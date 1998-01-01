Новости

Музей-макет «Петровская Акватория» обретает новую жизнь

Уникальная масштабная реконструкция Северной столицы XVIII века откроется в Большом Гостином Дворе

Санкт-Петербург - город, где история оживает на каждом шагу, но есть место, где она предстает в поистине уникальном формате.

Речь идет о Музее-макете «Петровская Акватория», который после вынужденного переезда готовится к долгожданному открытию на новой площадке - в самом сердце города, на 2-м этаже Садовой линии в Большом Гостином Дворе.

Об этом нашему порталу рассказала Ольга Масленникова, директор по развитию Музея-макета «Петровская Акватория»

По ее словам, «Петровская Акватория» - это единственная в мире масштабная реконструкция Петербурга и его окрестностей времен Петра I. Здесь на площади 500 квадратных метров воссоздан облик Северной столицы XVIII века с точностью до мельчайших деталей.

Макет, выполненный в масштабе 1:87, поражает воображение: более 1000 исторических зданий, около 100 кораблей, более 25 000 персонажей и целых 20 тонн настоящей воды!

Долгие 11 лет «Петровская Акватория» радовала посетителей, за это время музей принял около 2 миллионов гостей. Однако из-за вынужденного экстренного переезда в связи с досрочным внезапным расторжением договора аренды музею пришлось в кратчайшие сроки разобрать создававшуюся годами уникальную экспозицию.

К сожалению, без потерь не обошлось: гидроизоляция водного пространства была утрачена, многие миниатюрные фигурки и элементы макета получили повреждения. Над восстановлением экспозиции сейчас трудится вся команда музея: работа не останавливается ни на один день.

В миниатюрном Петербурге день по-прежнему будет сменять ночь, в окнах домов загорится свет, и каждый сможет услышать звуки оживленного города XVIII века.

Особая гордость макета - настоящее водное пространство, по которому движутся миниатюрные парусники петровской эпохи, - такого больше нет ни в одном музее мира!

Официальное открытие музея на новом месте запланировано на конец мая 2026 года. Уже в апреле в выходные дни будут проводиться экскурсии как для индивидуальных посетителей, так и для организованных групп по предварительной записи.

В связи с монтажом экспозиции, экскурсии проводятся по строящемуся макету - это уникальная возможность увидеть, как рождается миниатюрный Петербург. Продолжительность экскурсии - 45 минут.

Планируется, что с мая музей перейдет на ежедневный режим работы, без выходных с 10:00 до 22:00.

А летом музей порадует гостей возвращением интерактивных программ - тех самых, которые за годы работы стали визитной карточкой «Петровской Акватории» и так любимы и взрослыми, и детьми.

/TOURBUS.RU

Фото: Александр Чиженок



