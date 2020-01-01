Средние цены на авиабилеты по России на май без багажа снизились на 9% по сравнению с прошлым годом, с багажом – на 4,4%, посчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Сравнение минимальных цен на авиабилеты по России в мае 2025 и 2026 годов показывает устойчивое снижение.

Средняя цена билета без багажа по ключевым туристическим направлениям уменьшилась с 12 138 до 11 038 руб. (-9,1%), а медианная – с 11 999 до 10 300 руб. (-14,2%). Средняя цена авиабилета с багажом снизилась с 14 854 до 14 199 руб. (-4,4%), медианная – с 13 781 до 13 259 руб. (-3,8%)", - сообщает объединение.



Сильнее всего, по его данным, подешевели минимальные тарифы на перелеты из Екатеринбурга без багажа – на 26,6%, до 8,5 тыс. рублей, с багажом – на 13,9% (до 11,7 тыс. рублей). Из Москвы снижение составило 16,4% без багажа из 7,5% с багажом. Из Кавминвод – 11,4 и 4% соответственно.



Как подчеркивают в ассоциации, даже билеты в курортный Сочи, несмотря на высокий сезон, в мае будут стоить дешевле на 8,8% без багажа. Минимальная стоимость полета в Калининград из Москвы без багажа снизилась на 20,9%, из Петербурга – на 12%. Рост минимальных тарифов наблюдается только на рейсах из Казани и Сочи.

В 2025 году, по данным АТОР, минимальная стоимость перелетов по России выросла на 7-20%.



"Аэрофлот" в 2026 году планирует перевезти из аэропортов Краснодара и Геленджика 1,5 млн пассажиров, что почти втрое больше, чем годом ранее, сообщил в свою очередь сегодня генеральный директор компании Сергей Александровский.

"Значимым событием в 2025 году было возобновление полетов в закрытые аэропорты Юга – Геленджик и Краснодар. В 2025 году мы перевезли через эти аэропорты 500 тыс. пассажиров. Из Краснодара выполняем полеты по 13 направлениям, в том числе пять международных. В 2026 году планируем перевезти через эти аэропорты уже 1,5 млн пассажиров, то есть в три раза больше, чем в 2025 году", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.



Как пояснил г-н Александровский, такой рост связан в том числе с тем, что аэропорты были открыты не с начала прошлого года.

Аэропорты Геленджика и Краснодара были закрыты в начале марта 2022 года из-за рисков для безопасности пассажиров в числе 11 аэропортов Юга России. Аэропорт Геленджика был открыт в июле, Краснодара – в сентябре 2025 года.

В мае 2024 года возобновил работу аэропорт столицы Калмыкии Элисты, - напоминает «Интерфакс».

