31 марта
Минэкономразвития РФ: Россия планирует ввести безвизовый режиме для тургрупп из Вьетнама
Cейчас Россию посещает не более 15 тыс. вьетнамхких туристов в год, при этом российский турпоток в безвизовый Вьетнам превышает 600 тыс.
Россия планирует обсудить соглашение о безвизовом режиме для туристических групп из Вьетнама в июне в рамках форума "Путешествуй!", сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Минэкономразвития.
"Соглашение находится у партнеров из Вьетнама. Планируем обсудить возможность запуска безвизового въезда для туристических групп в июне", - рассказали в министерстве.
В январе директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что Россия передала Вьетнаму проект межправсоглашения о безвизовых поездках для тургрупп.
Российские туристы могут посещать Вьетнам без виз на срок до 45 дней. Вьетнамским туристам для въезда в Россию требуется виза.
Россия заинтересована в привлечении туристов из Вьетнама, для этого необходимо упрощение визовых формальностей и более активное продвижение туристических возможностей страны, сообщил на прошлорй неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников.
“У нас примерно 15 тыс. сейчас вьетнамских туристов, что не так много, потому что Вьетнам в одностороннем порядке сделал безвиз, и наши граждане летят туда по безвизу.
Вьетнамская сторона оценивает поток наших граждан порядка 600 тыс. человек в год, это большое число", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" на полях переговоров премьер-министра Михаила Мишустина с вьетнамским коллегой Фам Минь Тинем в Доме правительства.
Ранее Решетников сообщил, что всего в 2025 году Россию посетили около 5 млн иностранных туристов, турпоток вырос на 12%. С 2024 года регионы России продвигаются на международные рынки под единым брендом Discover Russia.
