Новости «Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные направления на майские праздники В России среди наиболее бюджетных направлений лидируют Башкортостан и Архангельская обл., за рубежом — страны СНГ

«Яндекс Путешествия» проанализировали стоимость проживания, авиаперелетов и железнодорожных поездок на период майских праздников (1–11 мая) и выделили наиболее выгодные направления. В исследовании учитывались данные о медианной стоимости билетов и средней цене за ночь в различных объектах. При планировании поездки россияне могут ориентироваться не только на популярность направления, но и на текущий уровень цен — в ряде случаев он остается ниже или сопоставим с прошлым годом даже в период высокого спроса. Топ-10 российских направлений по наименьшей совокупной средней стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года Направление Медианная стоимость перелета Средняя стоимость ночи Средняя совокупная стоимость Республика Башкортостан 9 510 рублей 5 870 рублей 15 380 рублей Архангельская область 8 380 рублей 7 220 рублей 15 600 рублей Саратовская область 10 270 рублей 6 000 рублей 16 270 рублей Самарская область 9 590 рублей 7 790 рублей 17 380 рублей Тюменская область 10 640 рублей 7 010 рублей 17 650 рублей Свердловская область 10 490 рублей 7 220 рублей 17 710 рублей Пермский край 11 340 рублей 6 460 рублей 17 800 рублей Оренбургская область 13 420 рублей 4 690 рублей 18 110 рублей Красноярский край 11 870 рублей 6 540 рублей 18 410 рублей Волгоградская область 12 030 рублей 8 280 рублей 20 310 рублей В сегменте железнодорожных поездок наиболее выгодными будут отправления в Ярославль (2 670 рублей), Тулу (2 920 рублей) и Краснодар (3 700 рублей). При этом по наименьшей суммарной средней стоимости выделяются Минеральные Воды (9 010 рублей), а также Краснодар (9 760 рублей) и Ярославль (10 050 рублей). Некоторые зарубежные направления сейчас стали еще выгоднее. В первую очередь это Казахстан (снижение средней стоимости ночи на 15%) и Кыргызстан (на 14%): оба направления входят в число самых выгодных по стоимости проживания на майские, и при этом средняя цена ночи здесь дополнительно снизилась год к году — до 6 890 рублей и 7 390 рублей соответственно. Похожая ситуация у Китая, но с более выраженным эффектом: здесь снижение затронуло сразу две ключевые статьи расходов на поездку. В 2026 году уменьшилась и стоимость проживания (на 9%, в среднем 10 190 рублей за ночь), и медианная цена авиабилета (на 10%, 38 160 рублей). За счет этого путешествие в Китай на майские праздники дает более заметную суммарную экономию. Отдельно стоит выделить Вьетнам: он уже входит в список выгодных по размещению направлений (средняя стоимость ночи составляет 8 030 рублей), а в этом году дополнительно подешевел перелет (снижение средней стоимости на 22% до 41 940 рублей). На Мальдивах в 2026 году зафиксировано снижение средней стоимости проживания в исследуемый период. Средняя цена ночи составила 31 150 рублей — ниже на 35%, чем годом ранее. При этом важно учитывать, что май — это переходный месяц от сухого сезона к муссонам. В России Амурская и Ульяновская области одновременно входят в число регионов с самой низкой стоимостью проживания на майские и показывают снижение цен год к году (снижение средней стоимости ночи на 27% и 26% соответственно). Амурская область в мае привлекает дикой природой, а Ульяновская — культурно-историческими маршрутами и живописными пейзажами Волги. Снижение средних цен на авиаперелеты зафиксировано, в частности, на рейсах в Беларусь (на 25%), при этом направление уже входит в число наиболее доступных по перелету. Медианная стоимость билета составляет 10 000 рублей. В железнодорожных поездках снижение стоимости на 13% отмечено на направлении в Рязань — средняя стоимость билета составила 3 700 рублей, тогда как по Туле (2 920 рублей) и Минеральным Водам (4 740 рублей) цены остались на уровне прошлого года. По России также выделяются направления, где суммарная стоимость перелета и размещения остается одной из самых низких на майские праздники. В 2026 году в число таких направлений вошли Республика Башкортостан ( 20 620 рублей), Краснодарский край (23 860 рублей), Москва и Подмосковье (20 740 рублей). Отдельно сервис выделил зарубежные направления с наиболее низкой совокупной стоимостью перелета и проживания. В 2026 году в число таких направлений вошли Беларусь (отдых в период с 1 по 11 мая здесь в среднем будет стоить от 23 510 рублей), за ней следуют Узбекистан (24 400 рублей) и Казахстан (28 640 рублей). Топ-10 зарубежных направлений по наименьшей совокупной стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года Направление Медианная стоимость перелета Средняя стоимость ночи Средняя совокупная стоимость Беларусь 10 000 рублей 13 520 рублей 23 520 рублей Узбекистан 15 640 рублей 8 750 рублей 24 390 рублей Казахстан 21 760 рублей 6 890 рублей 28 650 рублей Армения 22 980 рублей 19 420 рублей 42 400 рублей Азербайджан 21 930 рублей 10 690 рублей 32 620 рублей Грузия 25 150 рублей 9 230 рублей 34 380 рублей Таиланд 25 160 рублей 9 420 рублей 34 580 рублей Кыргызстан 33 960 рублей 7 390 рублей 41 350 рублей Турция 29 300 рублей 13 520 рублей 42 820 рублей Китай 38 160 рублей 10 190 рублей 48 350 рублей

