08 апреля
«Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные направления на майские праздники

В России среди наиболее бюджетных направлений лидируют Башкортостан и Архангельская обл., за рубежом — страны СНГ


«Яндекс Путешествия» проанализировали стоимость проживания, авиаперелетов и железнодорожных поездок на период майских праздников (1–11 мая) и выделили наиболее выгодные направления. В исследовании учитывались данные о медианной стоимости билетов и средней цене за ночь в различных объектах.

При планировании поездки россияне могут ориентироваться не только на популярность направления, но и на текущий уровень цен — в ряде случаев он остается ниже или сопоставим с прошлым годом даже в период высокого спроса. 

  

Топ-10 российских направлений по наименьшей совокупной средней стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года

 

Направление

Медианная стоимость перелета

Средняя стоимость ночи

Средняя совокупная стоимость

Республика Башкортостан

9 510  рублей

5 870 рублей

15 380 рублей

Архангельская область

8 380 рублей

7 220 рублей

15 600 рублей

Саратовская область

10 270 рублей

6 000 рублей

16 270 рублей

Самарская область

9 590 рублей

7 790 рублей

17 380 рублей

Тюменская область

10 640 рублей

7 010 рублей

17 650 рублей

Свердловская область

10 490 рублей

7 220 рублей

17 710 рублей

Пермский край

11 340 рублей

6 460 рублей

17 800 рублей

Оренбургская область

13 420 рублей

4 690 рублей

18 110 рублей

Красноярский край

11 870 рублей

6 540 рублей

18 410 рублей

Волгоградская область

12 030 рублей

8 280 рублей

20 310 рублей

  

В сегменте железнодорожных поездок наиболее выгодными будут отправления в Ярославль (2 670 рублей), Тулу (2 920 рублей) и Краснодар (3 700 рублей). При этом по наименьшей суммарной средней стоимости выделяются Минеральные Воды (9 010 рублей), а также Краснодар (9 760 рублей) и Ярославль (10 050 рублей).

 

Некоторые зарубежные направления сейчас стали еще выгоднее. В первую очередь это Казахстан (снижение средней стоимости ночи на 15%) и Кыргызстан (на 14%): оба направления входят в число самых выгодных по стоимости проживания на майские, и при этом средняя цена ночи здесь дополнительно снизилась год к году — до 6 890 рублей и 7 390 рублей соответственно.

 

Похожая ситуация у Китая, но с более выраженным эффектом: здесь снижение затронуло сразу две ключевые статьи расходов на поездку. В 2026 году уменьшилась и стоимость проживания (на 9%, в среднем 10 190 рублей за ночь), и медианная цена авиабилета (на 10%, 38 160 рублей). За счет этого путешествие в Китай на майские праздники дает более заметную суммарную экономию.

  

Отдельно стоит выделить Вьетнам: он уже входит в список выгодных по размещению направлений (средняя стоимость ночи составляет 8 030 рублей), а в этом году дополнительно подешевел перелет (снижение средней            стоимости на 22% до 41 940 рублей).

 

На Мальдивах в 2026 году зафиксировано снижение средней стоимости проживания в исследуемый период. Средняя цена ночи составила 31 150 рублей — ниже на 35%, чем годом ранее. При этом важно учитывать, что май — это переходный месяц от сухого сезона к муссонам.

 

В России Амурская и Ульяновская области одновременно входят в число регионов с самой низкой стоимостью проживания на майские и показывают снижение цен год к году (снижение средней стоимости ночи на 27% и 26% соответственно). Амурская область в мае привлекает дикой природой, а Ульяновская — культурно-историческими маршрутами и живописными пейзажами Волги.

 

Снижение средних цен на авиаперелеты зафиксировано, в частности, на рейсах в Беларусь (на 25%), при этом направление уже входит в число наиболее доступных по перелету. Медианная стоимость билета составляет 10 000 рублей.

 

В железнодорожных поездках снижение стоимости на 13% отмечено на направлении в Рязань — средняя стоимость билета составила 3 700 рублей, тогда как по Туле (2 920 рублей) и Минеральным Водам (4 740 рублей) цены остались на уровне прошлого года.

 

По России также выделяются направления, где суммарная стоимость перелета и размещения остается одной из самых низких на майские праздники. В 2026 году в число таких направлений вошли Республика Башкортостан ( 20 620 рублей), Краснодарский край (23 860 рублей), Москва и Подмосковье (20 740 рублей).

 

Отдельно сервис выделил зарубежные направления с наиболее низкой совокупной стоимостью перелета и проживания. В 2026 году в число таких направлений вошли Беларусь (отдых в период с 1 по 11 мая здесь в среднем будет стоить от 23 510 рублей), за ней следуют Узбекистан (24 400 рублей) и Казахстан (28 640 рублей).

 

 Топ-10 зарубежных направлений по наименьшей совокупной стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года

Направление

Медианная стоимость перелета

Средняя стоимость ночи

Средняя совокупная стоимость

Беларусь

10 000 рублей

13 520 рублей

23 520 рублей

Узбекистан

15 640 рублей

8 750 рублей

24 390 рублей

Казахстан

21 760 рублей

6 890 рублей

28 650 рублей

Армения

22 980 рублей

19 420 рублей

42 400 рублей

Азербайджан

21 930 рублей

10 690 рублей

32 620 рублей

Грузия

25 150 рублей

9 230 рублей

34 380 рублей

Таиланд

25 160 рублей

9 420 рублей

34 580 рублей

Кыргызстан

33 960 рублей

7 390 рублей

41 350 рублей

Турция

29 300 рублей

13 520 рублей

42 820 рублей

Китай

38 160 рублей

10 190 рублей

48 350 рублей

 


