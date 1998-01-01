Дмитрий Чернышенко: В январе-феврале россияне совершили 12 млн турпоездок по стране

Это на 2,6% больше, чем годом ранее, среди новых точек роста - Тюменская и Иркутская области

За январь-февраль 2026 года путешествия по России совершили 12 млн туристов, это на 2,6% больше, чем годом ранее, сообщил вчера вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



"За январь-февраль текущего года число турпоездок по стране достигло 12 млн. Дмитрий Чернышенко. Наиболее популярными регионами традиционно стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан.

По сравнению с январем, в Топ-10 по итогам двух месяцев вошли новые регионы – Тюменская и Иркутская области", - цитирует его пресс-служба.



По словам г-на Чернышенко, за два первых месяца текущего года в Москву было совершено 2 млн турпоездок, в Краснодарский край – 1,1 млн, в Московскую область – 967 тыс., Санкт-Петербург – 956 тыс., Республику Татарстан – 435 тыс. В десятку лидеров также вошли Свердловская область (303 тыс.), Республика Крым (257 тыс.), Тюменская (250 тыс.), Ростовская (237 тыс.) и Иркутская области (214 тыс.).

Как отмечается в сообщении, особенно впечатляющие темпы роста показали Севастополь (+337%), Северная Осетия-Алания (+204%), Карачаево-Черкесская Республика (119%), Республика Дагестан (+106%), Республика Тыва (+103%) и Амурская область (+74%).





Всего, по предварительным данным, в 2025 году по России было совершено 89,1 млн турпоездок, это на 4,1% больше, чем годом ранее, сообщил ранее Дмитрий Чернышенко.

"Растем немного более сдержанными темпами, чем прогнозировали. Сказываются объективные причины: ситуация в Анапе, ограничения авиасообщения. По оперативным данным, в прошлом году по стране совершено более 89 млн поездок. Это плюс 4,1% к аналогичному периоду 2024-го года", - сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Г-н Чернышенко тогда добавил, что окончательно итоги года будут подведены в апреле.

/TOURBUS.RU

Инфографика: ТВ