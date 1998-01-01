07 апреля
Эксперты: Турецкие отельеры цены пока что не повышают
При этом на стоимость туров оказывают влияние ослабление курса рубля и подорожание авиаперевозки
Отельеры Турции не меняли цены на фоне ближневосточного конфликта, но на стоимость пакетных туров оказывают влияние ослабление курса рубля и подорожание перевозки из-за введения топливных сборов, сообщили эксперты, опрос которых публикует сегодня «Интерфакс».
"Мы не видим заметных изменений стоимости размещения в отелях Турции на лето 2026 года после начала ближневосточного конфликта 28 февраля. Акции раннего бронирования проходят в обычном режиме, отельеры не меняют условия по ценам и скидкам.
Но на стоимость туров сейчас оказывает влияние подорожавшая перевозка, что связано с повышением цен на нефть и, соответственно, авиационный керосин", - рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
По ее данным, продажи туров в Турцию по акциям раннего бронирования выросли на 15% к аналогичному периоду прошлого года благодаря активным бронированиям в январе и феврале.
Это было предсказуемо в сложившихся обстоятельствах, и в целом продажи соответствуют нашим прогнозам", - добавила эксперт.
По данным туроператора, большинство туристов в Турции предпочитают размещение в отелях 5* в среднем на 9 ночей.
Наиболее популярные курорты – Аланья с долей 29%, Кемер (23,79%), Сиде (18,5%), Белек (14%), Фетхие (3,72%) и Анталья (3,66%).
Татьяна Колоскова.
/TOURBUS.RU
ФОТО: ИИ
