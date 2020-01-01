АТОР: Средние цены на авиабилеты по России на май снизились на 9%
Даже билеты в курортный Сочи в мае будут стоить дешевле на 8,8% без багажа
Средние цены на авиабилеты по России на май без багажа снизились на 9% по сравнению с прошлым годом, с багажом – на 4,4%, посчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Сравнение минимальных цен на авиабилеты по России в мае 2025 и 2026 годов показывает устойчивое снижение.
Средняя цена билета без багажа по ключевым туристическим направлениям уменьшилась с 12 138 до 11 038 руб. (-9,1%), а медианная – с 11 999 до 10 300 руб. (-14,2%). Средняя цена авиабилета с багажом снизилась с 14 854 до 14 199 руб. (-4,4%), медианная – с 13 781 до 13 259 руб. (-3,8%)", - сообщает объединение.
"Значимым событием в 2025 году было возобновление полетов в закрытые аэропорты Юга – Геленджик и Краснодар. В 2025 году мы перевезли через эти аэропорты 500 тыс. пассажиров. Из Краснодара выполняем полеты по 13 направлениям, в том числе пять международных. В 2026 году планируем перевезти через эти аэропорты уже 1,5 млн пассажиров, то есть в три раза больше, чем в 2025 году", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт столицы Калмыкии Элисты, - напоминает «Интерфакс».
