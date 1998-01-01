Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
08 апреля
Таиланд запретит туристам въезд без медицинской страховки

Недавнее лечение российского туриста с травмой позвоночника и без страхового полиса обошлось тайскому госпиталю в миллион бат (2,4 млн руб.)


Правительство Таиланда в связи с растущими расходами на лечение туристов обсуждает введение новых правил въезда, в соответствии с которыми иностранцы будут обязаны приобретать страховку от несчастного случая, сообщает издание Bangkok Post.

"Министерство здравоохранения оценивает неоплаченные медицинские счета иностранных пациентов как минимум в 100 миллионов бат (более 240 млн рублей) в год, при этом наиболее сильно страдают крупные туристические центры, такие как Пхукет и Чиангмай.

Так, по словам главврача крупной больницы Вашира на Пхукете, ежегодно она тратит около 10 млн бат (почти 25 млн рублей) на лечение иностранных пациентов без страховых полисов. Недавнее лечение российского туриста с травмой позвоночника и без страхового полиса обошлось учреждению в миллион бат (2,4 млн рублей), домой его также пришлось отправлять за счет больницы.

При этом задерживать пациентов за неоплату счетов больницы не могут, так как это нанесет ущерб имиджу Таиланда", - пишет издание, которое цитирует «Интерфакс»,

Среди наиболее частых причин госпитализации туристов в высокий сезон – ДТП, чаще всего с участием мотоциклов. Многие туристы, по словам главврача, впервые садятся за руль на Пхукете, что увеличивает риски.
"В течение многих лет Таиланд отдавал приоритет количеству посетителей, а не мерам безопасности, позволяя иностранным путешественникам въезжать без страховки, особенно в рамках безвизовых программ.

Этот подход сейчас пересматривается в связи с ростом затрат. Первоначально обсуждался вариант взимания туристического сбора в размере 300 бат, но сейчас правительство склоняется в сторону страховки", - отмечает газета.

Министр здравоохранения Таиланда Паттана Промпхат заявил, что сейчас министерство пытается определить, какова общая финансовая нагрузка от лечения иностранных пациентов, включая туристов и мигрантов, в медицинских учреждениях страны.
Стоимость туристической страховки на две недели начинается от 1,1 тыс. бат или 2,5 тыс. рублей, в зависимости от условий она обеспечивает покрытия лечения на 3,6-9 млн бат (8,6-21 млн рублей). Если план правительства будет реализован, ее наличие будет контролироваться на границе при въезде

 

Ранее, как мы сообщали, посольство России в Таиланде призвало российских туристов не ездить в страну без расширенной медицинской страховки.

"В связи с инцидентами с участием российских туристов, повлекших в том числе гибель людей, посольство России в Таиланде вновь обращает внимание на важность оформления перед туристической поездкой в королевство расширенной медицинской страховки с покрытием желательно не менее $100 тыс.

Наличие действующего страхового полиса позволяет оперативно получить необходимую медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение, госпитализацию или экстренную эвакуацию, а также существенно снижает финансовые риски в непредвиденных ситуациях", - говорилось в сообщении.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 