Италия с 1 июня начнет выдавать россиянам электронный шенген

Италия с 1 июня 2026 года планирует выдавать россиянам электронные шенгенские и национальные визы, что должно облегчить жизнь туристам и сократить сроки получения. Об этом сообщил почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто д`Агостино.

По его словам, в Италию едет много российских туристов, страна не хочет их терять, а получение виз для них сейчас сопряжено с серьезными трудностями, так как ожидание в визовых центрах достигает несколько месяцев, что связано с сокращением штата, - сообщает пресс-служба РСТ.

«Заявленные Италией сроки выглядят вполне реалистичными. Еще в конце февраля 2026 года Министерство иностранных дел Италии официально подтвердило запуск единой государственной онлайн-платформы для всех категорий виз – как краткосрочных шенгенских C, так и национальных D. С 1 июня 2026 года Италия станет первой крупной страной Шенгена, которая полностью переходит на цифровой формат, опережая общеевропейский дедлайн 2028 года.

Почетный консул в Екатеринбурге Роберто д’Агостино, комментируя нововведение, подчеркнул, что система призвана сократить бюрократию и сроки, сохранив при этом требование личной подачи документов в визовом центре или консульстве на начальном этапе», – пояснил эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.

Тем не менее, как заметил эксперт, принципиально для россиян с запуском e-visa в Италии ничего не меняется ни в процедуре рассмотрения, ни в сроках.

«Единственное отличие – вместо привычной визовой виньетки в паспорте будет приходить электронный документ, привязанный к паспортным данным и снабженный QR-кодом, который и станет фактическим пропуском на границе. Это позволит окончательно синхронизировать все системы контроля – от базы SIS до механизма въезд-выезд, не затрагивая при этом повседневный опыт российского заявителя.

Для самой же Шенгенской зоны переход Италии полностью в электронную экосистему, где все базы данных объединены, замыкает цепочку цифрового надзора и дает европейским структурам возможность отслеживать каждый шаг путешественника с большей точностью и оперативностью», – рассказал эксперт.

Как заметил г-н Абасов, сейчас обработка заявок россиян на итальянские визы идет через аккредитованные центры VMS и «Альмавива», занимая в среднем 40 дней и более. Причина – в высоком спросе и ограниченной пропускной способности консульских отделов. Подача остается очной, биометрия сдается один раз в 59 месяцев, а решение принимается в общем порядке без приоритета для туристических заявок.

По словам начальника визового отдела компании «Туртранс-Вояж» Ивана Балановского, ситуация в Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге чуть лучше, чем в регионах, где процесс записи и получения оказывается гораздо дольше. «Но в любом случае, самое оптимальное заняться визой в Италию как минимум за полгода до поездки. Если это делать, например, сейчас, то получения визы можно ожидать не раньше августа.

В этом смысле Италии стоило бы поучиться у Венгрии и Греции, там этот процесс налажен гораздо лучше. Тем не менее Италия – европейская страна номер один по спросу среди российских туристов», – пояснил эксперт.

