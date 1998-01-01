02 апреля
Винные маршруты России - 2026
Мы продолжаем рассказ о флагманах винно-гастрономического туризма Юга России
«Фанагория», Краснодарский край https://www.fanagoria.ru
«Фанагория» – одна из крупнейших виноделен России полного цикла, где выращивают саженцы и виноград, выпускают вина, коньяки, виноградную водку, соки, масло виноградной косточки, уксусы и создают винные бочки.
Руководитель направления "Винный туризм" "Фанагории" Наталья Лежепекова подчеркивает, что групповые и индивидуальные винные туры – это прекрасная возможность познакомиться с миром вина, посетить живописные виноградники, научиться разбираться в многообразии сортов винограда, освоить основы дегустации. «Фанагория» приглашает гостей увидеть современную технологию производства напитков, окунуться в мир ярких и насыщенных ароматов, прикоснуться к таинству рождения тихих и игристых вин, а также виноградных дистиллятов, и увидеть старейшую в современной России бондарню на винодельне.
Хозяйство имеет крупнейший в стране винный подвал на 3000 бочек, после посещения которого гости переходят к дегустации вин в современном дегустационном зале. Осенью прошлого года «Фанагория» представила новый туристический объект, жемчужиной которого является восстановленная античная винодельня. Основные её элементы найдены археологами при раскопках поселения времён Боспорского царства. И теперь это единственная в России и в мире работающая античная винодельня. Вино, создаваемое здесь, будет в процессе прессования соприкасаться с теми камнями, которые уже использовались на давильне около двух тысяч лет назад.
Вино из винограда урожая 2025 года станет первым официальным винтажом возрождённой античной винодельни «Фанагории». Воссозданная античная винодельня — часть нового туристического комплекса, с которого теперь начинается экскурсионный маршрут по территории. Его входная группа названа символично - «Пропилеи», то есть главный или парадный вход. Ресторан Cabernet предлагает гастрономические сочетания локальных блюд черноморской кухни с терруарными винами Таманского полуострова.
Villa Romanov Wine Club & SPA, Краснодарский край https://villaromanov.ru
Премиальная винодельня Villa Romanov на побережье Азовского моря, на Таманском полуострове - это частное семейное предприятие; живое фермерское хозяйство, где всё строится на внимании к деталям. Основатель и идейный вдохновитель проекта Андрей Романов работал в таких известных проектах как «Русский Азов (сейчас «Кубань - вино») и Поместье Голубицкое.
Для туристов Вилла впервые открывает свои двери весной 2026 года.
Это одна из немногих винных локаций в России с максимально развитой инфраструктурой: собственные виноградники и винодельня, ресторан, бургерная, винотека, музей, вилла, коттеджи и номера для размещения, SPA-комплекс, конный спорт. Эффектное здание винодельни построено по принципу «термоса» с отделкой в ярких цветах «тиффани» и «золотой чешуи».
Для туристов предусмотрены групповая экскурсия и дегустация (до 14 человек) с дегустацией 3 петнатов, двух тихих вин, сырная тарелка, колбасы, оливки и гриссини. В рамках индивидуальной экскурсии: углубленное знакомство с винодельней, расширенная дегустация (сет обсуждается при бронировании) и гастросопровождение.
Также есть индивидуальная экскурсия с виноделом: в нее входит дегустация 7 образцов с виноделом Егором Симоненко, который расскажет о философии виноделия и тонкостях производства. Villa Romanov - гастрономический центр для тех, кто хочет узнать больше о мире вина.
Ценителей вин удивит коллекция в ресторане «Романов», где представлено более 280 винных позиций из разных регионов России.
Для гостей загородного клуба Villa Romanov подготовлен разнообразный досуг: спа-комплекс «Romanov SPA», конный спорт, теннис и петанк, йога и многое другое. На территории расположен также историко-культурный центр «Русiя».
Окончание обзора — в завтрашнем новостном выпуске.
Фото предоставлены пресс-службами виноделен
