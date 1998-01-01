Новости Илья Уманский: «По сути, каждый въездной турист - это экспортная выручка» Президент РСТ рассказал об основных проблемах развития въездного туризма в ходе пленарной сессии форума "Интурмаркет-2026"

Въездной туризм опирается на глобальный спрос, поэтому его значение возрастает на фоне торможения роса спроса на путешествия россиян по РФ, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс». "Во всем мире развитие туризма оценивается, прежде всего, по въездным потокам. Внутренний туризм, при всей его значимости, представляет собой перераспределение средств внутри страны, а въездной туризм - это приток средств извне. Это экспорт, валюта, это вклад в платежный баланс. По сути, каждый въездной турист - это экспортная выручка, не связанная с вывозом ресурсов из страны. То есть, речь идет об одном из крупнейших каналов поступления экспортной выручки в нашу страну", - заявил он вчера в ходе пленарной сессии форума "Интурмаркет-2026", проходящего в Нижнем Новгороде. По словам г-на Уманского, за последние годы отрасль прошла сложный период адаптации, серьезно вырос внутренний туризм.

"Однако сегодня мы видим, что темпы его роста начинают замедляться. С одной стороны, реализуется отложенный спрос на выездные поездки из-за укрепления рубля. С другой стороны, снижается в целом покупательная способность населения. В связи с этим значение въездного туризма крайне возрастает. В отличие от внутреннего туризма, который ограничен доходами населения, въездной опирается на глобальный спрос, это рынок с практически неограниченным потенциалом, где объемы определяется не демографией, а конкурентоспособностью предложения и качеством условий для туриста", - пояснил эксперт.



Он отметил, что в мире усиливается глобальная конкуренция за туриста, а сам туризм становится полноценным инструментом экономической политики.

"Такие страны, как Турция, Арабские Эмираты, Япония, за последние 10-15 лет смогли кратно увеличить въездные потоки именно благодаря системной целенаправленной работе. При этом внутренний туризм может развиваться поэтапно за счет отдельных решений. Въездной туризм так не работает: результат возникает только при одновременной и качественной работе всех элементов. Наличие отдельного решения, будь то визовое упрощение, запуск маршрутов или создание продуктов, само по себе не обеспечивает значительного эффекта. Рост начинается только тогда, когда все элементы в этой системе собраны и работают синхронно", - подчеркнул президент РСТ.



По его словам, базовые предпосылки для развития въездного туризма в России огромные. Но есть и проблемы, в первую очередь, транспортные. Это ограниченная география полетов, недостаточное количество прямых рейсов, высокая стоимость перевозки.

"Международный опыт показывает, что развитие въездного туризма практически всегда начинается с обеспечения доступной и предсказуемой перевозки. Второй важный блок - это качество сервиса. Современный турист воспринимает поездку как непрерывный сервисный процесс от момента планирования до возвращения домой. И в этом процессе, если возникают сбои, то это вопрос уже не частного недостатка, а характеристика направления в целом. Поэтому качество сервиса во въездном туризме - это базовое условие для присутствия на рынке", - сказал Уманский.



Спикер также напомнил, что важнейшим фактором развития въездного туризма являются туристические формальности, прежде всего, визовые, и отметил важность продвижения России на международные рынки, которое невозможно без кооперации государства и бизнеса. /TOURBUS.RU Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

