Эксперты: «Новость об открытии анапских пляжей пришла с досадной задержкой»

Туроператоры пока что не видят резкого роста продаж летних туров в Анапу

Туроператоры называют новость об перспективах открытия анапских пляжей “замечательной”, но значительного всплеска продаж после заявления Роспотребнадзора не отмечают: курорт и до этого продавался активнее, чем в аналогичный период 2025 года.

К тому же прошлый летний сезон приучил туристов не рассматривать Анапу исключительно как пляжное направление, а тема мазута в этом году отошла на второй план, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Так, исполнительный директор санатория «Родник» Карина Ватьян сообщила, что «позитивная новость пришла с досадной задержкой», потому что основной период бронирования приходится на февраль-март.

«Пока режим ЧС в городе не снят. И открытие пляжей обещают только с 1 июня, но одно дело обещать, а другое – сделать. К сожалению, гости курорта не всегда доверяют предварительной информации, поэтому после объявления о пляжах у нас не случилось резкого роста бронирований: продажи идут ровно, как и в начале марта.

Это на 20% лучше, чем годом ранее, но до прежних объемов пока далеко. Скорее всего, Анапа не так быстро восстановится, как хотелось бы, но положительная динамика радует», – говорит она.

По словам г-жи Ватьян, звонящие в санаторий туристы уже крайне редко задают вопросы про мазут, эта тема отошла на второй план. Больше интересуются режимом «беспилотной опасности», часто ли слышны звуки сирены, то есть актуальным положением дел в регионе.

В компании «Мультитур» Анапу бронируют активно – с ростом относительно прошлого года в 4-5 раз: «По некоторым отелям, например, «Джамайка» 4*, «Грин Парк» 3* рост уже и в 10 раз. Однако сильного скачка спроса после новости об открытия пляжей не фиксируем – продажи ровные.

А всплески в 99% случаев связаны с привлекательной ценовой политикой конкретных отелей», – подчеркнула директор по продукту Евгения Кизей.

Она добавила, что стоимость отдыха в Анапе сейчас на 10-20% дешевле, чем в Сочи или Геленджике. Пока тарифы не поднимают, отельеры наблюдают за продажами. По спросу традиционно на первом месте отели на «все включено», ориентированные на семейный отдых, до 80% гостиниц в бронях – 3-4*.

«Уже понятно, что туристы в целом готовы к тому, что пляжи могут быть и не открыты, они осознанно выбирают курорт по другим параметрам: наличие «все включено» и множество услуг по этому тарифу, развитая инфраструктура для детей, ценовая политика.

Скорее всего, это возвратные туристы, пропустившие прошлое лето из-за ситуации с мазутом и вынужденно поехавшие на другие курорты. Или туристы, которые в прошлом году отдохнули в Анапе с большими скидками – до 60%, оценили преимущества курорта даже без пляжа и вернулись в этом году», – пояснила г-жа Кизей.

Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева также сообщила о росте продаж Анапы, но без резких скачков.

«После новостей об открытии пляжей интерес к направлению начал понемногу увеличиваться, однако говорить о всплеске спроса пока рано: люди присматриваются, уточняют детали. Динамика скорее умеренно положительная, чем ажиотажная. Впрочем, показатели продаж у нас колоссальные: спрос на Анапу год к году вырос в 3,5 раза, правда, здесь важно учитывать эффект низкой базы.

В первую очередь туристы интересуются отелями с системой «все включено» и «ультра все включено».

Реакция отельеров на текущую ситуацию выглядит взвешенной – они не спешат пересматривать ценовую политику, сохраняя прежний уровень тарифов. Это можно расценивать как стремление поддержать спрос и дать туристам возможность спокойно принять решение о поездке», – уточнила она.

Сейчас активно бронируются майские праздники и июнь и уже есть заявки вплоть до ноября. «Поведение туристов в этом сезоне немного изменилось. Если раньше ключевым фактором выбора зачастую был именно пляж, то сейчас все больше внимания уделяется инфраструктуре отеля – наличию бассейнов, спа, анимации, качеству питания и общему уровню сервиса.

Спрос становится более гибким, Анапа рассматривается не только как пляжное направление, но и как вариант комфортного отдыха в целом», – заключила эксперт.

