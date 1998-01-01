Эксперты: «Новый отель будет ждать туристов, готовых платить за комфорт и потрясающие виды на Каму»

В этом году в центре Перми откроется большой отель сети Azimut 4* на 198 номеров

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Перми до конца 2026 года откроется четырехзвездочная гостиница AZIMUT на 198 номеров, которая, по мнению экспертов, поможет частично закрыть дефицит качественного номерного фонда в городе.

Комплекс появится в результате реконструкции здания знакового для города бывшего Высшего военного командно-инженерного училища (ул. Окулова, 4), и помимо номеров, включает ресторан, конференц-зону и фитнес-центр.

Проект реализуется специальной компанией ООО «Окулова 4», созданной инвестором совместно с корпорацией Туризм.РФ при поддержке Фонда развития Пермского края.

В настоящий момент на объекте завершается устройство кровли, монтируются внутренние перегородки, оконные блоки, витражи, прокладываются инженерные сети (отопление, электроснабжение, водопровод, канализация, слаботочные системы), монтируются лифты.

Также открыты два пилотных номера, которые позволили оператору оценить эргономику будущих комнат.

PR-директор корпорации Туризм.РФ Дмитрий Смиркин отметил, что Пермь — крупный промышленный центр, поэтому бизнес-туристы остаются драйвером развития регионального гостиничного рынка.

«В Перми существует сформировавшаяся потребность в расширении гостиничной инфраструктуры, особенно в период проведения крупных культурных событий уровня Дягилевского фестиваля и других. Появление нового современного отеля позволит частично закрыть потребность в доступных местах размещения туристов», — прокомментировал он для ТБ.

Генеральный директор пермского туроператора «Медвежий тракт» Константин Тиминский (ранее он работал в Центре развития туризма Пермского края) подтверждает, что дефицит качественного номерного фонда в городе ощутим, особенно в дни крупных деловых форумов и конгрессов.

«С учетом все возрастающего турпотока после бума 2023 года, номерного фонда стало не хватать — особенно остро чувствовался дефицит предложений высшей категории (4–5 звезд).

Введение в 2025 году отеля Radisson и запланированное в 2026 году открытие сразу двух гостиниц (Hampton by Hilton и AZIMUT на Окулова, 4) добавит порядка 500 номеров и должно исправить ситуацию», — считает г-н Тиминский.

По мнению эксперта, стабильная загрузка нового отеля будет зависеть от нескольких факторов. «Гостиница такого уровня будет держать цену выше среднего. Ее будут заполнять либо командированные, либо участники мероприятий (фактически тоже деловые туристы), либо самостоятельные путешественники, готовые платить за комфорт и потрясающие виды на Каму.

Речь про туроператоров, которые автобусами будут заполнять номера, не идет — туроператорам нужны низкие цены и максимальные скидки», — пояснил эксперт корреспонденту ТБ.

Он добавил, что если отель успешно встроится в событийную линейку деловых мероприятий Перми, а в межсезонье будет работать с большой скидкой с туроператорами, то загрузка будет приличной в любое время. «Постоянно путешествующие туристы подключаются к системе лояльности сетевого отеля, поэтому они охотнее выбирают такой вариант», — отметил г-н Тиминский.

Отвечая на вопрос о соответствии гостиницы современным требованиям, Тиминский подчеркнул, что сетевой отель гарантирует понятные стандарты качества, отвечающие всем запросам туриста. Однако для повышения конкурентоспособности Перми необходимы не только новые гостиницы, но и современные площадки для проведения спортивных, конгрессно-выставочных и культурных мероприятий. «Существующие мощности не всегда удовлетворяют требованиям федеральных и международных мероприятий.

А мероприятия — это драйверы региона: где они проходят, туда едут люди. Сначала на само мероприятие, а потом и с туристическими целями», — резюмировал он.

Таким образом, открытие гостиницы AZIMUT на Окулова, 4 станет важным шагом в решении проблемы нехватки качественных мест размещения в Перми, особенно в пиковые периоды, и повысит привлекательность города для деловых и событийных туристов, - отмечают эксперты.

