08 апреля
РСТ просит продлить льготы по взносам в «Турпомощь»
Только на вывоз и компенсации туристов с Ближнего Востока турбизнес потратил не менее 7 млрд рублей
Введенные правительством РФ льготы по ФПО для туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке необходимо продлевать, так как рекомендация о нежелательности поездок продолжает действовать, считают в Российском союзе туриндустрии, - сообщает сегодня «Интерфакс».
"Льгота по уплате взносов в фонды персональной ответственности дана правительством на три месяца – до 15 июня 2026 года.
Однако сохранение рекомендации о нежелательности поездок, а теперь еще и введение авиакомпаниями топливных сборов по уже оплаченным турпакетам, которые туроператорам необходимо покрывать, - это серьезный повод обратиться к регулятору с просьбой об очередной отсрочке выплат в фонды персональной ответственности", - говорится в сообщении.
РСТ напоминают, что возможность возврата средств за отмененные туры на Ближний Восток из фондов персональной ответственности туроператоров действует для туров с датой вылета до 31 марта, но поездки туда по-прежнему не возобновлены.
Поэтому эту меру также необходимо продлевать.
Если добавить к этому растущие топливные сборы, нагрузка у туроператоров получается очень серьезная", - цитирует пресс-служба РСТ вице-президента объединения Дмитрия Горина.
Суммарно в этих фондах находится порядка 2 млрд рублей, этой суммы хватит на возвраты.
/TOURBUS.RU
