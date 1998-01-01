Минэкономразвития РФ: Россия планирует ввести безвизовый режиме для тургрупп из Вьетнама

Cейчас Россию посещает не более 15 тыс. вьетнамхких туристов в год, при этом российский турпоток в безвизовый Вьетнам превышает 600 тыс.

Россия планирует обсудить соглашение о безвизовом режиме для туристических групп из Вьетнама в июне в рамках форума "Путешествуй!", сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Минэкономразвития.

"Соглашение находится у партнеров из Вьетнама. Планируем обсудить возможность запуска безвизового въезда для туристических групп в июне", - рассказали в министерстве.

В январе директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что Россия передала Вьетнаму проект межправсоглашения о безвизовых поездках для тургрупп.

Российские туристы могут посещать Вьетнам без виз на срок до 45 дней. Вьетнамским туристам для въезда в Россию требуется виза.

Россия заинтересована в привлечении туристов из Вьетнама, для этого необходимо упрощение визовых формальностей и более активное продвижение туристических возможностей страны, сообщил на прошлорй неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников.

“У нас примерно 15 тыс. сейчас вьетнамских туристов, что не так много, потому что Вьетнам в одностороннем порядке сделал безвиз, и наши граждане летят туда по безвизу.

Вьетнамская сторона оценивает поток наших граждан порядка 600 тыс. человек в год, это большое число", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" на полях переговоров премьер-министра Михаила Мишустина с вьетнамским коллегой Фам Минь Тинем в Доме правительства.



Сравнивая турпотоки в обе стороны, г-н Решетников подчеркнул, что Россия заинтересована в увеличении числа вьетнамских туристов, и для этого тоже готова упрощать правила въезда.

"Мы предлагаем групповой безвиз сделать, а вьетнамская сторона говорит: зачем нам этот групповой безвиз, у нас же для вас и так безвиз. Надо найти форму, мы думаем сейчас, какого-то одностороннего облегчении въезда вьетнамских туристов. Ну и электронная виза, которая работает, тоже небольшое препятствие", - добавил он.



Министр подчеркнул, что России необходимо более активно продвигать свой туристический потенциал на рынках стран юго-восточной Азии в рамках проекта Discover Russia.

"Вьетнам – страна, которая активно развивается, где формируется средний класс, страна с большим населением, там есть платежеспособный спрос. А России точно есть что предложить любому туристу", - подытожил он.

Ранее Решетников сообщил, что всего в 2025 году Россию посетили около 5 млн иностранных туристов, турпоток вырос на 12%. С 2024 года регионы России продвигаются на международные рынки под единым брендом Discover Russia.



Как мы сообщали вчера, власти России и Индии обсуждают введение безвизового режима между странами для туристических групп на срок не более 21 дн

Как считают в Российском союзе туриндустрии , спрос на Индию в случае запуска безвиза будет сдержанным, - сообщает «Интерфакс».

"С высокой долей вероятности мера окажет ограниченное влияние на общий объем турпотока в Индию и может привести преимущественно к росту стоимости авиабилетов без существенного изменения спроса", - уточнили в пресс-службе туроператора China Travel.

