30 марта
Продолжается весенняя серия роуд-шоу «Турбизнес»
Вторая весенняя цепочка деловых мероприятий объединяет пять крупнейших городов Приволжья
Сегодня очередное роуд-шоу стартовало в Нижнем Новгороде. В последующие дни профессиональные встречи «Турбизнес» будут принимать Казань, Самара, Оренбург и Уфа.
В дальнейшем автобус с участниками отправится на Урал, в Западную Сибирь, в Санкт-Петербург. В середине апреля роуд-шоу пройдет в Казахстане.
В рамках проходящего приволжского роуд-шоу участники представляют на своих презентациях и в ходе воркшопов самые разнообразные программы. Российские маршруты охватывают Санкт-Петербург, Карелию, Выборг, Калининградскую область, Краснодарский край, Дагестан и другие регионы страны. География зарубежных направлений также очень широка – Турция, Тунис, Египет, Китай, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Северная Корея, ЮАР, Грузия.
Помимо пляжного и экскурсионного туризма участники роуд-шоу представят предложения по деловому, образовательному, оздоровительному и активному видам туризма, b2b-системы бронирования авиабилетов и отелей.
В этом году в выездных мероприятиях принимает более 30 компаний. Они представляют все сектора туристического рынка: операторы по выездному и внутреннему туризму, гостиницы и гостиничные сети, онлайн–системы бронирования, офисы по туризму российских регионов и зарубежных стран.
Всего в рамках весенней серии будет проведено более 100 презентаций и мастер-классов, бизнес-завтраков. Ожидается, что в общей сложности роуд-шоу «Турбизнес» посетят более тысячи региональных турагентств.
Нынешняя серия роуд-шоу юбилейная – 55-я по счету. За 28 лет медиахолдинг «Турбизнес» провел около 1100 выездных мероприятий в 85 городах России, стран СНГ и за рубежом.
Даты проведения предстоящих роуд-шоу «Турбизнес» ВЕСНА-2026:
30 марта Нижний Новгород
31 марта Казань
1 апреля Самара
2 апреля Оренбург
3 апреля Уфа
6 апреля Челябинск
7 апреля Тюмень
8 апреля Екатеринбург
9 апреля Пермь
10 апреля Ижевск
13 апреля Санкт-Петербург
21 апреля Алматы
23 апреля Астана
