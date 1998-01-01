В Белокурихе заработал санаторий для тех, кто не хочет жить в санатории

Новый формат санатория «Современник-18» позволяет отдыхающему самому выбрать вид проживания

На алтайском курорте «Белокуриха» запустили необычный проект: гость сам выбирает жилье, а лечение и питание получает в санатории.

Поможет ли это решить проблему дефицита мест в здравницах — в материале «Турбизнеса».

В Белокурихе начал работу «Санаторий Современник-18» — проект с принципиально новой для российского рынка моделью обслуживания.

Гость сам выбирает, где ему жить (в частном секторе, апартаментах или гостевом доме), а медицинские процедуры и питание получает на базе санатория.

Как пояснили в АО «Курорт Белокуриха», новая модель рассчитана на туристов, которые хотят пользоваться лечебными возможностями курорта, но по разным причинам не готовы останавливаться в классическом санатории.

Заместитель генерального директора по маркетингу АО «Курорт Белокуриха» Екатерина Гулькова рассказала «Турбизнесу», что главная цель проекта — дать рынку гибкий продукт, а не просто загрузить лечебную базу.

«Конечно, мы хотим дать гибкий продукт, поскольку турист меняется, меняется возрастная аудитория, интерес людей к региону, краю, к времяпрепровождению. Аудитория предлагаемого нами формата — с одной стороны, люди, которые интересуются чем-то новым, с другой — ищут более закрытый, приватный формат отдыха, в кругу своей семьи либо в одиночестве и не хотят находиться в крупном курортном объекте, но при этом хотят пользоваться лечебными возможностями курортной территории», — пояснила Гулькова.

На вопрос, решает ли новый формат проблему дефицита номерного фонда при избытке медицинских мощностей, в компании ответили, что избытка мощностей в санаториях Белокурихи нет — они рассчитаны под текущий спрос, а в пиковые сезоны работают на пределе.

«Новый санаторий «Современник» мы пока считаем перспективным направлением, которое только начинает развиваться, и наращивать мощности мы будем по мере роста востребованности нового формата», — отметила г-жа Гулькова.

По ее словам, более ясная картина по спросу будет по результатам первого года работы. Однако уже сейчас прогнозируется, что в пик сезона, когда наплыв гостей в Белокуриху максимальный, работы у проекта будет много.

«Новый формат все-таки рассчитан на другую аудиторию. Либо она финансово ограничена, либо ищет новых впечатлений и туристических маршрутов и хочет совместить это еще и с пользой для здоровья», — добавила эксперт.

Екатерина Гулькова уверена, что предложенная модель может стать трендом и для других курортов России, особенно тех, где активно развивается частная застройка.

«Большая частная застройка курортных территорий касается не только нашего региона, но и других, известных своими природными лечебными факторами. Например, КМВ.

Мы были в Кисловодске, посетили там курортную поликлинику и видели много людей, которые стремятся получить оздоровительные процедуры, проживая при этом либо в обычных гостиницах, либо в частном секторе», — рассказала она.

По ее мнению, новый формат позволяет туристам «попробовать возможности санаторно-курортного лечения, узнать курорт, его лечебные факторы, не останавливаясь при этом в санатории». «Трендом это может стать стопроцентно», — резюмировала г-жа Гулькова.

