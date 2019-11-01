07 апреля
«КоммерсантЪ»: Столичные туристы не заинтересовались рейсом Москва-Пхеньян
Практически весь российский турпоток в Северную Корею осуществляется из Владивостока рейсами Air Koreo
Как пишет сегодня газета «КоммерсантЪ», авиакомпания Nordwind не выполнила условия субсидии на рейсы из Москвы в Пхеньян: из резервного фонда правительства РФ перевозчик в 2025 году получил 40 млн руб. из предусмотренных 120 млн руб.
Аналитики отмечают, что, несмотря на низкий спрос, Nordwind продолжит перелеты в КНДР в 2026 году в дипломатических целях даже без пассажиров.
По условиям субсидии перевозчик должен был выполнить десять прямых рейсов в одном направлении с июля по ноябрь 2025 года. По подсчетам издания, за этот период выполнено пять рейсов. На сегодня, согласно Flightradar24, Nordwind выполнила девять рейсов, последний — 24 марта. Следующий перелет запланирован на 21 апреля.
Как писал «КоммерсантЪ», авиавласти предложили российским авиакомпаниям начать летать в КНДР еще в конце 2023 года, после того как в августе того же года было возобновлено прямое авиасообщение. Рейсы через Владивосток выполняет национальный перевозчик КНДР Air Koryo, в чьем парке девять самолетов советской и российской сборки возрастом от 44 до 11 лет.
Регулятор анонсировал, что полеты будут выполняться с частотой раз в месяц «для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов».
Но привлечь туристов, по оценкам издания, авиакомпании так и не удалось, а общее количество перевезенных пассажиров дипломатических рейсов, говорят собеседники в отрасли, остается незначительным.
По данным погранслужбы РФ, за 2025 год россияне совершили 9,9 тыс. поездок в КНДР, из которых 6,4 тыс. авиатранспортом и 3,5 тыс. железной дорогой. С туристическими целями совершено чуть более 5 тыс. поездок, более 1,1 тыс.— с деловыми. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что по итогам 2025 года в сообщении с КНДР было перевезено туда-обратно 11,4 тыс. пассажиров. В том числе около 800 человек — туристическим поездом «В Корею». В статистике монополии учитываются в том числе иностранные пассажиры.
Из 5 тыс. туристов почти 4 тыс. в Пхеньян перевезла через Владивосток рейсами Air Koryo компания «Восток Интур». Как рассказали в компании, еще около 1 тыс. человек доставлено железнодорожным транспортом. Стоимость тура с перелетом начинается от 90 тыс. руб., поездом — от 40 тыс. руб. на три дня по системе «все включено».
«Восток Интур» — крупнейшее из пяти российских турагентств, аккредитованных в КНДР, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. Он подтвердил, что «Восток Интур» перевез в КНДР в 2025 году 4 тыс. туристов рейсами Air Koryo, еще около 1 тыс. человек пришлось на другие турагентства. «Это связано со спецификой направления, когда весь туристический трафик идет через Владивосток»,— поясняет господин Осауленко. По его словам, в 2025 году к числу аккредитованных агентств добавилась компания из Хабаровска «Портал сезонов». «Некоторое расширение взаимодействия мы наблюдаем, но увеличение списка агентств происходит точечно и выборочно»,— добавил он.
По информации близкого к Nordwind источника “Ъ”, туристов на рейсах перевозчика «фактически не было».
На вопрос, бывают ли на рейсах свободные места, собеседник “Ъ” ответил: «Бывают занятые места». Вместе с тем, по его словам, «наличие прямого регулярного сообщения категорически важно для развития отношений между странами». Помимо дипломатов, по его данным, перевозчик также «предоставляет возможность для перевозки специалистов в сфере энергетики, IT и других», а также грузов в обоих направлениях.
Первые два рейса Nordwind выполнила на 440-местных Boeing 777, все последующие — на 358-местном Airbus 330. По оценке двух собеседников в авиаотрасли, себестоимость перелета туда и обратно на дальнемагистральном самолете для Nordwind составляет от 30–35 млн руб. Таким образом, полученной в 2025 году субсидии хватило на покрытие затрат на один рейс. Тем не менее, по мнению собеседников, авиакомпания продолжит рейсы в Пхеньян в 2026 году даже без продления субсидий «при наличии государственной необходимости».
В раскрутку корейских туров из Москвы в массовое направление ни один из собеседников в туротрасли не верит: «Слишком долгий перелет для слишком специфического отдыха».
Ключевой фактор для развития любого турпотока — транспортная доступность и наличие хотя бы двух рейсов в неделю, соглашается председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин. Пока туры в Пхеньян, по его словам, остаются нишевым и индивидуальным продуктом для ближайших к КНДР регионов.
Запросы от туристов из Москвы поступают, но носят точечный характер, говорит он, добавляя, что ситуация вряд ли изменится, пока компания не увеличит количество рейсов и не начнет заниматься их продвижением.
/TOURBUS.RU
ФОТО: koreanradio.info
