У места приземления первого космонавта построят парк-отель за 3 млрд рублей

Рядом с местом приземления Юрия Гагарина в Саратовской области появится масштабный туристический комплекс.

Проект реализует корпорация «Туризм.РФ» при поддержке банка ДОМ.РФ и в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Объем финансирования составит 3 млрд рублей — средства будут предоставлены по льготной программе Минэкономразвития РФ. Комплекс планируют построить на берегу Волги, в непосредственной близости от мемориально-образовательного комплекса «Парк покорителей космоса». Площадь участка составит 570 гектаров.

Саратовская область — особое место в истории мировой космонавтики. Именно сюда 12 апреля 1961 года спустился на парашюте Юрий Гагарин после своего легендарного 108-минутного полета. С тех пор это место стало точкой притяжения для всех, кто интересуется космосом и историей великого подвига.

Сегодня здесь уже работает мемориально-образовательный комплекс «Парк покорителей космоса», где можно узнать подробности полета первого космонавта. А строительство парк-отеля «Созвездие Гагарина» станет логичным продолжением развития этой исторической территории, позволяя туристам не только прикоснуться к истории, но и комфортно отдохнуть.

В состав комплекса войдут: гостиница категории 4* на 160 номеров, 40 отдельных коттеджей для гостей, рестораны, акватермальный центр, спа-центр и банный комплекс, а также конференц-зоны для деловых мероприятий.

Помимо этого, на территории парк-отеля планируется оборудовать песчаный пляж площадью 2,4 тыс. м², причал для маломерных судов, парковку на 180 мест с зарядкой для электромобилей, фестивальную площадку, кафе «Космический старт», теннисный корт, зимнюю горку, воркаут и детские игровые зоны.

Согласно данным корпорации «Туризм.РФ», «Созвездие Гагарина» сможет ежегодно принимать до 54 тыс. отдыхающих к 2030 году.

Проект находится в активной фазе подготовки. В декабре 2024 года был завершен комплекс изыскательских работ на территории будущего парк-отеля, включая археологические обследования и инженерные изыскания.

Ранее госкорпорация «Туризм.РФ» заявляла о планах построить объект до конца 2026 года. Однако согласно более поздним данным, разрешение на ввод в эксплуатацию ожидается в 2027 году.

Как отметили в пресс-службе «Туризм.РФ», «Для нас это особенный проект, поскольку связан с именем легендарного человека, поэтому обязан соответствовать лучшим стандартам в сфере туризма и гостеприимства».

/TOURBUS.RU

Визуализация проекта: «Туризм.РФ»