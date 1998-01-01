Эксперты: Турецкие отельеры цены пока что не повышают

При этом на стоимость туров оказывают влияние ослабление курса рубля и подорожание авиаперевозки

Отельеры Турции не меняли цены на фоне ближневосточного конфликта, но на стоимость пакетных туров оказывают влияние ослабление курса рубля и подорожание перевозки из-за введения топливных сборов, сообщили эксперты, опрос которых публикует сегодня «Интерфакс».

"Мы не видим заметных изменений стоимости размещения в отелях Турции на лето 2026 года после начала ближневосточного конфликта 28 февраля. Акции раннего бронирования проходят в обычном режиме, отельеры не меняют условия по ценам и скидкам.

Но на стоимость туров сейчас оказывает влияние подорожавшая перевозка, что связано с повышением цен на нефть и, соответственно, авиационный керосин", - рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.



Как отметила эксперт, туристы, которые должны были лететь в марте-апреле в страны Ближнего Востока, чаще всего меняют эти туры на Египет. На более удаленные даты перебронирования чаще идут на Турцию.

По ее данным, продажи туров в Турцию по акциям раннего бронирования выросли на 15% к аналогичному периоду прошлого года благодаря активным бронированиям в январе и феврале.



"Однако после 1 марта мы заметили, что темпы бронирования замедлились, туристы заняли выжидательную позицию.

Это было предсказуемо в сложившихся обстоятельствах, и в целом продажи соответствуют нашим прогнозам", - добавила эксперт.



По данным туроператора, большинство туристов в Турции предпочитают размещение в отелях 5* в среднем на 9 ночей.

Наиболее популярные курорты – Аланья с долей 29%, Кемер (23,79%), Сиде (18,5%), Белек (14%), Фетхие (3,72%) и Анталья (3,66%).



Как отметила гендиректор туркомпании "Лента Странствий" Татьяна Лукашевич, до 1 марта раннее бронирование Турции шло штатно.

"После начала ближневосточного конфликта мы наблюдаем затишье в продажах, туристы с осторожностью подходят к планам на отдых за рубежом. При этом надо сказать, что, вопреки сообщениям в некоторых СМИ, турецкие отельеры не повышали цены на фоне ближневосточного конфликта. Изменение стоимости при бронировании Турции было связано с разницей курсов валют. Также сейчас вырос топливный сбор, и это влияет на стоимость путевки", - уточнила она.



Замедление продаж по Турции, а также по другим зарубежным направлениям фиксирует и директор региональной тульской турфирмы ArinaTour

Татьяна Колоскова.

"Раннее бронирование по Турции идет. Но ближневосточный кризис сказался на бронированиях всех выездных направлений, в том числе и Турции. Мы видим снижение продаж, которое связано с тем, что туристы откладывают покупку туров, опасаясь переноса рейсов, неизвестности", - рассказала она.

Эксперт добавила, что тоже не видит роста цен на отели Турции на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.



Ранее в Российском союзе туриндустрии спрогнозировали повышение цен на зарубежный отдых из-за роста цен на авиатопливо на 5-7% в случае, если ближневосточный конфликт затянется.

