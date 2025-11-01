Артур Мурадян: “После введения безвиза турпоток в Саудовскую Аравию вырастет на 70%»

Туроператоры строят прогнозы относительно роста турпотока в Саудовскую Аравия после введения в мае безвизового режима с РФ и восстановления авиасообщения

Как мы сообщали вчера, МИД России назвал дату, когда начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией, – 11 мая. Туристы смогут въезжать в королевство по загранпаспорту на срок до 90 дней в году (непрерывно или суммарно).

При этом, как сообщает сегодня АТОР, в настоящий момент участники рынка оценивают перспективы сдержанно. С 3 марта Минэкономразвития рекомендовало воздержаться от продаж туров в Саудовскую Аравию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Прямое авиасообщение между странами приостановлено.

Но это пока не так критично, летний сезон в королевстве – не самый комфортный из-за жары (до +50°C в тени).

Основные надежды туроператоры связывают с осенью и зимой. Если обстановка в регионе стабилизируется, прямые рейсы будут запущены, а рекомендательные ограничения сняты, Саудовская Аравия может стать одним из наиболее динамично растущих направлений. Страна активно развивает туристическую инфраструктуру и остается пока сравнительно неизведанной для массового российского туриста.

Как заявил вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор Space Travel Артур Мурадян, отмена запрета на продажу туров в Саудовскую Аравию в сочетании с безвизовым режимом способна серьезно подстегнуть спрос.

«Турпоток из России в Саудовскую Аравию и без того рос. С возобновлением прямых рейсов и наличием безвиза он может вырасти более чем на 70%.

У направления большие перспективы, особенно когда Red Sea заработает на полную силу», – отметил Артур Мурадян.

Отмена виз потенциально выгодна саудовским туристам, которые получат более простой доступ к летнему отдыху в России. В «Интуристе» подтверждают: безвизовый режим поможет расти спросу в обоих направлениях. Однако прямо сейчас ситуация неоднозначная.

«Бронирования по въезду в Россию со стороны туристов из Саудовской Аравии есть на лето, но пока мы в ожидании, смогут ли они состояться», – сообщили в пресс-службе «Интуриста».

По данным других опрошенных туроператоров, заявок из Саудовской Аравии на предстоящий сезон у них пока нет.

«У нас сейчас полностью аннулированы туры до июня по всем иностранцам. Ближайшие заявки под бронью – июль, август (Индонезия и Индия).

Броней от Саудовской Аравии пока не было. Но мы, как опытные оптимисты, надеемся на лучшее», – сообщил директор по развитию туроператора «Тари Тур» Олег Левченко.

В Space Travel также не получали заявок из королевства. Там указывают на проблемы с блокировками интернета и связи в России, а также отсутствие работающих платежных инструментов, которые могут останавливать иностранных туристов.

Согласно расчетам аналитиков АТОР, основанным на данных Пограничной службы и статистике зарубежных государств, по итогам 2025 года Саудовская Аравия поставила рекорд по турпотоку из России – плюс 31% (50 тыс. туристов) в сравнении с 2024 годом.

Что касается въездного туристического потока из Саудовской Аравии, то рост год к году составил 20%. Россию в 2025 году посетило 66,2 тыс. туристов из королевства.

/TOURBUS.RU

