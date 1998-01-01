Продолжается весенняя серия роуд-шоу «Турбизнес»

Вторая весенняя цепочка деловых мероприятий объединяет пять крупнейших городов Приволжья

Сегодня очередное роуд-шоу стартовало в Нижнем Новгороде. В последующие дни профессиональные встречи «Турбизнес» будут принимать Казань, Самара, Оренбург и Уфа.

В дальнейшем автобус с участниками отправится на Урал, в Западную Сибирь, в Санкт-Петербург. В середине апреля роуд-шоу пройдет в Казахстане.

В рамках проходящего приволжского роуд-шоу участники представляют на своих презентациях и в ходе воркшопов самые разнообразные программы. Российские маршруты охватывают Санкт-Петербург, Карелию, Выборг, Калининградскую область, Краснодарский край, Дагестан и другие регионы страны. География зарубежных направлений также очень широка – Турция, Тунис, Египет, Китай, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Северная Корея, ЮАР, Грузия.

Помимо пляжного и экскурсионного туризма участники роуд-шоу представят предложения по деловому, образовательному, оздоровительному и активному видам туризма, b2b-системы бронирования авиабилетов и отелей.

В этом году в выездных мероприятиях принимает более 30 компаний. Они представляют все сектора туристического рынка: операторы по выездному и внутреннему туризму, гостиницы и гостиничные сети, онлайн–системы бронирования, офисы по туризму российских регионов и зарубежных стран.

Всего в рамках весенней серии будет проведено более 100 презентаций и мастер-классов, бизнес-завтраков. Ожидается, что в общей сложности роуд-шоу «Турбизнес» посетят более тысячи региональных турагентств.

Нынешняя серия роуд-шоу юбилейная – 55-я по счету. За 28 лет медиахолдинг «Турбизнес» провел около 1100 выездных мероприятий в 85 городах России, стран СНГ и за рубежом.

Даты проведения предстоящих роуд-шоу «Турбизнес» ВЕСНА-2026:

30 марта Нижний Новгород

31 марта Казань

1 апреля Самара

2 апреля Оренбург

3 апреля Уфа

6 апреля Челябинск

7 апреля Тюмень

8 апреля Екатеринбург

9 апреля Пермь

10 апреля Ижевск

13 апреля Санкт-Петербург

21 апреля Алматы

23 апреля Астана

