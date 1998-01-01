Новости Винные маршруты России - 2026 Мы продолжаем рассказ о флагманах винно-гастрономического туризма Юга России

«Фанагория», Краснодарский край https://www.fanagoria.ru «Фанагория» – одна из крупнейших виноделен России полного цикла, где выращивают саженцы и виноград, выпускают вина, коньяки, виноградную водку, соки, масло виноградной косточки, уксусы и создают винные бочки. Руководитель направления "Винный туризм" "Фанагории" Наталья Лежепекова подчеркивает, что групповые и индивидуальные винные туры – это прекрасная возможность познакомиться с миром вина, посетить живописные виноградники, научиться разбираться в многообразии сортов винограда, освоить основы дегустации. «Фанагория» приглашает гостей увидеть современную технологию производства напитков, окунуться в мир ярких и насыщенных ароматов, прикоснуться к таинству рождения тихих и игристых вин, а также виноградных дистиллятов, и увидеть старейшую в современной России бондарню на винодельне. Хозяйство имеет крупнейший в стране винный подвал на 3000 бочек, после посещения которого гости переходят к дегустации вин в современном дегустационном зале. Осенью прошлого года «Фанагория» представила новый туристический объект, жемчужиной которого является восстановленная античная винодельня. Основные её элементы найдены археологами при раскопках поселения времён Боспорского царства. И теперь это единственная в России и в мире работающая античная винодельня. Вино, создаваемое здесь, будет в процессе прессования соприкасаться с теми камнями, которые уже использовались на давильне около двух тысяч лет назад. Вино из винограда урожая 2025 года станет первым официальным винтажом возрождённой античной винодельни «Фанагории». Воссозданная античная винодельня — часть нового туристического комплекса, с которого теперь начинается экскурсионный маршрут по территории. Его входная группа названа символично - «Пропилеи», то есть главный или парадный вход. Ресторан Cabernet предлагает гастрономические сочетания локальных блюд черноморской кухни с терруарными винами Таманского полуострова. Villa Romanov Wine Club & SPA, Краснодарский край https://villaromanov.ru Премиальная винодельня Villa Romanov на побережье Азовского моря, на Таманском полуострове - это частное семейное предприятие; живое фермерское хозяйство, где всё строится на внимании к деталям. Основатель и идейный вдохновитель проекта Андрей Романов работал в таких известных проектах как «Русский Азов (сейчас «Кубань - вино») и Поместье Голубицкое. Для туристов Вилла впервые открывает свои двери весной 2026 года. Это одна из немногих винных локаций в России с максимально развитой инфраструктурой: собственные виноградники и винодельня, ресторан, бургерная, винотека, музей, вилла, коттеджи и номера для размещения, SPA-комплекс, конный спорт. Эффектное здание винодельни построено по принципу «термоса» с отделкой в ярких цветах «тиффани» и «золотой чешуи». Для туристов предусмотрены групповая экскурсия и дегустация (до 14 человек) с дегустацией 3 петнатов, двух тихих вин, сырная тарелка, колбасы, оливки и гриссини. В рамках индивидуальной экскурсии: углубленное знакомство с винодельней, расширенная дегустация (сет обсуждается при бронировании) и гастросопровождение. Также есть индивидуальная экскурсия с виноделом: в нее входит дегустация 7 образцов с виноделом Егором Симоненко, который расскажет о философии виноделия и тонкостях производства. Villa Romanov - гастрономический центр для тех, кто хочет узнать больше о мире вина. Ценителей вин удивит коллекция в ресторане «Романов», где представлено более 280 винных позиций из разных регионов России. Для гостей загородного клуба Villa Romanov подготовлен разнообразный досуг: спа-комплекс «Romanov SPA», конный спорт, теннис и петанк, йога и многое другое. На территории расположен также историко-культурный центр «Русiя». /TOURBUS.RU Окончание обзора — в завтрашнем новостном выпуске. Фото предоставлены пресс-службами виноделен

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка