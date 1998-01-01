Родина русского фарфора войдет в Золотое кольцо России

Для Подмосковья включение Гжели в главный туристический маршрут страны - историческое событие

Гжель — не просто точка на карте, а центр целого исторического района, «гжельского куста», объединяющего около 25 деревень в Раменском городском округе. Для Подмосковья включение Гжели в главный туристический маршрут страны - историческое событие.

Власти рассчитывают, что такой шаг - официальное признание на государственном уровне - поможет развитию территории, инфраструктуры и популяризации гжельского промысла, а также значительно увеличит поток туристов в регион, - сообщает наш специальный корреспондент.

Для путешественников включение Гжели в маршрут означает новые, яркие впечатления в шаговой доступности от Москвы. Главное, что можно здесь сделать — это своими глазами увидеть рождение фарфорового чуда.

Кстати, познакомиться с русским промыслом не выходя из дома можно с помощью новой книги - альбома «Гжель. Русский промысел XVIII–XXI века», вышедший в марте этого года в издательстве "Бомбора".

Издание, которое приглашает в захватывающее путешествие по истории знаменитого русского народного художественного промысла подготовлено совместно с Всероссийским музеем декоративного искусства и расширит познания не только о самом промысле, но и уникальной территории, на которой он зародился.

В издание вошло более 650 предметов из фондов музея. Кроме альбомной части, книга включает справочники производств с марочником, а также содержит интересную «путевую информацию»: что создает узнаваемый «гжельский стиль» уже более трех веков, как мотив птицы кочевал сквозь века и как родилась та самая лаконичная и выразительная палитра, которую сегодня узнают во всем мире…

Веками гжельская земля кормила и прославляла своих жителей благодаря уникальным залежам высококачественной белой глины. Еще в XVII веке по указу царя Алексея Михайловича гжельскую глину доставляли в Москву для изготовления аптекарской посуды. Великий ученый Михаил Ломоносов восхищался ее чистотой, называя «едва ли… землей самой чистой… на свете».

Расцвет промысла пришелся на середину XIX века, когда в районе работало более 50 заводов. После сложного периода XX века традиция была возрождена, и сегодня в Раменском округе работают несколько крупных предприятий, таких как «Гжельский фарфоровый завод» и «Гжель — художественные мастерские», которые хранят и развивают старинное ремесло.

Туристов в новой точке Золотого кольца ждет, прежде всего, промышленный туризм: экскурсии на производства. Крупнейшие фабрики, такие как «Гжель» в селе Речицы или «Синь России», открыты для посещения. При фабриках работают музеи с богатыми коллекциями старинного и современного фарфора, магазины.

Также, в самом регионе есть уникальные храмы, например, церковь Георгия Победоносца в Новохаритоново, чей иконостас расписан гжельскими узорами. А на железнодорожной станции Гжель установлена скульптура Синей птицы — символ удачи.

Напомним, что вместе с Гжелью в маршрут «Золотое кольцо» войдут такие знаковые места, как Абрамцево, Мышкин, Выкса, Александров и другие