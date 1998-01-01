03 апреля
Cергей Кириенко: Дети снова могут выезжать в Абхазию без загранпаспорта
Эксперты назвали такое решение «очень позитивной новостью для туррынка»
Россия сохранила возможность въезда детей до 14 лет из РФ в Абхазию по свидетельству о рождении на 20206-2027 годы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
“Возможность въезда детей до 14 лет из России в Абхазию по свидетельству о рождении сохраняется на 2026 - 2027 годы. Такое решение вчера принял президент России Владимир Путин. Думаю, это серьёзно скажется на возможностях, увеличении туристического потока", - сказал он, выступая на экономическом форуме "Абхазия - инвестиции в будущее", - сообщает сегодня «Интерфакс».
Как мы сообщали ранее, с 20 января 2026 года дети не могут покидать Россию только на основании свидетельства о рождении. Для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию несовершеннолетним до 14 лет потребуется либо личный заграничный паспорт, либо внесение в документ родителя. Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут выезжать по внутреннему документу. Ранее допускались поездки с детьми в эти страны по свидетельству о рождении.
Организованный турпоток из России в Абхазию по итогам первого квартала 2026 года снизился на 6-8%, в частности, из-за запрета выезда за рубеж детям по свидетельству о рождении, сообщил член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
"Это очень позитивная новость для туристического рынка. В последнее время туристы уже начали сталкиваться с проблемами при оформлении загранпаспортов, и далеко не все успели обратить внимание на изменения в правилах. На наш взгляд, именно этот фактор стал одной из причин снижения турпотока в Абхазию.
По итогам первого квартала мы фиксируем снижение примерно на 6-8%. Поэтому мы ожидаем, что восстановление прежнего порядка станет важным шагом, который позволит увеличить турпоток туристов", - сказал он.
Как отметил г-н Ромашкин, в конце прошлого года представители отрасли обращались к профильным регуляторам, в том числе в МИД, а также к дипломатическим ведомствам Абхазии, с просьбой поддержать идею сохранения прежнего порядка въезда именно для этих направлений.
"Это своевременное и давно ожидаемое решение", - подчеркнул эксперт.
/TOURBUS.RU
ФОТО: © 2026, Национальный туристический портал, Республика Абхазия
