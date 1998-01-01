|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
03 апреля
Илья Уманский: «По сути, каждый въездной турист - это экспортная выручка»
Президент РСТ рассказал об основных проблемах развития въездного туризма в ходе пленарной сессии форума "Интурмаркет-2026"
Въездной туризм опирается на глобальный спрос, поэтому его значение возрастает на фоне торможения роса спроса на путешествия россиян по РФ, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс».
"Во всем мире развитие туризма оценивается, прежде всего, по въездным потокам. Внутренний туризм, при всей его значимости, представляет собой перераспределение средств внутри страны, а въездной туризм - это приток средств извне. Это экспорт, валюта, это вклад в платежный баланс.
По сути, каждый въездной турист - это экспортная выручка, не связанная с вывозом ресурсов из страны.
То есть, речь идет об одном из крупнейших каналов поступления экспортной выручки в нашу страну", - заявил он вчера в ходе пленарной сессии форума "Интурмаркет-2026", проходящего в Нижнем Новгороде.
По словам г-на Уманского, за последние годы отрасль прошла сложный период адаптации, серьезно вырос внутренний туризм.
В связи с этим значение въездного туризма крайне возрастает.
В отличие от внутреннего туризма, который ограничен доходами населения, въездной опирается на глобальный спрос, это рынок с практически неограниченным потенциалом, где объемы определяется не демографией, а конкурентоспособностью предложения и качеством условий для туриста", - пояснил эксперт.
Въездной туризм так не работает: результат возникает только при одновременной и качественной работе всех элементов.
Наличие отдельного решения, будь то визовое упрощение, запуск маршрутов или создание продуктов, само по себе не обеспечивает значительного эффекта. Рост начинается только тогда, когда все элементы в этой системе собраны и работают синхронно", - подчеркнул президент РСТ.
Второй важный блок - это качество сервиса. Современный турист воспринимает поездку как непрерывный сервисный процесс от момента планирования до возвращения домой.
И в этом процессе, если возникают сбои, то это вопрос уже не частного недостатка, а характеристика направления в целом. Поэтому качество сервиса во въездном туризме - это базовое условие для присутствия на рынке", - сказал Уманский.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|