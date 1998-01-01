Форум «Интурмаркет 2026» начал сегодня активную работу

В этом году международная выставка-форум гостеприимства вновь проходит в залах комплекса «Нижегородская ярмарка»

Около 600 участников и более 50 деловых сессий ждет участников открывшейся сегодня в Нижнем Новгороде туристической выставки- форума «Интурмаркет 2026».

Как рассказала директор выставки Ольга Хоточкина, «Более двадцати лет Международная выставка-форум гостеприимства «Интурмаркет» — впечатляющее деловое мероприятие, энергично настраивающее на весенне-летний туристический сезон. Форум-выставка — место, где министры встречаются с бизнесом для согласования планов, место, где туристические команды налаживают отношения и куда приезжают лучшие профессионалы и эксперты туротрасли, чтобы делать вдохновляющие открытия и вести бизнес. Профессиональная организация, радушная атмосфера и активный диалог — то, что всегда выделяло выставку.

Второй год выставка проходит в столице Поволжья — городе Нижний Новгород (ВК «Нижегородская ярмарка»). Для участников и посетителей «Интурмаркета» это означает открытие новых перспектив межрегионального и международного сотрудничества при сохранении высоких стандартов организации и проведения профессионального отраслевого мероприятия.

Вас ждет встреча с участниками выставки из более, чем 50 регионов России и Белоруссии, а также интенсивная деловая программа от ведущих профессионалов отрасли. И профессионалам туриндустрии, и будущим путешественникам будет полезно и интересно посетить мероприятия по промышленному, религиозному, авто-, событийному, научно-популярному, сельскому, MICE туризму, правовым вопросам, цифровым решениям для туризма, кадрам, новым решениям для строительства и оснащения объектов размещения и многому другому».

«Проведение „Интурмаркета“ в Нижнем Новгороде уже во второй раз — это большое событие и свидетельство признания заслуг региона в развитии туризма. Для нас это возможность не только презентовать туристическую привлекательность нижегородской земли, но и перенять лучшие практики у коллег из других регионов и стран.

Рассчитываем, что форум даст мощный импульс созданию новых туристических проектов и позволит специалистам выстроить прочные профессиональные связи. Глобальная общая цель для участников выставки-форума — совершенствовать возможности для отдыха в России, делать его еще более разнообразным и качественным», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Для нашей команды „Интурмаркет“ — это отличная возможность продемонстрировать системную работу региона по созданию комфортной туристической среды. Мы покажем коллегам, как развиваются наши проекты: от туристической навигации и новых отелей до фестивалей и маршрутов, связанных с народными художественными промыслами.

Важно, что форум пройдет в самом начале туристического сезона. Это позволит задать тренды и скоординировать действия всех игроков рынка на предстоящий год», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Большая деловая программа «Интурмаркета» посвящена вопросам въездного туризма, развитию промышленного и событийного туризма, кадровому обеспечению отрасли, а также внедрению цифровых сервисов в индустрию гостеприимства.

Участники презентуют межрегиональные и международные туристические маршруты, обсудят меры государственной поддержки и стратегии продвижения территорий.

Также в рамках форума состоится важная благотворительная программа - сбор средств на лечение 15 летнего Марселя Восканяна.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Нижегородской области и Министерства экономического развития Российской Федерации.

