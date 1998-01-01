РСТ просит продлить льготы по взносам в «Турпомощь»

Только на вывоз и компенсации туристов с Ближнего Востока турбизнес потратил не менее 7 млрд рублей

Введенные правительством РФ льготы по ФПО для туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке необходимо продлевать, так как рекомендация о нежелательности поездок продолжает действовать, считают в Российском союзе туриндустрии, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Льгота по уплате взносов в фонды персональной ответственности дана правительством на три месяца – до 15 июня 2026 года.

Однако сохранение рекомендации о нежелательности поездок, а теперь еще и введение авиакомпаниями топливных сборов по уже оплаченным турпакетам, которые туроператорам необходимо покрывать, - это серьезный повод обратиться к регулятору с просьбой об очередной отсрочке выплат в фонды персональной ответственности", - говорится в сообщении.

РСТ напоминают, что возможность возврата средств за отмененные туры на Ближний Восток из фондов персональной ответственности туроператоров действует для туров с датой вылета до 31 марта, но поездки туда по-прежнему не возобновлены.

Поэтому эту меру также необходимо продлевать.



"Минэкономразвития сообщило: только на вывоз и компенсации туристов с Ближнего Востока турбизнес потратил не менее 7 млрд рублей. Не стоит забывать и про закрытия аэропортов в России для обеспечения мер безопасности, которых становится все больше.

Если добавить к этому растущие топливные сборы, нагрузка у туроператоров получается очень серьезная", - цитирует пресс-служба РСТ вице-президента объединения Дмитрия Горина.



Глава Экспертного совета РСТ Николай Литаренко подчеркнул, что регулятор внимательно относится к проблемам отрасли.

"На всех предыдущих совещаниях руководство министерства обращало внимание на то, что если сложная ситуация на Ближнем Востоке затянется, то будут приняты меры поддержки уже другого уровня, более соответствующего остроте момента. РСТ поддерживает предложения туроператоров, соответствующее письмо будет направлено регулятору от имени объединения", - сказал он.



Ранее в ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" сообщили, что около 20 туркомпаний будут возвращать туристам средства из фондов персональной ответственности.

Суммарно в этих фондах находится порядка 2 млрд рублей, этой суммы хватит на возвраты.

