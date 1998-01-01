30 марта
Туроператоры: Российский турпоток в Китай в последнее время заметно вырос
Основную причину операторы видят в переориентации туристов с закрытых ближневосточных направлений
Туроператоры и агрегаторы отмечают рост спроса на путешествия в Китай в марте, некоторые связывают это с недоступностью стран Персидского залива, другие – с безвизовым въездом в страну, сообщает сегодня пресс-службв РСТ.
Сейчас рейсы китайских авиакомпаний стали основным способом добраться до популярных курортов этого региона", – добавил г-н Подколзин.
Средний чек весенних туров вырос на 9,4% – до 185,8 тыс. рублей. Пекин, Шанхай и Хайнань возглавляют топ продаж", – уточнила руководитель PR Анжелика Михновец.
Средняя стоимость забронированной ночи составляет 11,1 тыс. рублей, это на 7% больше, чем в прошлом году", - рассказали в компании.
Если билет, например, на Хайнань со стыковкой в Пекине стоил 50-56 тыс. рублей, то после начала войны в Персидском заливе стоимость перелетов на китайских авиакомпаниях взлетела до 100 тыс. рублей и более, а объемы перевозки особо не увеличились. В этой связи у китайских лоукостеров есть вполне серьезная перспектива зайти в наши регионы", - считает эксперт.
Некоторые туроператоры не связывают рост спроса на Китай с ситуацией на Ближнем Востоке. "Рынок, скорее, занял выжидательную позицию. Наиболее популярными остаются Пекин и Шанхай, а также экскурсионные туры по ключевым регионам страны и круизные программы.
Средний чек вырос примерно на 20% по сравнению с прошлым годом", – заметила менеджер по Юго-Восточной Азии и Китаю туроператора "Спектрум" Валерия Мильченко.
После начала конфликта в компании не наблюдают роста спроса на Китай, только подорожание авиабилетов и нехватку мест на рейсах.
