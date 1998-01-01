02 апреля
Росавиация: Air Tanzania начнет полеты в Москву на лайнерах Boeing 787 Dreamliner

Туроператоры называют информацию о восстановлении авиасообщения с Танзанией «долгожданной новостью»


Picture background

  

Росавиация заявила о планах восстановить авиасообщение с Танзанией. Предполагается, что рейсы из Дар-эс-Салама в Москву будет выполнять авиакомпания Air Tanzania на самолетах Boeing 787 Dreamliner.

Как заявил замглавы Росавиации Алексей Буевич, рейсы в Дар-эс-Салаам могут быть «закольцованы» с Сейшельскими островами

О сроках пока не сообщается, но даже эту информацию туроператоры считают долгожданной новостью, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

 

Прямые перелеты между Россией и Танзанией, включая чартеры на Занзибар, были приостановлены пять лет назад, сейчас россияне добираются туда стыковочными рейсами.

По оценке экспертов Российского союза туриндустрии, в условиях ограниченной перевозки через Ближний Восток возобновление прямых рейсов в Танзанию стимулирует не только турпоток в страну, но и продажи комбинированных туров с соседними направлениями.

 

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что последние несколько лет Танзания только набирает популярность, направление входит в тройку лидеров продаж Черной Африки вместе с Кенией и ЮАР.

«Конечно, в отсутствие прямого авиасообщения стало труднее туда добраться, но с пересадкой летают, в частности, Ethiopian Airlines, причем, и на Занзибар, и в континентальную Танзанию.

Единственное, имеет смысл все же ставить рейсы не в Дар-эс-Салам, а в аэропорт района Аруша на севере страны – недалеко от границы с Кенией, это удобно и для комбинированных туров. Востребован будет и прямой рейс на Занзибар, где более обширная отельная база», – рассказал он.

 

«Танзания всегда пользовалась спросом, особенно на прямых чартерах. Сейчас продаем туры без перелета, а также на стыковочных рейсах. Отельная база на Занзибаре растет, каждый год появляются новые объекты. Популярностью пользуются северные пляжи – Нунгви и Кендва, они всегда в топе продаж благодаря отсутствию приливов и отливов.

Комбинированные туры на материк и остров не столь популярны, так как программа получается довольно дорогой. Чаще сафари на материке берут в однодневных экскурсиях с острова», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Anex Виктория Худаева.

 

Она также сообщила, что появления прямого авиасообщения с Танзанией рынок давно ждет, это наверняка стимулирует рост турпотока. Стоимость десятидневного пакетного тура из Москвы на двоих в середине апреля начинается от 245 тыс. рублей в отеле 3* на завтраках.

«Несмотря на отсутствие прямых рейсов, Танзания остается одним из самых популярных и безопасных направлений Африки. Каждый год отмечаем рост бронирований на 10-15%.

Несомненно, с появлением прямых рейсов интерес к стране повысится: дополнительный импульс увеличению спроса придаст и переориентация турпотока, вызванная ситуацией на Ближнем Востоке.

Впрочем, рейсы арабских перевозчиков в страну также стоят в расписании, но их количество сократилось», – подчеркнул руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин.

 

Он напомнил, что Танзания стремится к улучшению сервиса для российских туристов. Так, с января 2026 года граждане России могут на месте оплачивать услуги через приложение Сбера. «Обычно выбирают программы на 7-14 ночей, при этом нередко комбинируют пляжный отдых с сафари в материковой части Танзании, а также в других африканских странах, чаще всего в Кении.

Пляжно-экскурсионный тур на 9 дней обойдется от 209 тыс. рублей на человека», – уточнил г-н Подколзин.

/TOURBUS.RU

 

Фото: https://www.lapresse.ca

 


