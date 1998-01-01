Новости Василий Дьяченко: «Туристы видят, что Крым — безпасный, живописный и привлекательный регион» Гендиректор туркомпании «Курорт», учредитель МО «Альянс туризма юга России» подробно рассказал «Турбизнесу» о новых туристических проектах в Крыму и прогнозах на предстоящий летний сезон

Турпоток в Крым по итогам 2025 года вырос на 15%, а бархатный сезон побил все ожидания. О том, за счет чего полуострову удалось обогнать конкурентов, какие регионы стали точками притяжения и когда откроются «Золотые пески», в интервью «Турбизнесу» рассказал генеральный директор туристической компании «Курорт», учредитель МО «Альянс туризма юга России» Василий Дьяченко. По итогам 2025 года Крым стал лидером по росту турпотока в России. За летний сезон полуостров принял 3,8 млн туристов — на 15% больше, чем годом ранее. Как вы в целом оцениваете итоги прошлого года? Совпали ли ожидания туроператоров с реальными цифрами? Крым — это один из ведущих курортных направлений в Российской Федерации. Он виден во всех национальных рейтингах, и к нему всегда большое внимание. Отсутствие авиасообщения, конечно, сокращает туристический поток, но тем не менее мы знаем причину увеличения турпотока. В 2025 году он был незначительно увеличен. Судя по отзывам отелей и объектов инфраструктуры, мы приняли примерно на 15% больше туристов по сравнению с прошлым годом, что составило около 6 миллионов человек. Что касается способов передвижения: примерно 60% гостей прибыли железной дорогой, около 15% — через новые территории, и примерно 20% — на автомобилях через Крымский мост. Это основные варианты, как можно добраться до полуострова. Многие связывают этот всплеск с закрытием пляжей в Анапе. Однако эксперты утверждают, что рост начался еще до проблем Анапы и обусловлен прежде всего экономикой — цены в Крыму на 10–20% ниже, чем на курортах Краснодарского края. Какова ваша позиция? Что стало главным драйвером роста? Рост турпотока в Крым спровоцирован несколькими факторами. В прошлом году была экологическая проблема, связанная с разливом нефти и нефтепродуктов в Краснодарском крае. Были закрыты порядка 178 пляжей Анапы и близлежащих населенных пунктов. Это, безусловно, увеличило турпоток в Крым. Чем еще обусловлен рост? Крым сдерживал цены на фоне того, что не демпинговал. Если в позапрошлом году Крым снижал цены, чтобы максимально привлечь туристов, то в этом году он не демпинговал, но хотя бы не увеличивал цены по сравнению с Сочи и Краснодарским краем. За счет стабилизации цен, экологических проблем, развития инфраструктуры (появляются новые локации, новые отели) качество туристических услуг растет в разы, что развивает турпоток. Туристы видят, что Крым — безопасный регион. На Южном берегу Крыма не случаются какие-либо проблемы, связанные с известными событиями. Он в целом безопасный, живописный, привлекательный. Люди приезжают сюда отдыхать, оздоравливаться и проводить отпуска. Гостиничная база Крыма успешно справлялась с наплывом туристов? Средняя загрузка летом достигла 70% (+9% к 2024), при этом в Саках, Евпатории и Ялте она приближалась к 80%. А малые отели с онлайн-продвижением были загружены практически на 100%. Как распределился спрос между разными сегментами размещения? Спрос распределяется следующим образом. Самые популярные места — от Севастополя до Алушты. Это Южный берег Крыма (ЮБК). Он самый живописный, самый развитый, экологически чистый. Там сосредоточено значительное количество как санаторных курортов, так и гостиничных объектов разного типа на разную целевую аудиторию. Поэтому он всегда пользуется спросом. Отелей 5* в Крыму не так много, поэтому спрос на них всегда высокий, и их популярные объекты всегда очень быстро заполняются. Они были заполнены минимум на 70%, местами — на 80%. Немного меньше заполняется западное побережье. Восточное побережье заполняется, поскольку оно находится близко к мосту: когда люди съезжают с моста, они стараются разместиться недалеко от материковой части — в Судаке, Коктебеле, Керчи, Феодосии. Но там не так много развитой отельной инфраструктуры. Те, кто должным образом проявляет себя и качественно предоставляет сервис, получают туриста. Евпатория — тоже развивающийся регион, там много чего строят, вкладывают инвесторы, государство. Это перспективный регион, он заполняется активно, и значительное количество туристов туда доехало в прошлом году. Малые отели до сих пор испытывают сложности из-за ограничений логистики и в большей степени не дополучают туриста. Если малые отели расположены в эпицентрах туристического потока, они заполняются, а если в отдалении и не проявляют себя активно в плане маркетинга и рекламы, они не дополучают туристов. В большей степени страдают именно малые отели. Если составлять рейтинг курортов сезона-2025, кто в лидерах? Мы видим впечатляющую динамику у курортов: Мысовое (+153% бронирований), Морское (+123%), Саки (+120%). При этом традиционные лидеры — Ялта, Алушта, Евпатория — тоже показали уверенный рост. Какие направления вы бы особо выделили и почему? Я бы выделил Ялту и Евпаторию. А также Севастополь. Севастополь сейчас получает, помимо федеральных, деньги на развитие культурного кластера. Открывается очень много новой инфраструктуры. Это новый Херсонес, куда вложены большие бюджетные средства, открываются оперные театры, ледовые дворцы. Есть что посмотреть, потому что в Севастополе много достопримечательностей, и он развивается еще как центр делового туризма. Севастополь — один из крупных городов Крыма, и с учетом того, что он находится на море, он привлекателен для посещения туристами. Все города Южного берега Крыма и крупные города пользуются популярностью. На западном побережье — Евпатория, курортный регион. Саки связаны с оздоровлением и лечением: туда едет значительный поток, там сосредоточено значительное количество лечебных учреждений, связанных с лечением опорно-двигательного аппарата и других органов. Севастополь удобен с точки зрения логистики: прямые поезда идут из Москвы и Санкт-Петербурга, трасса «Таврида» протянута через весь Крым до Севастополя, и у него очень удобная развязка и на Южный берег в сторону Ялты, и в сторону Евпатории. Как за последние годы трансформировался портрет туриста? Сегодня средняя продолжительность поездки составляет 5–8 ночей. Бюджет варьируется: на западном побережье можно найти варианты от 3,2 тыс. руб. в сутки, на Южном берегу цены выше. При этом 70% туристов выбирают отели 3*, а 20% — 4*. Как изменились запросы и предпочтения отдыхающих за последние два-три года? В основном у нас сейчас наблюдается провал среднего сегмента. Едет бюджетный турист, который хочет сэкономить. С учетом того, что Краснодарский край продается по завышенным ценам, Крым мало того что туристически привлекателен, так тут еще и более выгоден по ценам. Поскольку не едет такое значительное количество туристов, всегда есть возможность найти недорогие места для отдыха. Плюс едет много туристов на своем автотранспорте, что позволяет им найти недорогие объекты размещения. То есть едет бюджетный турист и, конечно, дорогой, платежеспособный. За счет них заполняются пятизвездочные отели. А вот по среднему классу сейчас происходит провал. Какие новые отели и туристические комплексы открылись в Крыму в 2025 году и что ожидается в ближайшей перспективе? Мы знаем о запуске Cosmos Stay Odyssey в Евпатории (195 номеров) и масштабных планах Cosmos Hotel Group еще на 1650 номеров. Кроме того, анонсированы мегапроекты «Новая Евпатория» (1,8 трлн руб.) и «Золотые пески» (60 млрд руб.). На какой стадии они находятся? Вопрос сложный, потому что мы сами не эксплуатируем эти объекты и за сроками не следим. Но мы обладаем информацией, что это действительно происходит: стройки идут, башенные краны стоят, строительная техника подъезжает. Работы ведутся. Помимо бюджетных средств привлекли частные инвестиции — порядка 130 миллиардов рублей. Эти деньги работают на строительство новой инфраструктуры. Задача — достичь значительных успехов в развитии туристического кластера. И действительно, эти объекты: гостиничные комплексы, набережные, «Золотые пески» — все это сейчас в активной стадии строительства. Это ведется с целью увеличения турпотока, создания рабочих мест (примерно на десять тысяч) и увеличения занятости. Прием туристов хотят увеличить примерно на двадцать пять тысяч человек. Будет выстроено значительное количество номерного фонда, много отелей, созданы благоприятные комфортные условия для проживания туристов. Длительная дорога в Крым и отсутствие прямых авиаперелетов остаются сдерживающими факторами. Насколько эффективно работают существующие маршруты? Есть ли подвижки в вопросе альтернативных путей сообщения? На сегодняшний день остается три пути: железнодорожный транспорт через мост, автомобильный транспорт через мост и путь через новые территории, который связывает материк с Крымом. Также решается вопрос морского пути за счет объединения юга России. Реализуется государственная программа развития и объединения юга России морским путем. У нас есть быстроходные суда «Комета». Мы пускаем регулярные рейсы: сначала объединяли крымские города, а потом, из-за ограничений на море, «Кометы» вывели на материк. Сейчас они ходят по маршруту Сочи — Геленджик. В следующем году будем стараться объединить материк и Крым. Планируется маршрут Анапа — Феодосия или Анапа — Ялта. Также Геленджик — Анапа, Анапа — Феодосия, Феодосия — Ялта. Сейчас все эти маршруты согласовываются. Если все должным образом сложится, то мы реализуем эти маршруты морским путем, и будет дополнительная связка. Бархатный сезон-2025 превзошел ожидания: спрос вырос на 30–50%, цены в сентябре были на 10–15% ниже летних, а в октябре — на 30–40%. Как вы оцениваете перспективы межсезонья в 2026 году? Сохранится ли тенденция к выравниванию загрузки в течение года? Все будет зависеть от политической составляющей. Сейчас мир не совсем стабильный, поэтому прогнозы делать сложно. Люди видят, что более-менее стабильно и безопасно, и начинают планировать отдых. Перспективу бархатного сезона увидеть сложно. Но в целом Крым всесезонный. В межсезонье у нас оздоравливаются, проходят лечение в санаторно-курортных комплексах, которые работают круглогодично. Крупные объекты создают инфраструктуру, где можно отдыхать круглый год: подогреваемые бассейны, спа-центры, медицинские центры, парки. Крым живописный круглогодично. Мы стараемся максимально продвигать и популяризировать регион. Есть и объективные обстоятельства. Сейчас закрывается Арабский мир, ограничения по другим регионам, Латинская Америка закрывается, направления Кубы, Венесуэлы, Мексики. Арабский мир, Африка, Египет не актуальны летом, потому что там слишком жарко. Остаются азиатские направления и Крым. Кто любит комфортный теплый воздух, а не тропическую жару, конечно, устремится в Крым. Из-за этих обстоятельств мы ожидаем значительного увеличения турпотока. Плюс мы активно занимаемся пропагандой туризма и максимально делаем Крым привлекательным. Открываются новые объекты, развивается инфраструктура. Во многих объектах размещения проведена значительная реновация. Если мы не будем сильно повышать цены, то привлечем туристический поток. Также будет влиять политика государства. Мы просим вернуть программы, связанные с кэшбэком, которые очень сильно сказывались на увеличении турпотока, хотя бы на детский отдых. У нас очень много пионерских детских лагерей. Когда родители отправляют детей в лагеря и еще получают кэшбэк, это увеличивает турпоток в Крым. Всплеск бархатного сезона был связан еще и с тем, что он был продолжительным: теплое море, теплый воздух, погода позволяла. Налетят ветра, похолодает — и сезон скисает очень быстро. В 2025-м он был продолжительный, поэтому мы получили значительный турпоток. Этот вопрос мы задаем вам не впервые, но он остается ключевым: в чем, на ваш взгляд, Крым сегодня дает фору курортам Краснодарского края? При том что спрос на Кубань тоже растет, именно Крым стал лидером по динамике в 2025 году. За счет чего — цен, атмосферы, новизны или чего-то еще? Кубань будет получать свой значительный турпоток только по одной простой причине. Сейчас Краснодарский край — это единственный хаб авиасообщения. Туда летят все самолеты страны. В Ростов не летят, в Крым не летят, а в Сочи летят. В прошлом году еще открылся аэропорт Краснодара. Если люди хотят лететь на юг к Черному морю, они летят в Краснодарский край. Поэтому он в любом случае будет получать значительный турпоток. А Крым будет выигрывать только за счет ценообразования и своей уникальной привлекательности. Крым входит в тройку мировых лидеров по самому комфортному оздоровительному климату на планете. Не прибегая к медикаментозному лечению, находясь в Крыму, люди восстанавливают сердечно-сосудистую систему, избавляются от астмы, уходят многие болезни. Мало того что это комфортно, так это еще и самый оздоровительный климат на планете. Крым своей природой значительно отличается от Краснодарского края — он максимально живописный. Не зря все цари, которые были в России, ездили в Крым, а не в Краснодарский край. И здесь они строили свои дворцы, раскидывали парки. Поэтому Крым всегда будет привлекать не только россиян, но и иностранцев. Крыму есть чем удивлять и чем располагать. Кто был в Крыму, у того Крым остается в сердце навсегда, и он становится не разовым, а возвратным туристом, всегда стремящимся вновь вернуться.

