Винные маршруты России - 2026

Мы завершаем рассказ о флагманах винно-гастрономического туризма Юга России

Долина Лефкадия, Краснодарский край https://lefkadia.com

Долина Лефкадия находится в живописной предгорной зоне Русского Кавказа. Туристов приглашают на прогулку по платановой аллее, по французскому парку с лавандовым цветником. Очень красивый французский парк открыт для посетителей ежедневно с 12 до 22 часов, и подходит не только для романтических прогулок, но и для проведения свадебных церемоний и иных праздничных и деловых мероприятий. Туристов ждет Музей виноделия с богатой коллекций экспонатов из всех уголков мира.

Экскурсии различного формата в музей и на производство вина предлагаются как с дегустацией вин, так и без.

После прогулок и экскурсий по хозяйству туристы могут отдохнуть в гостинице «Гермес», которая находится прямо напротив винодельни «Николаев и сыновья», недалеко от туристического комплекса. В отеле 13 номеров различных категорий.

Ресторан «Пастораль» полностью отражает концепцию farm to table: продукты поступают с фермы «Николаев и сыновья» и от местных фермеров, а креативные повара разрабатывают с ними интересные рецепты. Светлый интерьер ресторана «Пастораль» выдержан в атмосфера сельской идиллии с деталями ручной работы и живыми цветами.

Пиццерия Dal Forno предлагает гостям тонкую аутентичную пиццу, которая готовится в печи с использованием локальных продуктов. Здесь же проводятся увлекательные кулинарные мастерклассы для гостей разных возрастов.

Банный комплекс из сруба «Жар-Птица» - это «правильное место» для ценителей качественного отдыха и расслабления. В русской парной профессиональные банщики возвращают всем посетителям их душевные и физические силы.

Органическая винодельня AYA, Севастополь, Крым https://www.aya-wine.ru

Винодельческое хозяйство AYA находится в селе Родное под Севастополем. Это современная винодельня открытого типа, где посетители смогут увидеть все этапы производства вина. Семь дней в неделю для гостей здесь открыт панорамный ресторан локальной черноморской кухни с летней террасой и открытой крышей для проведения мероприятий.

В энотуристическом комплексе можно записаться на экскурсию и дегустацию, побывать на гастроужине в сопровождении местных вин, на концертах и кинопоказах на крыше ресторана, или и просто побыть наедине с красивой природой.

В зале выдержки вина, на органической винодельне, среди дубовых бочек здесь для гостей проводят такие мероприятия как винная мафия и др. Афиша мероприятий и событий ежемесячно публикуется в социальных сетях.

Недалеко от энотуристического комплекса, у кромки леса и красивых виноградников, находится вилла AYA. Вилла построена из натуральных материалов, лаконично вписана в ландшафт, наполнена светом и воздухом. Панорамные окна открывают вид на виноградники, горы и небо.

Вилла состоит из четырёх модульных номеров, которые по желанию гостей можно использовать как сдвоенные.

Интерьер номеров выполнен в природных оттенках: дерево, олива, песок. Названия «Поненте» и «Леванте» номера получили в честь ветров, которые гуляют на просторах крымского полуострова.

Для гостей виллы доступна библиотека с собранием уникальных книг, уютный патио и спа-зона с хаммамом и просторной сауной.

Изюминка виллы – круглогодично подогреваемый бассейн с видом на виноградники.

Начало обзора — в наших новостных выпусках 31 марта - 2 апреля.

Фото предоставлены пресс-службами виноделен