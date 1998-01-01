Travelline: Бронирование летнего отдыха в России выросло на 18%

По данным платформы для отельеров Travelline, которые цитирует сегодня пресс-служба РСТ, общий объем бронирований летнего отдыха за последние две недели в среднем по стране показывает прирост в 18% по сравнению с тем же периодом год назад.

При этом средняя цена размещения увеличилась всего на 3% – до 8,7 тыс. рублей за ночь.

Топ самых бронируемых направлений возглавляет Москва с долей 20,4% от общего объема и приростом в 3% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте Санкт-Петербург с долей 14,5% и ростом 8%, на третьем, с очень незначительным отставанием – Краснодарский край (13,9%) и приростом бронирований по сравнению с прошлым годом в 10%.

Далее по объему идут Московская область (4,2%, +1% прирост бронирований), Татарстан (2,9%, -5%), Свердловская область (2%, +2%), а также Крым (2,2%, +15%).

Замыкают топ-10 Нижегородская, Ярославская и Калининградская области с долей порядка 2% каждая и объемом бронирований на уровне прошлого года.

Для сравнения, в прошлом году в эти даты прирост продаж по Краснодарскому краю не фиксировался вообще, положительную динамику показывали лишь отдельные направления: Туапсе (+30%), Красная Поляна, азовские курорты. Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик на лето, по статистике платформы, были в минусе.

Высокий показатель прироста за последние две недели этого года обеспечен в основном бронированиями на летние месяцы, весна идет очень слабо.

Интересно, что по Москве прирост на летние месяцы в среднем превышает 30%, а цены заметно снижены, по Санкт-Петербургу лето бронируется на уровне +20% по сравнению с прошлым годом, цены подросли на 3%.

Прирост бронирований курртов Краснодарского края в целом на летние месяцы достигает 30-40%, цены снижены на 5%. Отдельные курорты показывают различную динамику: Анапа прирастает на 70% (цены -10%), Сочи на 25% (цены -10%), Туапсе прибавил в спросе на 25%, цены подросли на столько же.

Более чем вдвое вырос спрос на курорты Дивноморское, а также Кабардинка и Сириус, но первый повышает цены на 5-8%, а остальные снижают более чем на 15%.

По Карелии летние бронирования пока выглядят скромно, по Калининградской области, Приморью, Республике Алтай и Алтайскому краю – в минусе. Из северокавказских направлений лучше всего себя чувствуют Северная Осетия и Карачаево-Черкесия, здесь явный прирост, а по Дагестану, Кабардино-Балкарии и Чечне есть заметное снижение. Но, скорее всего, их будут бронировать позже, сейчас спрос сосредоточен на черноморских курортах.

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip отмечают устойчивый интерес к летнему отдыху в России: объём бронирований отелей внутри страны на лето 2026 года находится на уровне показателей прошлого года.

Главным событием раннег обронирования стало возвращение Краснодарского края на первую строчку рейтинга. Его доля в общей структуре отельных заказов выросла на 25,5% по сравнению с прошлым летом, достигнув 25,4%.

Краснодарский край также стал абсолютным лидером по длительности пребывания: в среднем путешественники бронируют здесь жильё на 6,9 дня (годом ранее — 6,5 дня).

Инфографика: ТB