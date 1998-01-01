08 апреля
«Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные направления на майские праздники
В России среди наиболее бюджетных направлений лидируют Башкортостан и Архангельская обл., за рубежом — страны СНГ
«Яндекс Путешествия» проанализировали стоимость проживания, авиаперелетов и железнодорожных поездок на период майских праздников (1–11 мая) и выделили наиболее выгодные направления. В исследовании учитывались данные о медианной стоимости билетов и средней цене за ночь в различных объектах.
При планировании поездки россияне могут ориентироваться не только на популярность направления, но и на текущий уровень цен — в ряде случаев он остается ниже или сопоставим с прошлым годом даже в период высокого спроса.
Топ-10 российских направлений по наименьшей совокупной средней стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года
В сегменте железнодорожных поездок наиболее выгодными будут отправления в Ярославль (2 670 рублей), Тулу (2 920 рублей) и Краснодар (3 700 рублей). При этом по наименьшей суммарной средней стоимости выделяются Минеральные Воды (9 010 рублей), а также Краснодар (9 760 рублей) и Ярославль (10 050 рублей).
Некоторые зарубежные направления сейчас стали еще выгоднее. В первую очередь это Казахстан (снижение средней стоимости ночи на 15%) и Кыргызстан (на 14%): оба направления входят в число самых выгодных по стоимости проживания на майские, и при этом средняя цена ночи здесь дополнительно снизилась год к году — до 6 890 рублей и 7 390 рублей соответственно.
Похожая ситуация у Китая, но с более выраженным эффектом: здесь снижение затронуло сразу две ключевые статьи расходов на поездку. В 2026 году уменьшилась и стоимость проживания (на 9%, в среднем 10 190 рублей за ночь), и медианная цена авиабилета (на 10%, 38 160 рублей). За счет этого путешествие в Китай на майские праздники дает более заметную суммарную экономию.
Отдельно стоит выделить Вьетнам: он уже входит в список выгодных по размещению направлений (средняя стоимость ночи составляет 8 030 рублей), а в этом году дополнительно подешевел перелет (снижение средней стоимости на 22% до 41 940 рублей).
На Мальдивах в 2026 году зафиксировано снижение средней стоимости проживания в исследуемый период. Средняя цена ночи составила 31 150 рублей — ниже на 35%, чем годом ранее. При этом важно учитывать, что май — это переходный месяц от сухого сезона к муссонам.
В России Амурская и Ульяновская области одновременно входят в число регионов с самой низкой стоимостью проживания на майские и показывают снижение цен год к году (снижение средней стоимости ночи на 27% и 26% соответственно). Амурская область в мае привлекает дикой природой, а Ульяновская — культурно-историческими маршрутами и живописными пейзажами Волги.
Снижение средних цен на авиаперелеты зафиксировано, в частности, на рейсах в Беларусь (на 25%), при этом направление уже входит в число наиболее доступных по перелету. Медианная стоимость билета составляет 10 000 рублей.
В железнодорожных поездках снижение стоимости на 13% отмечено на направлении в Рязань — средняя стоимость билета составила 3 700 рублей, тогда как по Туле (2 920 рублей) и Минеральным Водам (4 740 рублей) цены остались на уровне прошлого года.
По России также выделяются направления, где суммарная стоимость перелета и размещения остается одной из самых низких на майские праздники. В 2026 году в число таких направлений вошли Республика Башкортостан ( 20 620 рублей), Краснодарский край (23 860 рублей), Москва и Подмосковье (20 740 рублей).
Отдельно сервис выделил зарубежные направления с наиболее низкой совокупной стоимостью перелета и проживания. В 2026 году в число таких направлений вошли Беларусь (отдых в период с 1 по 11 мая здесь в среднем будет стоить от 23 510 рублей), за ней следуют Узбекистан (24 400 рублей) и Казахстан (28 640 рублей).
Топ-10 зарубежных направлений по наименьшей совокупной стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года
