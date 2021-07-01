Россия и Саудовская Аравия отменяют визовый режим с 11 мая

Интерес к турам в Саудовскую Аравию в этом году заметно вырос

Соглашение РФ и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для граждан вступит в силу 11 мая, российские туристы смогут находиться на территории королевства без виз до 90 дней, сообщает сегодня МИД РФ.

"11 мая 2026 года вступает в силу Соглашение между правительством РФ и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и граждан Саудовской Аравии, подписанное в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.



Как уточнили в министерстве, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Режим не распространяется на поездки, связанные с трудовой деятельностью, образованием или длительным проживанием.

При этом для россиян сохраняется необходимость получения виз для паломничества, хаджа и умры.

Аналогичные условия будут действовать для граждан Саудовской Аравии, прибывающих в Россию.



На всплеск интереса российских туристов к Саудовской Аравии в этом году, помимо прямого сообщения и активного продвижения, будет действовать ряд новых факторов.

В их числе отмена виз и появление новых отелей в популярной курортной зоне The Red Sea, - сообщала ранее пресс-служба РСТ.

«Турпоток в Саудовскую Аравию растет после активной рекламной кампании. Отмена виз также придаст импульс продажам. Хотя говорить о массовом туризме на этом направлении пока не приходится, мы отметили небольшой рост по сравнению с прошлым годом – порядка 15%.

Наибольший интерес у наших туристов вызывает регион The Red Sea на Красном море с необычными отелями, большая часть строящихся здесь объектов откроется в апреле-июне 2026 года», – рассказал руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин.

По словам заместителя генерального директора компании «Пакс» Любови Чучмаевой, спрос на Саудовскую Аравию действительно активизировался: «Едут как деловые туристы, так и семьи. К нам поступают бронирования из разных городов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара, Сочи. Как только прошло сообщение о безвизовом соглашении, стало гораздо больше звонков от туристов, увеличилось и число запросов на отдых.

В частности, вырос спрос на эксклюзивный Shebara Resort 5* – курорт из 73 вилл, напоминающих космические капсулы, фактически посреди Красного моря, на частном острове.

Мы также продаем билеты на матчи местной футбольной команды Аль-Наср, в которой играет Криштиан Роналду, их охотно берут в дополнение к турам в Саудовскую Аравию».

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина полагает, что направление привлекает опытных путешественников, уже знакомых с регионом после посещения ОАЭ, Катара и Бахрейна.

«Саудовская Аравия дает возможность для интересного сравнения культур и впечатлений. Но пока стоимость туров остается довольно высокой, поэтому основной сегмент, выбирающий это направление – пары без детей.

Тур в Саудовскую Аравию на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы и проживанием в отеле 4* на завтраках стоит от 113 900 рублей, в отеле 5* – от 203 550 рублей», – рассказала она.

В Fun&Sun видят рост интереса к стране и ждут развития направления прежде всего в сегменте индивидуальных и тематических туров. В компании ITM Group также полагают, что Саудовская Аравия обладает огромным потенциалом для конкуренции, например, с соседними Катаром, ОАЭ и Оманом.

«В ближайшие 5–10 лет здесь можно ожидать значительного роста туристического сектора. Однако, чтобы соперничать с другими странами по турпотоку, саудитам необходимо отменить запрет на алкоголь хотя бы в курортных отелях», – заметил г-н Подколзин.

/TOURBUS.RU