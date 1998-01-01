|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
07 апреля
Дмитрий Чернышенко: В январе-феврале россияне совершили 12 млн турпоездок по стране
Это на 2,6% больше, чем годом ранее, среди новых точек роста - Тюменская и Иркутская области
За январь-февраль 2026 года путешествия по России совершили 12 млн туристов, это на 2,6% больше, чем годом ранее, сообщил вчера вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По сравнению с январем, в Топ-10 по итогам двух месяцев вошли новые регионы – Тюменская и Иркутская области", - цитирует его пресс-служба.
Как отмечается в сообщении, особенно впечатляющие темпы роста показали Севастополь (+337%), Северная Осетия-Алания (+204%), Карачаево-Черкесская Республика (119%), Республика Дагестан (+106%), Республика Тыва (+103%) и Амурская область (+74%).
Всего, по предварительным данным, в 2025 году по России было совершено 89,1 млн турпоездок, это на 4,1% больше, чем годом ранее, сообщил ранее Дмитрий Чернышенко.
"Растем немного более сдержанными темпами, чем прогнозировали. Сказываются объективные причины: ситуация в Анапе, ограничения авиасообщения. По оперативным данным, в прошлом году по стране совершено более 89 млн поездок. Это плюс 4,1% к аналогичному периоду 2024-го года", - сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Г-н Чернышенко тогда добавил, что окончательно итоги года будут подведены в апреле.
/TOURBUS.RU
Инфографика: ТВ
Теги:
Добавить комментарий
|
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|