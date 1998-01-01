Сергей Ромашкин: «Когда денег не хватает, туристы «переносят» отпускные расходы с мая на лето»

Меньше выходных дней, экономия на лето и разнонаправленная динамика регионов — генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал «Турбизнесу», чего ждать от майских праздников и почему одни курорты просядут, а другие неожиданно выстрелят.

Майские праздники в этом году преподнесут российскому туристическому рынку сюрприз: единого тренда не будет. Об этом заявил «Турбизнесу» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, комментируя противоречивые данные о продажах авиабилетов и туров.

По его прогнозу, в целом по России спрос снизится примерно на 10%. Главная причина — сокращение количества выходных дней.

«В прошлом году в период с 1 по 10 мая мы отдыхали восемь дней, а в этом — только шесть.

Мы много лет наблюдаем эту статистику на 8 марта и 23 февраля: если один день добавляется, поездки растут примерно на 10%, если изымается — падают. А здесь изымается сразу два дня», — пояснил г-н Ромашкин.

Вторая причина — «переток денег» на лето. Семьи концентрируют финансы на длительном отпуске с детьми.

«Продажи на июнь–август выросли где то на 20–25% в этом году. Майская поездка — это не отпуск, а приятное времяпровождение.

Когда денег не хватает, туристы снимают средства с майских и переносят их на лето, на море», — отметил эксперт.

Краснодарский край, вопреки ожиданиям, демонстрирует неоднородную динамику. Анапа показывает взрывной рост бронирований (до +40–50%), а Сочи проседает на 7–8%.

«В Анапе прирост порядка 50% — это объясняется низкой базой 2025 года и открытием пляжей. Люди верят, что вода чистая, и едут.

А в Сочи поездка на три дня слишком затратна: перелеты стоят 25 тыс. рублей, на семью выходит около 100 тыс. рублей за три дня с сомнительным эффектом», — объяснил эксперт.

Он добавил, что ключевой тренд майских праздников — короткие поездки на личном автотранспорте туда, куда можно быстро добраться.

«Выигрывают курорты, куда можно приехать на машине за два три часа: это Анапа, Геленджик. Сочи для жителей Краснодарского края стал труднодоступен, а для москвичей — дорог. Лететь два три часа ради трех дней — не вариант», — подчеркнул эксперт.

Первая пятерка направлений на майские, по его словам, остается традиционной: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Подмосковье.

При этом г-н Ромашкин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке никак не сказалась на поездках по России: «Для желающих отдыхать в Дубае или на Мальдивах у нас нет альтернативы: заснеженные горы Камчатки не заменят море и пляжи. На внутренний туризм кризис не повлиял».

При этом на зарубежных направлениях произошел переток спроса. Бенефициарами стали Турция, Египет, Вьетнам и пляжный Китай (остров Хайнань).

Однако массового движения пока нет, поскольку у многих туристов деньги зависли в аннулированных авиакомпаниях и туркомпаниях.

«Это произойдет в течение двух трех месяцев, когда люди вернут свои средства и определятся с новым вариантом», — прогнозирует Сергей Ромашкин.

Средняя стоимость ночи в отеле по России увеличилась на 5%, до 8–10 тыс. рублей. Однако, по словам г-на Ромашкина, это не стало решающим фактором.

«Последние три года цены росли на 10–15%, поэтому 5% воспринимается как небольшое повышение. Это лишние 400–500 рублей в сутки. Туристы не озабочены, они выбирают прежнюю продолжительность и направления», — отметил он.

В Сочи рост составил всего 2%, в Москве — вообще 0%, так что при желании можно найти варианты по прошлогодним ценам.

Главный вывод для туроператоров и агентов, по мнению Снргея Ромашкина, — нужно внимательно анализировать динамику каждого региона.

«Нет единого тренда ни на майские, ни на лето. Есть растущие регионы (Анапа, Крым, Подмосковье) и падающие (Сочи, Санкт-Петербург, Кавминводы).

Задача бизнеса — концентрировать усилия на растущих направлениях, чтобы заработать в этом году, несмотря на проблемы», — резюмировал эксперт.

/TOURBUS.RU