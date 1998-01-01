08 апреля
Туроператоры: Бронирование Египта растет на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Эксперты связывают это с большим количеством авиаперевозки и умеренными ценами
Бронирования туров в Египет выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, это связано как с достаточным количеством авиаперевозки, так и с умеренными ценами, сообщили в туркомпаниях, опрос которых сегодня опубликовал «Интерфакс».
"Сейчас Египет лидирует по количеству заявок, перебронированных с ОАЭ. Их больше половины от общего количества", - рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
"Стоимость путевок в Египет осталась практически на уровне прошлого года. Туристы отдают предпочтение в равной степени как Хургаде, так и Шарм-эль-Шейху", - рассказала г-жа Лукашевич.
Как сообщалось ранее , Египет в феврале-марте стал самым бюджетным направлением с теплым морем.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Египет в феврале стал лидером по объему продаж зарубежных организованных туров с долей 26,5% от всех реализованных туров. По этому показателю страна обогнала Таиланд (21,3%), а также ОАЭ (14,4%).
Ранее в Росавиации заявили, что идут переговоры с авиационными властями Египта о запуске прямых рейсов из России в Эль-Аламейн и Александрию.
/TOURBUS.RU
