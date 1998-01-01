Туроператоры: Российский турпоток в Китай в последнее время заметно вырос

Основную причину операторы видят в переориентации туристов с закрытых ближневосточных направлений

Туроператоры и агрегаторы отмечают рост спроса на путешествия в Китай в марте, некоторые связывают это с недоступностью стран Персидского залива, другие – с безвизовым въездом в страну, сообщает сегодня пресс-службв РСТ.



Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин отметил значительный рост спроса на Китай: по сравнению с мартом прошлого года бронирования выросли почти на 50%.

"Очевидно, рост продолжится. За месяц в результате переориентации турпотоков с Ближнего Востока спрос подрос еще на 45%. Причем в эту статистику мы не включили туры, в которых китайские города посещают во время стоповеров на день-два при перелете в страны Юго-Восточной Азии.

Сейчас рейсы китайских авиакомпаний стали основным способом добраться до популярных курортов этого региона", – добавил г-н Подколзин.



Как отметили в компании "Слетать.ру", спрос на Китай с бронированиями с 1 по 25 марта – после начала конфликта на Ближнем Востоке – и заездами в течение всего 2026 года на 26,5% превышает аналогичные показатели месяцем ранее.

"На весну туры в Китай в период с 1 по 25 марта бронировали на 44,2% больше, чем в те же даты февраля. И здесь Китай идет на шестом месте с долей 7,4%.

Средний чек весенних туров вырос на 9,4% – до 185,8 тыс. рублей. Пекин, Шанхай и Хайнань возглавляют топ продаж", – уточнила руководитель PR Анжелика Михновец.



По данным сервиса "Островок", количество бронирований Китая в марте выросло на 68% год к году. В топ-5 посещаемых городов страны входят Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Санья.

"Наибольший рост спроса на размещение показывает Пекин – количество бронирований увеличилось на 66%, в Шанхае на 55%, в Гуанчжоу на 52%, в Гонконге на 17%.

Средняя стоимость забронированной ночи составляет 11,1 тыс. рублей, это на 7% больше, чем в прошлом году", - рассказали в компании.



По оценке коммерческого директора компании TEZ Tour Воскана Арзуманова, спрос на Китай по итогам 2025 года вырос на 60%.

"Направление продолжает расти, но на самом деле ситуация на Ближнем Востоке добавила ему не столько объемов, сколько маржинальности.

Если билет, например, на Хайнань со стыковкой в Пекине стоил 50-56 тыс. рублей, то после начала войны в Персидском заливе стоимость перелетов на китайских авиакомпаниях взлетела до 100 тыс. рублей и более, а объемы перевозки особо не увеличились. В этой связи у китайских лоукостеров есть вполне серьезная перспектива зайти в наши регионы", - считает эксперт.

Некоторые туроператоры не связывают рост спроса на Китай с ситуацией на Ближнем Востоке. "Рынок, скорее, занял выжидательную позицию. Наиболее популярными остаются Пекин и Шанхай, а также экскурсионные туры по ключевым регионам страны и круизные программы.

Средний чек вырос примерно на 20% по сравнению с прошлым годом", – заметила менеджер по Юго-Восточной Азии и Китаю туроператора "Спектрум" Валерия Мильченко.



По словам руководителя отдела маркетинга компании China Travel Евгения Глотова, пик продаж туров в Китай пришелся на январь-февраль, то есть до событий на Ближнем Востоке.

После начала конфликта в компании не наблюдают роста спроса на Китай, только подорожание авиабилетов и нехватку мест на рейсах.

