.RU ФОТО: https://thuvienphapluat.vn

