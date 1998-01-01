Туроператоры: Бронирование Египта растет на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Бронирования туров в Египет выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, это связано как с достаточным количеством авиаперевозки, так и с умеренными ценами, сообщили в туркомпаниях, опрос которых сегодня опубликовал «Интерфакс».

"Сейчас Египет лидирует по количеству заявок, перебронированных с ОАЭ. Их больше половины от общего количества", - рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.



По словам гендиректора туркомпании "Лента Странствий" Татьяны Лукашевич, Египет стал лидером спроса на фоне ближневосточного конфликта.

"Египет выбирают активнее после закрытия стран Ближнего Востока. Мы видим увеличение доли продаж этого направления на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучше всего бронируются туры на август и сентябрь", - сообщила она.



Эксперт уточнила, что выбор Египта обусловлен достаточным количеством авиаперевозки и коротким перелетом, а также ценами на туры.

"Стоимость путевок в Египет осталась практически на уровне прошлого года. Туристы отдают предпочтение в равной степени как Хургаде, так и Шарм-эль-Шейху", - рассказала г-жа Лукашевич.

Как сообщалось ранее , Египет в феврале-марте стал самым бюджетным направлением с теплым морем.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Египет в феврале стал лидером по объему продаж зарубежных организованных туров с долей 26,5% от всех реализованных туров. По этому показателю страна обогнала Таиланд (21,3%), а также ОАЭ (14,4%).



По словам г-жи Макарковой, ближе к летнему сезону первое место по количеству перебронированных с ОАЭ туров может занять Турция.

"Многие туристы, забронировавшие ОАЭ на лето и осень, еще не определились, куда теперь хотят поехать. Скорее всего, они остановятся на Турции как самом массовом направлении летнего отдыха", - пояснила эксперт.



В свою очередь, гендиректор сети турагентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян сообщил, что российские туристы в качестве альтернативы Ближнему Востоку выбирают Турцию и Египет.



По его словам, перевозки на два популярных египетских курорта – Хургада и Шарм-эль-Шейх вполне достаточно, однако было бы неплохо поставить рейсы и на курорт Эль-Аламейн на средиземноморском побережье Египта.

"Это хороший курорт, россиянам он нравится. Но, к сожалению, добираться туда сложнее, поскольку прямых рейсов пока нет", - сказал он.





Ранее в Росавиации заявили, что идут переговоры с авиационными властями Египта о запуске прямых рейсов из России в Эль-Аламейн и Александрию.

