Спрос на санаторно-курортный отдых в 2025 году впервые после пандемии показал снижение, однако эксперты не спешат называть это устойчивым трендом — слишком сильны драйверы оздоровительного туризма, а отдельные регионы, как Крым, продолжают расти двузначными темпами. 2025 год отметился незначительным падением спроса на отдых с оздоровлением. По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), минувший год стал первым после пандемии, когда санаторно-курортная отрасль продемонстрировала небольшое снижение показателей: минус 1,8% по общему числу гостей и минус 3% по количеству забронированных ночей относительно рекордного 2024 года (тогда общее число гостей здравниц достигло 7,35 млн человек). Напомним, что начиная с 2021 года поток гостей санаториев стабильно рос. Однако, по мнению экспертов, это лишь временное снижение, которое вряд ли станет устойчивым трендом. Есть все основания полагать, что спрос на оздоровительные форматы отдыха будет стабильным. Михаил Данилов, медицинский директор АОТ, перечислил факторы, которые влияют на устойчивость спроса на отдых с лечебной составляющей: государственная поддержка вовлечения в ЗОЖ, национальные проекты, высокий уровень психологического и информационного стресса, повышение пенсионного возраста и связанная с ним необходимость поддерживать работоспособность как можно дольше, рост востребованности технологий активного долголетия. Важную роль играет повышение осведомленности потребителей о возможностях управления собственным здоровьем благодаря развивающемуся коучингу и блоггингу, активно продвигающему ЗОЖ, а также интернет-информации по теме. Локомотивом предложения, по мнению эксперта, является рост интереса к управлению здоровьем в премиальном потребительском сегменте. Редакция «Турбизнеса» также попросила прокомментировать ситуацию генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина. Эксперт связывает некоторое падение спроса на санаторно-курортный отдых с общим замедлением потребления во внутреннем туризме и в других потребительских секторах. «Мы внимательно наблюдаем за динамикой потребления нашими согражданами в ритейле: обуви, одежды, автомобилей, туризма. И мы видим, что 2025 год в принципе для всех потребительских секторов сложился не очень удачно. То есть мы купили меньше одежды, выпили меньше коньяка и так далее. Произошел серьезный переход к сберегательной модели потребления, люди стали меньше тратить, больше сберегать, в том числе и в туризме», — пояснил г-н Ромашкин. Он обратил внимание, что санаторно-курортные путевки — самые дорогие на рынке. «Санаторий в среднем дороже отеля примерно на 20%. Хороший санаторий сейчас, скажем, в Минводах с перелетом — где-то от 100 тысяч рублей. Соответственно, этот сегмент пострадал в большей степени, чем, может быть, бюджетные варианты отдыха или короткие поездки. Поэтому для нас это часть замедления потребления туруслуг в России в целом», — добавил эксперт. На вопрос о глубине бронирования Сергей Ромашкин ответил, что она не изменилась и составляет в среднем 40–50 дней. Однако это не компенсирует общее снижение спроса. «Глубина не связана с результатами. Люди могут купить раньше или позже, важно, что они просто покупают меньше. Тренд продолжает работать, мы видим снижение в этом году и прогнозируем на 2026 год тоже небольшое снижение в пределах 3–4%», — сообщил гендиректор «Дельфина». Если такие прогнозы сбудутся, рынок санаторно-курортных услуг ждет еще одно падение, пусть и в пределах статистической погрешности. Устойчивость тренда на отдых с оздоровлением доказывает и существенный рост спроса в ряде регионов. Так, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, по итогам 11 месяцев 2025 года турпоток в санатории республики вырос на 11% — до 500 тыс. человек. Сергей Ромашкин назвал Крым приятным сюрпризом: «Крым в прошлом году вырос примерно на 15% в целом, и санатории — тоже часть общекрымского роста. В этом году мы видим хорошую динамику как по отелям (рост примерно +10%), так и по санаториям (+11%). У нас нет достоверного объяснения, почему именно Крым пошел в рост. То ли он получил часть туристов из-за анапских проблем: с 2025 года многие, кто планировал поездку в Анапу, оказались в Крыму. То ли еще какие-то факторы работают. Но в любом случае здесь надо рассматривать не изолированно крымский курс, а как часть общекрымского роста. Если направление растет, растут все сегменты: малые и большие отели, санатории и так далее. В этом году рост продолжится, хлтя причины его, честно говоря, мы не понимаем до конца». Еще одним регионом, неожиданно показавшим рост спроса на оздоровительные форматы отдыха, стала Тюменская область («Турбизнес» ранее подробно рассказывал об этом) Спрос на санаторно-курортный отдых в 2025 году действительно слегка просел, и 2026 год, по прогнозам, может повторить эту динамику с падением в 3–4%. Однако фундаментальные факторы — старение населения, интерес к здоровому образу жизни, господдержка — никуда не делись. Отдельные регионы, такие как Крым, показывают уверенный рост, что говорит не о «кризисе жанра», а скорее о перераспределении потоков и новом поведении туристов, которые начинают экономить в дорогом сегменте отдыха. /TOURBUS.RU Фото: сайт термального комплекса «Дубровинский», Тюменская обл.

